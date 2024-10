MONACO e GINEVRA, SvizzeraMONACO e GINEVRA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--

MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") e Richemont sottoscrivono un accordo di acquisizione di YOOX NET-A-PORTER ("YNAP") da parte di Mytheresa per creare un gruppo digitale di lusso multimarca leader a livello mondiale in cambio di una quota di partecipazione azionaria del 33% in Mytheresa

Mytheresa (NYSE:MYTE) e Richemont (SWX:CFR) hanno annunciato oggi di aver stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di YNAP da parte di Mytheresa. La transazione ha come obiettivo la creazione di un gruppo digitale di lusso multimarca leader a livello mondiale, in grado di offrire agli appassionati del lusso di tutto il mondo un'edizione estremamente curata e fortemente differenziata dei marchi e dei prodotti di lusso più prestigiosi.

Motivazione dell'operazione

Mytheresa e YNAP si sono guadagnati una solida reputazione nel settore del lusso per il loro ruolo in prima linea nell'innovazione, per la voce editoriale e la selezione affidabili, nonché per il servizio clienti di alta qualità. Insieme, le diverse vetrine coprono un ampio spettro del mercato del lusso, con proposte distinte in termini di portafoglio di marchi, clienti e l'orientamento geografico, pur condividendo il posizionamento strategico verso i clienti di fascia alta.

Sul medio termine, la visione di Mytheresa per il gruppo combinato prevede:

L'integrazione della divisione Luxury di YNAP in Mytheresa, al fine di costituire un gruppo con tre negozi distinti: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER, con lo scopo di: Fornire ai clienti un'offerta di lusso più ampia e differenziata orientata ai clienti basata su assortimenti distintivi, marketing e punti di contatto con i clienti; Offrire ai partner dei marchi di lusso un raggio d'azione ancora più ampio e specifico sui consumatori del lusso in tutto il mondo, grazie a una selezione e a un'ispirazione inconfondibili; e Condividere l'infrastruttura, compresa la piattaforma tecnologica di Mytheresa, e le best practice operative per promuovere una maggiore efficienza, mantenendo al contempo le distinte identità dei marchi.

al fine di costituire un gruppo con tre negozi distinti: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER, con lo scopo di: La separazione della divisione off-price , che comprende YOOX e THE OUTNET, destinazioni leader per lo shopping online di lusso off-price, dalla divisione Luxury, per consentire un modello operativo più semplice ed efficiente che favorisca una crescita e una redditività superiori.

, che comprende YOOX e THE OUTNET, destinazioni leader per lo shopping online di lusso off-price, dalla divisione Luxury, per consentire un modello operativo più semplice ed efficiente che favorisca una crescita e una redditività superiori. L'interruzione della divisione white label di YNAP, una volta che i negozi online delle Maisons di Richemont gestiti da YNAP migreranno verso le piattaforme da loro scelte.

Michael Kliger, CEO di Mytheresa, ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta dell'annuncio di oggi. Con questa transazione, Mytheresa desidera creare un gruppo del lusso digitale multimarca di eccellenza a livello mondiale. MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER offriranno prodotti di lusso multimarca differenziati ma complementari, basati sulla selezione, l'ispirazione e il massimo servizio al cliente. I tre marchi condivideranno gran parte delle loro infrastrutture creando sinergie ed efficienze, pur mantenendo le loro diverse identità. L'attività off-price beneficerà della separazione dal lusso e di un modello operativo molto più semplice che favorirà la crescita e la redditività. Riteniamo che questa operazione creerà un valore significativo per i nostri azionisti, per i partner del marchio e soprattutto per i clienti di fascia alta."

Johann Rupert, Presidente di Richemont, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver trovato un casa talmente perfetta per YNAP. Partner di fiducia di molti dei principali marchi del lusso mondiale, YNAP è nota per i suoi servizi all'avanguardia rivolti ai clienti di fascia alta, integrati da una voce editoriale inconfondibile e stimolante. Mytheresa si trova in una posizione ideale per sfruttare gli asset di YNAP per la soddisfazione ulteriore dei clienti e dei brand partner in tutto il mondo, sfruttando i rispettivi punti di forza di entrambe le aziende".

Corrispettivo economico

Al closing della transazione, Richemont venderà YNAP a Mytheresa con una posizione di cassa di 555 milioni di euro e nessun debito finanziario, soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzi successivi al closing, in cambio di azioni che saranno emesse da Mytheresa pari al 33% del capitale azionario interamente diluito1 di Mytheresa al closing, dopo l'emissione delle azioni di corrispettivo. Richemont metterà a disposizione una linea di credito revolving di 100 milioni di euro della durata di 6 anni per finanziare le esigenze aziendali generali di YNAP, compreso il capitale operativo.

Richemont avrà il diritto di nominare un membro e un osservatore nel Consiglio di sorveglianza di Mytheresa in seguito al closing.

Il closing della transazione, che si prevede avverrà nella prima metà dell'anno civile 2025, è soggetta alle consuete condizioni, tra cui l'ottenimento delle approvazioni antitrust.

La transazione non è soggetta né condizionata all'approvazione degli azionisti di Richemont o di Mytheresa.

La partecipazione di Richemont in Mytheresa sarà soggetta a un periodo di lock-up di un anno dopo il closing della transazione, seguito da un ulteriore periodo di un anno in cui potranno essere effettuate solo alcune limitate operazioni di vendita.

Come conseguenza di questa transazione, Richemont prevede attualmente un ammortamento delle attività nette di YNAP pari a circa 1,3 miliardi di euro, che tiene conto anche della liquidità che rimarrà in YNAP al momento del completamento. Questo valore è soggetto a variazioni fino alla data di completamento, poiché dipende da diverse variabili, in particolare il prezzo delle azioni Mytheresa, il tasso di cambio USD/EUR, il valore delle attività nette e delle voci di debito di YNAP alla data di completamento.

Conference call informativa

Mytheresa organizzerà una teleconferenza per discutere della transazione alle ore 8.00 (ora della costa orientale). Chi desidera partecipare via webcast deve accedere alla conferenza attraverso il sito web di Mytheresa dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.mytheresa.com. Chi desidera partecipare via telefono può chiamare il numero +1 800 715 9871 (USA). Il codice di accesso per i partecipanti sarà 3814635. La ritrasmissione della conferenza sarà disponibile via webcast attraverso il sito web di Mytheresa dedicato alle relazioni con gli investitori. La ritrasmissione telefonica sarà disponibile dalle 10:00 ora della costa rientale del 7 ottobre 2024 fino al 14 ottobre 2024, chiamando il numero +1 800 770 2030 (USA). Il codice di accesso alla ritrasmissione sarà 3814635.

Informazioni su Mytheresa

Mytheresa è una delle principali piattaforme digitali multimarca di lusso che spedisce in oltre 130 paesi. Fondata come boutique nel 1987, Mytheresa è stata lanciata online nel 2006 e offre prêt-à-porter, scarpe, borse e accessori per donna, uomo e bambino, oltre a prodotti di lifestyle e alta gioielleria. La selezione altamente curata di 250 marchi si concentra su marchi di lusso come Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino e molti altri. L'esperienza digitale esclusiva di Mytheresa si basa su una forte attenzione agli acquirenti del settore del lusso di fascia alta, su un'offerta di prodotti e contenuti esclusivi, su piattaforme tecnologiche e analitiche all'avanguardia e su operazioni di servizio di alta qualità. La società quotata al NYSE ha registrato un GMV di 913,6 milioni di euro nell'anno fiscale 2024 (+7% rispetto all'esercizio fiscale 2023). Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://investors.mytheresa.com/.

Informazioni su Richemont

A Richemont, costruiamo il futuro. Il nostro portafoglio unico comprende prestigiose Maisons che si distinguono per la loro maestria e creatività. L'ambizione di Richemont è di coltivare le sue Maisons e le sue aziende per consentire loro di crescere e prosperare in modo responsabile e sostenibile sul lungo periodo.

Richemont opera in tre settori di attività: Maisons di gioielleria con Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e Vhernier; Marchi orologieri specializzati con A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin; e Altro, principalmente Maisons di moda e accessori, con Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar inclusi G/FORE, Purdey, Serapian e Watchfinder & Co. Inoltre, Richemont gestisce NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX e la divisione OFS.

Le azioni "A" di Richemont sono quotate e negoziate alla SIX Swiss Exchange, il listino principale di Richemont, e sono incluse nello Swiss Market Index ("SMI") dei titoli principali. Le azioni "A" sono inoltre negoziate nel JSE Johannesburg Stock Exchange, il listino secondario di Richemont.

Informazioni su YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP è un rivenditore online nel settore del lusso e della moda, leader a livello mondiale, che vanta un'offerta specifica che comprende i negozi online multimarca in-season NET-A-PORTER e MR PORTER e i negozi online multimarca off-season YOOX e THE OUTNET.

Grazie a un posizionamento unico nel settore del lusso online in forte crescita, YNAP ha una base di clienti di circa 4 milioni di persone con elevato margine di spesa e oltre 900 milioni di visitatori in tutto il mondo. Il gruppo dispone di uffici e attività negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina continentale e Hong Kong SAR, Cina. Effettua consegne in oltre 170 paesi in tutto il mondo.

1 Il capitale sociale di Mytheresa interamente diluito comprende le azioni emesse in circolazione, più i piani di RSU / PSU e di stock option, corretti in base alla probabilità, maturati e non maturati.

