MÜNCHEN & GENEVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa”) en Richemont ondertekenen een akkoord waarbij Mytheresa YOOX NET-A-PORTER (“YNAP”) zal overnemen om een toonaangevende, mondiale, digitale multi-brand luxegroep te creëren in ruil voor een aandelenbelang van 33% in Mytheresa

Vandaag maakten Mytheresa (NYSE:MYTE) en Richemont (SWX:CFR) bekend dat zij bindende overeenkomsten hebben beklonken voor de overname van 100% van het aandelenkapitaal van YNAP door Mytheresa. De transaction is bedoeld om een toonaangevende, mondiale, digitale multi-brand luxegroep te creëren die een uiterst verzorgde en sterk gedifferentieerde uitgave van de meest prestigieuze luxemerken en -producten aanbiedt aan lefhebbers van luxeartikelen over de hele wereld.

Rationale van deze transactie

Mytheresa en YNAP hebben allebei een sterke reputatie opgebouwd in de luxesector voor hun pioniersrol op gebied van innovatie, gezaghebbende editoriale voice en curation, maar ook omwille van hoogwaardige klantenservice. Samen dekken de verschillende storefronts een ruim spectrum van de luxemarkt, met onderscheiden voorstellen wat merkenportfolio, klantgerichtheid en geografische focus betreft, terwijl ze een strategische positionering ten overstaan van klanten van topniveau delen.

Op middellange termijn houdt Mytheresa’s visie voor de gecombineerde groep het volgende in:

Integratie van YNAP’s afdeling luxeartikelen in Mytheresa, om één groep met drie onderscheiden storefronts te vormen: MYTHERESA, NET-A-PORTER en MR PORTER, waarvan wordt verwacht dat die: Een ruimer en meer gedifferentieerd aanbod luxeartikelen zal voostellen aan de klanten, op basis van interessante assortimenten, marketing en raakpunten met klanten; Aan partners van luxemerken een nog ruimere en specifieke reikwijdte van luxeklanten over de hele wereld zal aanbieden dankzij puike curation en inspiratie; en Infrastructuur zal delen, waaronder Mytheresa's technologieplatform en beste praktijken om meer efficiëntie te bevorderen en tegelijk hun onderscheiden merkidentiteiten te behouden.

om één groep met drie onderscheiden storefronts te vormen: MYTHERESA, NET-A-PORTER en MR PORTER, waarvan wordt verwacht dat die: Scheiding van de off-price afdeling - die YOOX en THE OUTNET omvat, toonaangevende bestemmingen voor online shopping van off-price luxeartikelen - van de Luxe-afdeling, zodat men een eenvoudiger en efficiënter werkmodel kan hanteren om meer groei en winstgevendheid te bevorderen.

- die YOOX en THE OUTNET omvat, toonaangevende bestemmingen voor online shopping van off-price luxeartikelen - van de Luxe-afdeling, zodat men een eenvoudiger en efficiënter werkmodel kan hanteren om meer groei en winstgevendheid te bevorderen. Beëindiging van YNAP’s witte label-afdeling, wanneer de online stores van Richemont Maisons, aangestuurd door YNAP, eenmaal naar hun eigen gekozen platformen migreren.

Michael Kliger, CEO van Mytheresa, verklaart: “Ik ben bijzonder opgetogen met de mededeling van vandaag. Via deze transactie beoogt Mytheresa om wereldwijd een vooraanstaande digitale multi-brand luxegroep te creëren. MYTHERESA, NET-A-PORTER en MR PORTER zullen gedifferentieerde maar aanvullende multi-brand luxe-edits aanbieden op basis van curation, inspiratie en uitmuntende klantenservice. De drie merken zulleen een groot deel van hun infrastructuur delen om synergieën en efficiënties tot stand te brengen, terwijl ze hun verschillende brand-identiteiten behouden. De off-price activiteiten zullen baat hebben bij de scheiding van luxeartikelen en een veel eenvoudiger werkingsmodel hanteren om groei en winstgevendheid te bevorderen. We geloven dat deze transactie voor onze aandeelhouders, merkenpartners en last but not least voor onze luxeklanten veel waarde zal creëren.”

Johann Rupert, voorzitter van Richemont, licht toe: “We zijn tevreden dat we voor YNAP zo'n goeie thuis hebben gevonden. Als vertrouwde partner voor vele van 's werelds toonaangevende luxemerken, staat YNAP bekend om haar pioniersservices aan luxeklanten aangevuld door haar onderscheiden en inspirerende editoriale voice. Mytheresa is ideaal gepositioneerd om de activa van YNAP uit te bouwen om klanten en merkenpartners van over de hele wereld verder genoegen te bieden door de respectievelijke sterke punten van beide bedrijven te benutten.”

Financiële vergoeding

Bij het afsluiten van de transactie zal Richemont YNAP verkopen aan Mytheresa met een kaspositie van €555m en geen financiële schulden, behoudens gebruikelijke sluitingscorrecties, in ruil voor aandelen die door Mytheresa moeten worden uitgegeven, die 33% vertegenwoordigen van Mytheresa’s volledig verwaterde1 aandelenkapitaal bij het sluiten na uitgifte van de aandelen ter vergoeding. Richemont zal een doorlopende kredietfaciliteit met een looptijd van 6 jaar beschikbaar stellen voor een bedrag van €100m om de algemene bedrijfsbehoeften van YNAP, inclusief werkkapitaal te financieren.

Richemont zal het recht hebben om in de raad van commissarissen van Mytheresa een lid en een waarnemer te benoemen na het afsluiten.

Het afsluiten van de transactie, die naar verwachting in de eerste jaarhelft van het kalenderjaar 2025 zal plaatsvinden, is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van goedkeuring door de antitrustautoriteiten.

De transactie is niet onderworpen aan of voorwaardelijk afhankelijk van een goedkeuring door de aandeelhouders van Richemont noch van die van Mytheresa.

Het aandeelhouderschap van Richemont in Mytheresa zal onderworpen worden aan een lock-up periode van één jaar na het afsluiten van de transactie, gevolgd door nog een periode van één jaar waarin alleen een beperkt aantal verkooptransacties mag plaatsvinden.

Als gevolg van deze transactie verwacht Richemont momenteel dat de notering van de nettoactiva van YNAP om en bij €1,3 miljard beloopt, wat ook meetelt voor de contanten die in YNAP moeten blijven na de voltooiing. Deze waarde kan aan verandering onderhevig zijn tot aan de datum van voltooiing omdat die van verschillende variabelen afhankelijk is, met name Mytheresa’s aandelenprijs, de wisselkoers USD/EUR, de waarde van nettoactiva en vergelijkbare schuldvoorzieningen van YNAP op de datum van voltooiing.

Conference call ter informatie

Mytheresa zal een conference call houden om de transactie te bespreken om 8 uur a.m. Eastern Time. Wie via webcast hieraan wil deelnemen, dient zich bij de call aan te melden via de website van Mytheresa’s Investor Relations op https://investors.mytheresa.com. Wie via telefoon hieraan wil deelnemen, kan bellen op het nummer +1 800 715 9871 (USA). De toegangscode voor de deelnemer is 3814635. De replay van de conference call zal via webcast beschikbaar ziin op de website van Mytheresa’s Investor Relations. De telefoonreplay zal beschikbaar zijn van 10 uur a.m. Eastern Time op 7 oktober 2024 tot en met 14 oktober 2024, door te bellen op het nummer +1 800 770 2030 (USA). De passcode voor de replay is 3814635.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals deze term gedefinieerd wordt in de United States Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht die geen verband houden met historische feiten moeten als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de timing en voltooiing van verwachte voordelen uit de transacties waarbij Richemont Maisons, NET-A-PORTER en YNAP betrokken zijn, verwachtingen met betrekking tot mogelijkheden in de toekomst en onze marktpositie, onze businessplannen en -strategie, toekomstige financiële of operationele prestaties, en verklaringen met daarin de woorden “verwachten”, “van plan zijn”, “geloven”, “schatten”, “kan”, “zou kunnen”, “anticiperen”, “zullen”, “mogelijk”, “beogen”, “verder” en gelijkaardige verklaringen van toekomstige of toekomstgerichte aard. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. De toekomstgerichte verklaringen van Richemont zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en verondestellingen van het bestuur met betrekking tot de handelsactiviteiten en prestaties van YNAP, de economie en andere toekomstige condities en prognose van toekomstige gebeurtenissen, omstandigheden en resultaten. Onze retailstores zijn sterk afhankelijk van het vermogen en het verlangen van consumenten om te reizen en te shoppen, een afname in het consumentenverkeer kan dan ook negatieve gevolgen hebben voor onze vergelijkbare winkelverkoop en/of gemiddelde verkoop per vierkante meter en de winstgevendheid van de winkels, wat kan leiden tot waardeverminderingen die een materieel ongunstig effect kan hebben op onze bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand. Verminderd verkeer door toedoen van economische condities, bevelschriften van civiele autoritetiten om retailstores te sluiten, reisbeperkingen, reisproblemen en andere omstandigheden, met inbegrip van ziekte-epidemieën en andere problemen die met de gezondheid verband houden, kunnen voor ons een materieel ongunstig effect hebben, in het bijzonder als dergelijke gebeurtenissen een impact hebben op het verlangen van onze klanten om zich naar onze retailstores te verplaatsen. Internationale conflicten of oorlogen, ook als gevolg van sancties en beperkingen op import en export van afgewerkte producten en/of grondstoffen, ongeacht of dit zelf is opgelegd ofwel door internationale landen, entiteiten niet behorend tot de staat of anderen is opgelegd, kunnen eveneens op deze toekomstgerichte verklaringen een impact hebben. Net als elke vooruitblik of voorspelling, zijn toekomstgerichte verklaringen onderworpen aan onzekerheid en veranderende omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen materieel afwijken van de toekomstgerichte verklaringen door toedoen van een aantal risico's en onzekerheden, waar Richemont in vele gevallen geen controle over heeft. Daarom mag u niet op toekomstgerichte verklaringen vertrouwen alsof het voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen zijn. Bovendien hebben de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht alleen betrekking op gebeurtenissen of informatie zoals op de dag waarop de verklaringen in dit persbericht werden gedaan. Richemont onderneemt geen stappen voor een update en heeft geen verplichtingen om een update of revisie te verstrekken voor eventuele toekomstgerichte verklaringen.

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van Sectie 27A van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de U.S. Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle verklaringen die afwijken van verklaringen over historische feiten of in verband met aanwezige feiten of huidige condities die in dit persbericht zijn opgenomen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen Mytheresa’s huidige verwachtingen en prospecties met betrekking tot de voorgestelde transactie en de activiteiten van de gecombineerde bedrijven, haar financiële toestand, bedrijfsresultaten, plannen, doelstellingen, toekomstige prestaties en bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van verklaringen in verband met financieringsactiviteiten, verkoop in de toekomst, uitgaven en winstgevendheid, toekomstige ontwikkeling en verwachte groei van ons bedrijf en onze sector, ons vermogen om ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsstrategie uit te voeren, volfoende cash en leencapaciteit beschikbaar hebben om aan vereisten in verband met werkkapitaal, schuldendienst en investeringsuitgaven te voldoen voor de komende twaalf maanden, en begrote kapitaaluitgaven. U kunt toekomstgerichte verklaringen herkennen aan het feit dat zij niet strikt met historische of huidige feiten verband houden. Deze verklaringen kunnen woorden bevatten zoals “anticiperen”, “geloven”, “doorgaan”, “kunnen”, “schatten”, “verwachten”, “willen”, “kunnen”, “verdergezette”, “plannen”, “potentieel”, “voorspellen”, “begroten”, “zou moeten”, “zullen”, “zou kunnen”, of de negatieve vorm van deze termen of andere vergelijkbare terminologie, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze bewoordingen bevatten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op veronderstellingen die Mytheresa deed in het licht van haar sectorervaring en percepties van historische trends, huidige condities, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren waarvan het gelooft dat die onder de huidige omstandigheden relevant zijn. Wanneer u dit perbericht leest en in beschouwing neemt, moet u begrijpen dat deze verklaringen geen garanties voor prestaties of resultaten zijn. Ze houden risico's, onzekerheden (waarvan vele buiten de macht van Mytheresa om zijn) en veronderstellingen in. Hoewel Mytheresa gelooft dat deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, moet u indachtig blijven dat er vele factoren zijn die de werkelijke bedrijfs- en financiële prestaties kunnen beïnvloeden en ervoor kunnen zorgen dat de prestaties materieel afwijken van de prestaties die in de toekomstgerichte verklaringen geanticipeerd worden. Volgens Mytheresa omvatten deze factoren, maar niet beperkt tot: het voorvallen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding kunnen zijn tot de beëindiging of het opgeven van de voorgestelde transactie, de verwachte timing en waarschijnlijkheid van de voltooiing van de voorgestelde transactie met Richemont, met inbegrip van de timing, ontvangst en algemene voorwaarden van vereiste overheidsgoedkeuringen en reglementaire goedkeuringen voor de voorgestelde transactie die geanticipeerde voordelen kunnen verminderen of ervoor kunnen zorgen dat de partijen de transactie staken, het risico dat de condities voor het afsluiten van de voorgestelde transactie niet tijdig of helemaal niet worden voldaan, het risico dat de voorgestelde transactie en de aankondiging ervan een ongunstige invloed kunnen hebben op het vermogen van YNAP om haar klanten en aangeworven belangrijk personeel te behouden en de relaties met haar merkenpartners en klanten in stand te houden en van invloed zijn op hun bedrijfsresultaten en bedrijfsactiviteiten in het algemeen, het risico dat er problemen opduiken om de bedrijfsactiviteiten van YNAP en Mytheresa met succes te integreren, wat ertoe kan leiden dat het gecombineerde bedrijf niet even doeltreffend en even efficiënt werkt als verwacht, het risico dat het gecombineerde bedrijf niet in staat zal zijn om kostenbesparende synergieën tot stand te brengen of dat het langer duurt dan verwacht om deze synergieën te verkrijgen, Mytheresa’s vermogen om effectief concurrentieel te zijn in een sector waar felle concurrentie heerst, Mytheresa’s vermogen om op de vragen, de besteding en smaken van consumenten in te spelen, Mytheresa’s vermogen om te reageren op eventuele huidige of toekomstige gezondheidsepidemieën of ander ontwikkelingen die nefast zijn voor de openbare gezondheid, Mytheresa’s vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden, consumenten van luxeproducten kunnen ervoor opteren om niet in voldoende aantallen online te shoppen, de volatiliteit en moeilijkheid om voorspellingen te doen in de sector van luxueuze mode, Mytheresa’s afhankelijkheid van het bestedingsgedrag naar eigen goeddunken van consumenten, en Mytheresa’s vermogen om gemiddelde bestelniveaus en andere factoren in stand te houden. Indien een of meerdere van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of als een van deze veronderstellingen niet correct blijken, dan kan Mytheresa’s werkelijke bedrijfs- en financiële prestaties materieel afwijken van de prestaties die in deze toekomstgerichte verklaringen werden vooropgesteld.

Mytheresa heeft geen verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht werden gedaan te updaten zodat zij dan gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen van na de datum van dit persbericht of om nieuwe informatie of het optreden van niet-geanticipeerde gebeurtenissen erin op te nemen, tenzij dit bij wet wordt vereist.

Het behalen van succes in de onderwerpen gedekt door dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in. Indien dergelijke risico's of onzekerheden zich voordoen of indien er veronderstellingen nadien niet correct blijken, dan kunnen Mytheresa’s resultaten materieel afwijken van de resultaten vermeld of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen die het bedrijf deed.

U mag niet op toekomstgerichte verklaringen vertrouwen alsof het voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen zijn. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de overtuigingen en veronderstellingen van het bestuur van Mytheresa alleen op de datum dat deze verklaringen werden gedaan.

Meer informatie over deze en andere factoren die invloed kunnen hebben op Mytheresa’s financiële resultaten is opgenomen in de deponering die het bedrijf van tijd tot tijd bij de U.S. Securities & Exchange Commission (“SEC”) indient, met inbegrip van de sectie getiteld “Risicofactoren” in haar jaarlijkse report op het Formulier 20-F en op het Formulier 6-K (voor de rapportering van haar kwartaalresultaten). Deze documenten zijn beschikbaar op de website van SEC via www.sec.gov en in de rubriek 'SEC Filings' van het gedeelte Investor Relations van onze website via: https://investors.mytheresa.com.

Over Mytheresa

Mytheresa is een van de toonaangevende digitale multi-brand platformen voor luxeartikelen die naar meer dan 130 landen verzendt. Mytheresa werd in 1987 als een boetiek opgericht, en lanceerde zich in 2006 online. Het biedt prêt-à-porter confectie, schoenen, tassen en accessories voor dames, heren en kinderen aan, maar ook lifestyle-producten en verfijnde juwelen. De zeer verzorgde edit met zo'n 250 merken spitst zich toe op heuse luxemerken zoals Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino en vele andere. Mytheresa’s unieke digitale ervaring is gebaseerd op een scherpe focus op high-end shoppers van luxeartikelen, exclusieve product- en contentaanbiedingen, toonaangevende technologie en analytische platformen maar ook op kwaliteitsvolle serviceactiviteiten. Het bedrijf, dat op de NYSE is genoteerd, rapporteerde een GMV (Gross Merchandise Volume) van € 913,6 miljoen in boekjaar 2024 (+7% in vergelijking met boekjaar 2023). Voor meer informatie gaat u naar https://investors.mytheresa.com/.

Over Richemont

Bij Richemont boetseren wij de toekomst. Onze unieke portfolio omvat prestigieuze Maisons die zich onderscheiden door hun vakmanschap en creativiteit. Richemont heeft de ambitie om haar Maisons en bedrijfsactiviteiten te bevorderen en hen in staat te stellen om op lange termijn op een verantwoorde, duurzame manier te groeien en te gedijen.

Richemont is in drie bedrijfsdomeinen actief: Jewellery Maisons met Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels en Vhernier; Gepecialiseerde horlogemakers met A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis en Vacheron Constantin; en Andere, in hoofdzaak Fashion & Accessories Maisons met Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar including G/FORE, Purdey, Serapian en Watchfinder & Co. Bovendien exploiteert Richemont NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX en de OFS-afdeling.

Richemont ‘A’-aandelen staan op de SIX Swiss Exchange genoteerd en worden er verhandeld, zij zijn de primaire beursnotering van Richemont en zijn opgenomen in de Swiss Market Index ('SMI') van toonaangevende aandelen. De ‘A’-aandelen worden ook verhandeld op de JSE Johannesburg Stock Exchange, de secundaire beursnotering van Richemont.

Over YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP is een online retailer van luxeartikelen en mode die toonaangevend is in de hele wereld, met een opmerkelijk aanbod, inclusief de multi-brand in-season online stores NET-A-PORTER en MR PORTER, en de multi-brand off-season online stores YOOX en THE OUTNET.

YNAP is uniek gepositioneerd in de online luxesector die een sterke groei kent, en heeft een klantenbestand van ca. 4 miljoen klanten die veel geld besteden en heeft wereldwijd meer dan 900 miljoen bezoekers. De Groep heeft kantoren en bedrijfsvestigingen in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Japan, het vasteland van China en Hongkong SAR, China. Het levert over de hele wereld aan meer dan 170 landen.

1 Mytheresa’s volledig verwaterde aandelenkapitaal omvat uitstaande uitgegeven aandelen, plus op waarschijnlijkheid gecorrigeerde verworven en nog niet verworven RSU/PSU en aandelenoptieplannen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.