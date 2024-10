MÜNCHEN und GENF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--

MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa“) und Richemont unterzeichnen eine Vereinbarung über den Erwerb von YOOX NET-A-PORTER („YNAP“) durch Mytheresa, um im Tausch gegen eine 33-prozentige Beteiligung an Mytheresa einen führenden, globalen, digitalen Luxus-Mehrmarkenkonzern zu schaffen

Am heutigen Tag geben Mytheresa (NYSE:MYTE) und Richemont (SWX:CFR) bekannt, dass sie verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb von 100 % des Aktienkapitals von YNAP durch Mytheresa getroffen haben. Die Transaktion zielt darauf ab, einen führenden, globalen, digitalen Luxuskonzern mit mehreren Marken zu schaffen, der Luxusliebhabern weltweit eine hoch kuratierte und stark differenzierte Auswahl der renommiertesten Luxusmarken und -produkte bietet.

Grundgedanke der Transaktion

Mytheresa und YNAP haben sich in der Luxusbranche einen guten Ruf erarbeitet, und zwar durch ihre Vorreiterrolle in Sachen Innovation, ihre maßgebliche redaktionelle Stimme und Kuratierung sowie ihren hochwertigen Kundenservice. Zusammen decken die verschiedenen Geschäfte ein breites Spektrum des Luxusmarktes ab, mit unterschiedlichen Angeboten in Bezug auf Markenportfolio, Kunden und geografischen Fokus, während sie die strategische Positionierung auf High-End-Kunden teilen.

Mittelfristig sieht Mytheresas Vision für die kombinierte Gruppe folgendermaßen aus:

Die Integration der Luxusabteilung von YNAP in Mytheresa, um eine Gruppe mit drei verschiedenen Storefronts zu bilden: MYTHERESA, NET-A-PORTER und MR PORTER, was voraussichtlich: ein breiteres und weiter differenziertes Luxusangebot für Kunden auf der Grundlage einzigartiger Sortimente, Marketing und Kundenkontaktpunkte bieten wird; Luxusmarkenpartnern eine noch breitere und spezifischere Reichweite von Luxuskonsumenten weltweit als Ergebnis einzigartiger Kuration und Inspiration bieten wird; und die Infrastruktur, einschließlich der Technologieplattform von Mytheresa und der bewährten Betriebsverfahren, gemeinsam nutzen wird, um eine höhere Effizienz zu ermöglichen, während die jeweilige Markenidentität erhalten bleibt.

Michael Kliger, CEO von Mytheresa, sagte: „Ich bin wirklich begeistert von der heutigen Ankündigung. Mit dieser Transaktion strebt Mytheresa die Schaffung einer weltweit führenden digitalen Luxusgruppe mit mehreren Marken an. MYTHERESA, NET-A-PORTER und MR PORTER werden differenzierte, aber sich ergänzende Luxus-Editionen verschiedener Marken anbieten, die auf Kuratierung, Inspiration und bestmöglichem Kundenservice basieren. Die drei Marken werden einen Großteil ihrer Infrastruktur gemeinsam nutzen, um Synergien und Effizienzsteigerungen zu erzielen, während sie gleichzeitig ihre unterschiedlichen Markenidentitäten beibehalten. Das Off-Price-Geschäft wird von der Trennung vom Luxussegment und einem viel einfacheren Betriebsmodell profitieren, das Wachstum und Rentabilität fördert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre, Markenpartner und vor allem für unsere High-End-Kunden schaffen wird.“

Johann Rupert, Chairman von Richemont, sagte: „Wir freuen uns, dass wir ein so gutes Zuhause für YNAP gefunden haben. Als vertrauenswürdiger Partner vieler weltweit führender Luxusmarken ist YNAP für seinen wegweisenden High-End-Kundenservice bekannt, der durch seine unverwechselbare und inspirierende redaktionelle Stimme ergänzt wird. Mytheresa ist ideal positioniert, um auf den Vorzügen von YNAP aufzubauen und Kunden und Markenpartner auf der ganzen Welt gleichermaßen zu begeistern, indem es die jeweiligen Stärken beider Unternehmen nutzt.“

Finanzielle Gegenleistung

Bei Abschluss der Transaktion wird Richemont YNAP an Mytheresa mit einer Barposition von 555 Mio. EUR und ohne Finanzschulden verkaufen, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen bei Abschluss, im Austausch für Aktien, die von Mytheresa ausgegeben werden und 33 % des vollständig verwässerten1 Aktienkapitals von Mytheresa bei Abschluss nach Ausgabe der zu berücksichtigenden Aktien darstellen. Richemont wird eine revolvierende Kreditfazilität mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Höhe von 100 Millionen EUR zur Verfügung stellen, um den allgemeinen Unternehmensbedarf von YNAP, einschließlich des Betriebskapitals, zu finanzieren.

Richemont hat das Recht, nach Abschluss der Transaktion ein Mitglied und einen Beobachter für den Aufsichtsrat von Mytheresa zu ernennen.

Der Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 erfolgen wird, unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Erteilung der kartellrechtlichen Genehmigungen.

Die Transaktion unterliegt nicht der Zustimmung der Aktionäre von Richemont oder Mytheresa und ist auch nicht von dieser abhängig.

Die Beteiligung von Richemont an Mytheresa unterliegt nach Abschluss der Transaktion einer einjährigen Sperrfrist, gefolgt von einem weiteren Zeitraum von einem Jahr, in dem nur bestimmte begrenzte Verkaufstransaktionen stattfinden dürfen.

Als Ergebnis dieser Transaktion erwartet Richemont derzeit eine Herabsetzung des Nettovermögens von YNAP in Höhe von etwa 1,3 Milliarden EUR, was auch die Barmittel umfasst, die nach Abschluss der Transaktion bei YNAP verbleiben werden. Dieser Wert kann sich bis zum Abschlussdatum ändern, da er von mehreren Variablen abhängt, nämlich dem Aktienkurs von Mytheresa, dem USD/EUR-Wechselkurs, dem Wert des Nettovermögens und schuldenähnlichen Posten von YNAP zum Abschlussdatum.

Informationen zur Telefonkonferenz

Mytheresa wird um 8 Uhr Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Diejenigen, die per Webcast teilnehmen möchten, sollten die Konferenz über die Investor-Relations-Website von Mytheresa unter folgender Adresse aufrufen: https://investors.mytheresa.com. Wer per Telefon teilnehmen möchte, kann sich unter +1 800 715 9871 (USA) einwählen. Der Teilnehmerzugangscode lautet 3814635. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird per Webcast auf der Investor-Relations-Website von Mytheresa verfügbar sein. Die telefonische Aufzeichnung ist vom 7. Oktober 2024, 10:00 Uhr Ostküstenzeit, bis zum 14. Oktober 2024 unter der Rufnummer +1 800 770 2030 (USA) verfügbar. Die Wiedergabe-Zugangscode lautet 3814635.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition dieses Begriffs im United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Transaktionen mit Richemont Maisons, NET-A-PORTER und YNAP sowie über die erwarteten Vorteile daraus, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Chancen und unserer Marktposition, unsere Geschäftspläne und -strategie, die zukünftige finanzielle oder operative Leistung sowie Aussagen, die die Wörter „erwarten“, „planen“, „glauben“, „schätzen“, „können“, „sollten“, „antizipieren“, „werden“, „könnten“, „anstreben“, „fortsetzen“ und ähnliche Aussagen mit Zukunfts- oder Prognosecharakter enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Richemont basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung in Bezug auf das Geschäft und die Leistung von YNAP, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen sowie auf Prognosen zukünftiger Ereignisse, Umstände und Ergebnisse. Unsere Einzelhandelsgeschäfte sind stark von der Fähigkeit und dem Wunsch der Verbraucher abhängig, das Geschäft zu besuchen und einzukaufen. Ein Rückgang der Kundenfrequenz könnte sich negativ auf unsere vergleichbaren Filialumsätze und/oder den durchschnittlichen Umsatz pro Quadratfuß und die Rentabilität der Geschäfte auswirken, was zu Wertminderungsaufwendungen führen könnte, die sich erheblich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage auswirken könnten. Weniger Kundenverkehr aufgrund der wirtschaftlichen Lage, behördlich angeordnete Ladenschließungen, Reisebeschränkungen, Bedenken hinsichtlich Reisen und andere Umstände, einschließlich Epidemien und anderer gesundheitlicher Bedenken, könnten sich erheblich nachteilig auf uns auswirken, insbesondere wenn solche Ereignisse den Wunsch unserer Kunden beeinträchtigen, in unsere Einzelhandelsgeschäfte zu kommen. Internationale Konflikte oder Kriege, einschließlich daraus resultierender Sanktionen und Beschränkungen für den Import und Export von Fertigprodukten und/oder Rohstoffen, ob selbst auferlegt oder von internationalen Ländern, nichtstaatlichen Stellen oder anderen auferlegt, können sich ebenfalls auf diese zukunftsgerichteten Aussagen auswirken. Wie bei jeder Prognose oder Vorhersage sind zukunftsgerichtete Aussagen grundsätzlich mit Unsicherheiten und veränderten Rahmenbedingungen behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Richemont liegen, erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nur auf Ereignisse oder Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Richemont verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und ist auch nicht verpflichtet, Aktualisierungen oder Überarbeitungen solcher Aussagen bereitzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (U.S. Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des US-amerikanischen Börsengesetzes (U.S. Securities Exchange Act) von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen oder sich auf gegenwärtige Fakten oder aktuelle Bedingungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen von Mytheresa in Bezug auf die geplante Transaktion und den Betrieb der zusammengeschlossenen Unternehmen, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Pläne, die Ziele, die zukünftige Leistung und das Geschäft des Unternehmens wieder, einschließlich Aussagen zu Finanzierungsaktivitäten, zukünftigen Verkäufen, Ausgaben und Rentabilität; zukünftige Entwicklung und erwartetes Wachstum unseres Unternehmens und der Branche; unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell und unsere Geschäftsstrategie umzusetzen; die Verfügbarkeit ausreichender Barmittel und Kreditkapazitäten, um den Anforderungen an Betriebskapital, Schuldendienst und Kapitalaufwand für die nächsten zwölf Monate gerecht zu werden; und prognostizierte Kapitalaufwendungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Diese Aussagen können Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „laufend“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Terminologie enthalten, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Mytheresa aufgrund seiner Branchenerfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Wenn Sie diese Pressemitteilung lesen und in Betracht ziehen, sollten Sie verstehen, dass diese Aussagen keine Garantien für Leistungen oder Ergebnisse sind. Sie sind mit Risiken, Unwägbarkeiten (von denen viele außerhalb der Kontrolle von Mytheresa liegen) und Annahmen verbunden. Obwohl Mytheresa davon ausgeht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollten Sie sich bewusst sein, dass viele Faktoren die tatsächliche Betriebs- und Finanzleistung beeinflussen und dazu führen können, dass die Leistung wesentlich von der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Leistung abweicht. Mytheresa ist der Ansicht, dass diese Faktoren unter anderem Folgendes umfassen: das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung oder zum Abbruch der geplanten Transaktion führen könnten; den erwarteten Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses der geplanten Transaktion mit Richemont, einschließlich des Zeitpunkts, des Eingangs und der Bedingungen aller erforderlichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen der geplanten Transaktion, die den erwarteten Nutzen verringern oder die Parteien dazu veranlassen könnten, die Transaktion abzubrechen; das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden; das Risiko, dass die geplante Transaktion und ihre Ankündigung negative Auswirkungen auf die Fähigkeit von YNAP haben könnten, Kunden zu binden und Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen sowie die Beziehungen zu ihren Markenpartnern und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie auf ihre Betriebsergebnisse und ihr Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass es bei der erfolgreichen Integration der Geschäfte von YNAP und Mytheresa zu Problemen kommen könnte, was dazu führen könnte, dass das zusammengeschlossene Unternehmen nicht so effektiv und effizient arbeitet wie erwartet; das Risiko, dass das zusammengeschlossene Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, kostensenkende Synergien zu erzielen, oder dass es länger als erwartet dauern könnte, diese Synergien zu erzielen; die Fähigkeit von Mytheresa, in einer stark wettbewerbsorientierten Branche effektiv zu konkurrieren; die Fähigkeit von Mytheresa, auf die Nachfrage, die Ausgaben und den Geschmack der Verbraucher zu reagieren; die Fähigkeit von Mytheresa, auf aktuelle oder zukünftige Epidemien oder andere negative Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu reagieren; die Fähigkeit von Mytheresa, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten; die Tatsache, dass Verbraucher von Luxusprodukten sich möglicherweise nicht in ausreichender Zahl für Online-Einkäufe entscheiden; die Volatilität und die Schwierigkeit, die Luxusmodebranche vorherzusagen; die Abhängigkeit von Mytheresa von den Ausgaben der Verbraucher für nicht essenzielle Güter; und die Fähigkeit von Mytheresa, das durchschnittliche Auftragsniveau aufrechtzuerhalten, sowie andere Faktoren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine dieser Annahmen als falsch erweisen, kann die tatsächliche Betriebs- und Finanzleistung von Mytheresa erheblich von der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Leistung abweichen.

Mytheresa übernimmt keine Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Erreichung oder der Erfolg der Angelegenheiten, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abgedeckt werden, ist mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden. Sollten derartige Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sich Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die Ergebnisse von Mytheresa erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen und Annahmen des Managements von Mytheresa nur zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Mytheresa auswirken könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einreicht, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in seinem Jahresbericht auf Formular 20-F und auf Formular 6-K (in dem die Quartalsergebnisse gemeldet werden). Diese Dokumente sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov und im Abschnitt „SEC Filings“ im Bereich „Investor Relations“ auf unserer Website unter https://investors.mytheresa.com verfügbar.

Über Mytheresa

Mytheresa ist eine der führenden digitalen Plattformen für Luxusartikel verschiedener Marken, die in über 130 Länder liefert. Mytheresa wurde 1987 als Boutique gegründet und ging 2006 online. Das Unternehmen bietet Konfektionskleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie Lifestyle-Produkte und edlen Schmuck an. Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl von bis zu 250 Marken konzentriert sich auf echte Luxusmarken wie Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino und viele mehr. Das einzigartige digitale Erlebnis von Mytheresa basiert auf einem starken Fokus auf High-End-Luxuskunden, exklusiven Produkt- und Content-Angeboten, führenden Technologie- und Analyseplattformen sowie einem hochwertigen Service. Das an der NYSE notierte Unternehmen meldete im Geschäftsjahr 2024 einen GMV von 913,6 Millionen EUR (7 % mehr als im Geschäftsjahr 2023). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://investors.mytheresa.com/.

Über Richemont

Wir bei Richemont gestalten die Zukunft. Unser einzigartiges Portfolio umfasst renommierte Häuser, die sich durch ihre Handwerkskunst und Kreativität auszeichnen. Richemonts Ziel ist es, seine Häuser und Unternehmen zu fördern und ihnen zu ermöglichen, langfristig auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu wachsen und zu gedeihen.

Richemont ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Juweliere mit Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels und Vhernier; spezialisierte Uhrmacher mit A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis und Vacheron Constantin; und andere, hauptsächlich Mode- und Accessoires-Häuser mit Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar einschließlich G/FORE, Purdey, Serapian sowie Watchfinder & Co. Darüber hinaus betreibt Richemont NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX und die OFS-Abteilung.

Die „A“-Aktien von Richemont werden an der SIX Swiss Exchange, der Hauptbörse von Richemont, notiert und gehandelt und sind im Swiss Market Index („SMI“) der führenden Aktien enthalten. Die „A“-Aktien werden auch an der Johannesburger Börse JSE gehandelt, der Zweitnotierung von Richemont.

Über YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP ist ein weltweit führender Online-Einzelhändler für Luxusartikel und Mode mit einem unverwechselbaren Angebot, zu dem die saisonalen Multimarken-Onlineshops NET-A-PORTER und MR PORTER sowie die Multimarken-Off-Season-Onlineshops YOOX und THE OUTNET gehören.

YNAP ist einzigartig im wachstumsstarken Online-Luxussektor positioniert und hat einen Kundenstamm von ca. 4 Millionen kaufkräftigen Kunden und über 900 Millionen Besuchern weltweit. Die Gruppe unterhält Büros und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Japan, dem chinesischen Festland und der Sonderverwaltungszone Hongkong, China. Sie liefert in über 170 Länder auf der ganzen Welt.

1 Das vollständig verwässerte Aktienkapital von Mytheresa umfasst ausstehende ausgegebene Aktien sowie wahrscheinlichkeitsbereinigte unverfallbare und verfallbare RSU/PSU- und Aktienoptionspläne.

