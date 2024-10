MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa”) y Richemont firman un acuerdo para que Mytheresa adquiera YOOX NET-A-PORTER (“YNAP”) y cree un grupo de lujo digital multimarca líder mundial a cambio de una participación del 33% en Mytheresa

MÚNICH y GINEBRA (Suiza)--(BUSINESS WIRE)--Mytheresa (NYSE:MYTE) y Richemont (SWX:CFR) anuncian la firma de acuerdos vinculantes para la adquisición del 100% del capital social de YNAP por parte de Mytheresa. La operación tiene por objetivo crear un grupo de lujo digital multimarca líder en el mundo que ofrezca una selección muy cuidada y diferenciada de las marcas y productos de lujo más prestigiosos a los amantes de este segmento de todo el mundo.

Fundamentos de la transacción

Mytheresa y YNAP se han ganado una sólida reputación en el sector del lujo por su papel pionero en la innovación, su autorizada voz editorial y su selección, así como por su servicio al cliente de alta calidad. Juntas, las diferentes tiendas cubren un amplio espectro del mercado del lujo con propuestas distintas en términos de cartera de marcas, clientes y enfoque geográfico, al tiempo que comparten el posicionamiento estratégico hacia los clientes de alta gama.

A mediano plazo, la visión de Mytheresa para el grupo combinado implica:

La integración de la división de lujo de YNAP en Mytheresa, para formar un grupo con tres frentes de exposición distintos: MYTHERESA, NET-A-PORTER y MR PORTER, con lo que se espera: proporcionar una oferta de lujo más amplia y diferenciada a los clientes basada en surtidos distintivos, marketing y puntos de contacto con el cliente; ofrecer a las marcas de lujo asociadas un alcance aún más amplio y específico de los consumidores de este segmento de todo el mundo como resultado de una selección e inspiración distintivas; y compartir la infraestructura, incluida la plataforma tecnológica de Mytheresa, y las mejores prácticas operativas para facilitar una mayor eficiencia, manteniendo al mismo tiempo sus identidades de marca diferenciadas.

para formar un grupo con tres frentes de exposición distintos: MYTHERESA, NET-A-PORTER y MR PORTER, con lo que se espera: La separación de la división de artículos con descuento (“off-price”) , que comprende YOOX y THE OUTNET como destinos líderes de compras de lujo “off-price” en línea, de la división “Luxury” para permitir un modelo operativo más simple y eficiente que impulse un mayor crecimiento y rentabilidad.

, que comprende YOOX y THE OUTNET como destinos líderes de compras de lujo “off-price” en línea, de la división “Luxury” para permitir un modelo operativo más simple y eficiente que impulse un mayor crecimiento y rentabilidad. La interrupción de la división de marca blanca de YNAP, una vez que las tiendas en línea de Richemont Maisons gestionadas por YNAP migren a sus propias plataformas.

Michael Kliger, director ejecutivo de Mytheresa, declaró: “Estoy realmente entusiasmado con el anuncio de hoy. Con esta operación, Mytheresa pretende crear un grupo de lujo digital multimarca de primer orden en todo el mundo. MYTHERESA, NET-A-PORTER y MR PORTER ofrecerán ediciones de lujo multimarca diferenciadas pero complementarias, basadas en la selección, la inspiración y el mejor servicio al cliente. Estas tres marcas compartirán gran parte de su infraestructura, lo que creará sinergias y mejorará la eficiencia, al tiempo que mantendrán sus diferentes identidades de marca. El negocio ‘off-price’ se beneficiará de la separación del lujo y de un modelo operativo mucho más sencillo que impulsará el crecimiento y la rentabilidad. Estamos seguros de que esta transacción creará un valor significativo para nuestros accionistas, socios de marca y, lo que es más importante, para nuestros clientes de alta gama”.

Johann Rupert, presidente de Richemont, declaró: “Nos complace haber encontrado el hogar ideal para YNAP. Como socio de confianza de muchas de las marcas de lujo más importantes del mundo, YNAP es conocida por sus servicios pioneros de alta gama al cliente, complementados por su voz editorial distintiva e inspiradora. Mytheresa se encuentra en la posición perfecta para aprovechar los activos de YNAP con el fin de seguir deleitando a clientes y socios de marca por igual en todo el mundo valiéndose de las respectivas fortalezas de ambas empresas”.

Contraprestación financiera

Al cierre de la operación, Richemont venderá YNAP a Mytheresa con una posición de tesorería de 555 millones de euros y sin deuda financiera, sujeta a los ajustes de cierre habituales, a cambio de acciones que emitirá Mytheresa y que representarán el 33% del capital social totalmente diluido1 de Mytheresa al cierre tras la emisión de las acciones de contraprestación. Richemont pondrá a disposición una línea de crédito renovable a 6 años de 100 millones de euros para financiar las necesidades corporativas generales de YNAP, incluido el capital circulante.

Richemont tendrá derecho a nombrar a un miembro y a un observador del Consejo de Supervisión de Mytheresa tras el cierre.

El cierre de la operación, previsto para el primer semestre de 2025, está sujeto a las condiciones habituales, incluida la obtención de las autorizaciones antimonopolio.

La transacción no está sujeta ni condicionada a la aprobación de los accionistas de Richemont ni de Mytheresa.

La participación de Richemont en Mytheresa estará sujeta a un período de bloqueo de un año tras el cierre de la operación, seguido de otro período de un año en el que solo podrán realizarse determinadas operaciones de venta limitadas.

Como resultado de esta transacción, Richemont espera actualmente que la depreciación de los activos netos de YNAP ascienda a aproximadamente 1300 millones de euros, lo que también tiene en cuenta el efectivo que quedará en YNAP una vez finalizada la operación. Este valor está sujeto a cambios hasta la fecha de finalización, ya que depende de diferentes variables, a saber, el precio de las acciones de Mytheresa, el tipo de cambio USD/EUR, el valor de los activos netos y las partidas de deuda de YNAP en la fecha de finalización.

Información sobre la teleconferencia

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado contiene declaraciones prospectivas, tal y como se define este término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado que no se refieran a hechos históricos deben considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, a título meramente enunciativo y no limitativo, las relativas a los plazos, la realización y los beneficios esperados de las operaciones con Richemont Maisons, NET-A-PORTER y YNAP, las expectativas sobre futuras oportunidades y nuestra posición en el mercado, nuestros planes de negocio y estrategia, futuros resultados financieros u operativos, así como declaraciones que incluyan las palabras “espera”, “planifica”, “cree”, “estima”, “puede”, “debería”, “anticipa”, “hará”, “podría”, “apunta”, “continuar” y declaraciones similares de carácter prospectivo o futuro. Estas declaraciones prospectivas no constituyen garantías de resultados futuros. Las declaraciones prospectivas de Richemont se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección con respecto al negocio y los resultados de YNAP, la economía y otras condiciones y previsiones futuras de acontecimientos, circunstancias y resultados futuros. Nuestras tiendas minoristas dependen en gran medida de la capacidad y el deseo de los consumidores de viajar y comprar, y un descenso en el tráfico de consumidores podría tener un efecto negativo en nuestras ventas en tiendas comparables o en las ventas medias por pie cuadrado y en la rentabilidad de las tiendas, dando lugar a cargos por deterioro, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera. La reducción de los viajes como consecuencia de las condiciones económicas, las órdenes de cierre de tiendas por parte de las autoridades civiles, las restricciones de viaje, los problemas de viaje y otras circunstancias, incluidas las epidemias y otros problemas relacionados con la salud, podrían tener un efecto material adverso sobre nosotros, especialmente si estos acontecimientos afectan al deseo de nuestros clientes de viajar a nuestras tiendas. Los conflictos o guerras internacionales, incluidas las sanciones resultantes y las restricciones a la importación y exportación de productos acabados o materias primas, ya sean autoimpuestas o impuestas por países internacionales, entidades no estatales u otros, también pueden afectar a estas previsiones. Como ocurre con cualquier proyección o previsión, las declaraciones prospectivas son inherentemente susceptibles de incertidumbre y de cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de las previsiones como consecuencia de una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Richemont. Por consiguiente, no se debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Además, las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado se refieren únicamente a acontecimientos o información en la fecha en que se realizan en este comunicado. Richemont no se compromete a actualizar ni tiene obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas.

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de EE. UU. de 1934, en su versión modificada. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos o relativas a hechos presentes o condiciones actuales incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren a las expectativas y previsiones actuales de Mytheresa en relación con la operación propuesta y el funcionamiento de las empresas combinadas; su situación financiera, resultados de operaciones, planes, objetivos, rendimiento futuro y negocio, incluidas las declaraciones relativas a actividades de financiación, ventas futuras, gastos y rentabilidad; desarrollo futuro y crecimiento previsto de nuestro negocio e industria; nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia empresarial; disponer de suficiente efectivo y capacidad de endeudamiento para satisfacer las necesidades de capital circulante, servicio de la deuda y gastos de capital para los próximos doce meses; y gasto de capital previsto. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el hecho de que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales. Estas declaraciones pueden incluir palabras como “anticipa”, “cree”, “continuar”, “podría”, “estima”, “espera”, “pretende”, “puede”, “en curso”, “planifica”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “debería”, “hará”, “haría”, o el negativo de estos términos u otra terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en suposiciones que Mytheresa ha realizado en vista de su experiencia en el sector y sus percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que considera apropiados dadas las circunstancias. Al leer y considerar este comunicado de prensa, debe entenderse que estas afirmaciones no son garantías de rendimiento o resultados. Implican riesgos, incertidumbres (muchas de las cuales escapan al control de Mytheresa) y suposiciones. Aunque Mytheresa cree que estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, el lector debe ser consciente de que muchos factores podrían afectar a su rendimiento operativo y financiero real y hacer que su rendimiento difiera materialmente del rendimiento previsto en las declaraciones prospectivas. Mytheresa cree que estos factores incluyen, pero no se limitan a: la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que podrían dar lugar a la terminación o el abandono de la transacción propuesta; el calendario previsto y la probabilidad de finalización de la transacción propuesta con Richemont, incluidos el calendario, la recepción y los términos y condiciones de cualquier aprobación gubernamental y reglamentaria requerida de la transacción propuesta que podría reducir los beneficios previstos o hacer que las partes abandonen la transacción; el riesgo de que las condiciones para el cierre de la transacción propuesta no se cumplan en el momento oportuno o no se cumplan en absoluto; el riesgo de que la transacción propuesta y su anuncio puedan tener un efecto adverso en la capacidad de YNAP para retener clientes y retener y contratar personal clave y mantener relaciones con sus socios de marca y clientes y en sus resultados operativos y negocios en general; el riesgo de que puedan surgir problemas para integrar con éxito los negocios de YNAP y Mytheresa, lo que puede dar lugar a que la empresa combinada no funcione con la eficacia y eficiencia esperadas; el riesgo de que la empresa combinada no pueda lograr sinergias de reducción de costos o de que pueda tardar más de lo esperado en lograr esas sinergias; la capacidad de Mytheresa para competir eficazmente en un sector altamente competitivo; la capacidad de Mytheresa para responder a las demandas, el gasto y los gustos de los consumidores; la capacidad de Mytheresa para responder a cualquier epidemia sanitaria actual o futura o a cualquier otro acontecimiento adverso para la salud pública; la capacidad de Mytheresa para adquirir nuevos clientes y retener a los existentes; la posibilidad de que los consumidores de productos de lujo no decidan comprar en línea en número suficiente; la volatilidad y dificultad para predecir el sector de la moda de lujo; la dependencia de Mytheresa del gasto discrecional de los consumidores; y la capacidad de Mytheresa para mantener los niveles medios de pedidos y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si alguna de estas suposiciones resultara incorrecta, el rendimiento operativo y financiero real de Mytheresa podría variar en aspectos materiales con respecto al rendimiento proyectado en estas declaraciones prospectivas.

Mytheresa no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente o para reflejar nueva información o la aparición de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

La consecución o el éxito de los asuntos cubiertos por dichas declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos. Si cualquiera de dichos riesgos o incertidumbres se materializa o si cualquiera de las suposiciones resulta incorrecta, los resultados de Mytheresa podrían diferir en forma sustancial de los resultados expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas que realiza.

No deberá confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas representan las creencias y suposiciones de la dirección de Mytheresa únicamente en la fecha en que se realizan dichas declaraciones.

Encontrará más información sobre estos y otros factores que podrían afectar a los resultados financieros de Mytheresa en los documentos que presenta periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), incluida la sección titulada “Factores de riesgo” de su informe anual en el formulario 20-F y en el formulario 6-K (que informa de sus resultados trimestrales). Estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC www.sec.gov y en la sección “Presentaciones ante la SEC” del apartado “Relaciones con los inversores” de nuestro sitio web: https://investors.mytheresa.com.

Acerca de Mytheresa

Mytheresa es una de las principales plataformas digitales multimarca de lujo con envíos a más de 130 países. Fundada como boutique en 1987, Mytheresa comenzó a operar en línea en 2006 y ofrece “prêt-à-porter”, zapatos, bolsos y accesorios para mujer, hombre y niños, así como productos de estilo de vida y joyería fina. La selección cuidadosamente elaborada de hasta 250 marcas se centra en marcas de lujo como Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino y muchas más. La experiencia digital única de Mytheresa se basa en un marcado enfoque en los compradores de lujo de alta gama, ofertas de productos y contenidos exclusivos, plataformas tecnológicas y analíticas líderes, así como operaciones de servicio de alta calidad. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), registró un GMV de 913,6 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024 (+7% frente al ejercicio fiscal 2023). Para más información, visite https://investors.mytheresa.com/.

Acerca de Richemont

En Richemont, creamos el futuro. Nuestra cartera exclusiva incluye prestigiosas Maisons que se distinguen por su artesanía y creatividad. La ambición de Richemont es nutrir sus Maisons y negocios y permitirles crecer y prosperar de manera responsable y sostenible a largo plazo.

Richemont opera en tres áreas de negocio: Maisons de Joyería con Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels y Vhernier; Relojerías especializadas con A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis y Vacheron Constantin; y Otros, principalmente Maisons de Moda y Accesorios con Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar incluidos G/FORE, Purdey, Serapian así como Watchfinder & Co. Además, Richemont explota NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX y la división OFS.

Las acciones de clase “A” de Richemont cotizan y se negocian en el SIX Swiss Exchange, el principal mercado de Richemont, y están incluidas en el Swiss Market Index (“SMI”) de los principales valores. Las acciones de clase “A” también se negocian en la Bolsa JSE de Johannesburgo, como cotización secundaria de Richemont.

Acerca de YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP es uno de los principales minoristas de lujo y moda en línea del mundo, con una oferta distintiva que incluye las tiendas en línea multimarca de temporada NET-A-PORTER y MR PORTER, y las tiendas en línea multimarca fuera de temporada YOOX y THE OUTNET.

YNAP, que ocupa una posición privilegiada en el sector del lujo en línea, cuenta con una base de clientes de unos 4 millones de personas con un alto poder adquisitivo y más de 900 millones de visitantes en todo el mundo. El Grupo tiene oficinas y operaciones en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Japón, China continental y Hong Kong RAE (China). Realiza envíos a más de 170 países de todo el mundo.

1 El capital social totalmente diluido de Mytheresa incluye las acciones emitidas en circulación, más los planes de opciones sobre acciones y las unidades de acciones restringidas (RSU) y unidades de acciones por desempeño (PSU) concedidas y no concedidas ajustadas a la probabilidad.

