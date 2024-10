Kinaxis unterstützt das Lieferkettenmanagement von Ono Pharmaceutical

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, teilte heute mit, dass die Firma Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Kinaxis damit beauftragt hat, sie bei der Orchestrierung der vollständigen Sichtbarkeit und Transparenz über ihre gesamte globale Lieferkette hinweg zu unterstützen.

Ono Pharmaceutical Co., Ltd., (ONO) mit Hauptsitz in Osaka (Japan) ist ein F&E-orientiertes Pharmaunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel in spezifischen Gebieten verschrieben hat. Die ONO-Forschungsschwerpunkte sind die Bereiche Onkologie, Immunologie und Neurologie sowie die Sonderforschung auf Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf als prioritären Bereichen für die Entdeckung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. ONO unterhält mehrere Niederlassungen und Produktionsstätten in Japan und im Ausland und expandiert derzeit sein Auslandsgeschäft mit dem Ziel, ein globales Specialty-Pharma-Unternehmen zu werden.

Kinaxis Maestro™, die KI-basierte Plattform für die Orchestrierung von Lieferketten, wird die betriebliche Effizienz für ONO steigern und das Unternehmen in die Lage versetzen, sein breites Portfolio an lebensrettenden Medikamenten weiter auszubauen und zu diversifizieren. Der Transformationsprozess wird zu einem Zeitpunkt eingeleitet, an dem sich ONO für eine Steigerung der Direktverkäufe in den USA und Europa rüstet.

“Im Rahmen seiner Unternehmensphilosophie ‘Engagiert im Kampf gegen Krankheit und Schmerz’ trägt ONO mit seiner Arbeit an der Entwicklung innovativer Arzneimittel weiterhin zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft bei”, sagte Akira Takada, Corporate Executive Officer und Executive Director, CMC & Production bei Ono Pharmaceutical Co., Ltd. “Kinaxis wird eine wichtige Rolle für die Verbesserung der Lieferketteneffizienz spielen, die erforderlich ist, um eine stabile Versorgung mit Medikamenten zu gewährleisten, die ONO in vielfältigen therapeutischen Bereichen für Patienten in aller Welt entwickelt.”

“Die Notwendigkeit einer agilitätsorientierten Transformation zur Bewältigung von Herausforderungen und zum Erzielen geschäftlicher Erfolge ist in der unsicheren Welt von heute unerlässlich”, sagte Toshiya Kaneko, President von Kinaxis Japan. “Mit Kinaxis wird ONO in die Lage versetzt, für jedes denkbare Szenario zu planen, resilienter für alles zu werden, was kommen mag, und seine Mission zu erfüllen, seine Patienten mit lebensrettenden Medikamenten zu versorgen.”

Mit der Aufnahme von ONO in seinen wachsenden Kundenstamm festigt Kinaxis seine Präsenz in der Life-Sciences-Branche, die die Marken- und den Generika-Medikamente bereitstellt, auf die sich zahllose Patienten verlassen. Zu den Kunden von Kinaxis, die die Komplexität der Lieferketten in den Bereichen Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, Medizinprodukte, rezeptfreie Medikamente und vieles mehr bewältigen, gehören einige der weltweit führenden Pharmaunternehmen wie Dr. Reddy's, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers und Servier.

