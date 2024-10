MONACHIUM i GENEWA, Szwajcaria--(BUSINESS WIRE)--

MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa”) i Richemont zawierają umowę w sprawie przejęcia przez Mytheresa spółki YOOX NET-A-PORTER („YNAP”) w celu stworzenia wiodącej, wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu globalnym w zamian za 33% udziałów Mytheresa

Dziś spółki Mytheresa (NYSE:MYTE) i Richemont (SWX:CFR) przekazały informację o zawarciu wiążących porozumień w sprawie przejęcia 100% kapitału zakładowego YNAP przez spółkę Mytheresa. Celem transakcji jest stworzenie wiodącej, wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu globalnym, zapewniającej starannie wyselekcjonowaną i ogromnie zróżnicowaną gamę najbardziej prestiżowych marek i towarów luksusowych na rzecz miłośników luksusu z całego świata.

Uzasadnienie transakcji

Zarówno Mytheresa, jak i YNAP cieszą się solidną reputacją w branży towarów luksusowych ze względu na pionierską innowacyjność, autorytatywną opinię redakcyjną i selekcję towarów oraz wysokiej jakości obsługę klienta. Razem obaj branżowi liderzy obsługują szeroko zakrojony rynek towarów luksusowych, oferując wyróżniające się propozycje w zakresie portfolio marek, klientów oraz zasięgu geograficznego, i obaj strategicznie koncentrują się przede wszystkim na klientach zamożnych.

W perspektywie średnioterminowej wizja Mytheresa dotycząca grupy powstałej z połączenia obejmuje następujące aspekty:

Integracja działu towarów luksusowych YNAP w strukturach Mytheresa, aby stworzyć jedną grupę o trzech wyróżniających się segmentach marek: MYTHERESA, NET-A-PORTER i MR PORTER, która: zapewni szerszy wachlarz bardziej różnorodnych towarów luksusowych oferowanych klientom w oparciu o różnorodny asortyment, strategie marketingowe i relacje z klientem; umożliwi partnerskim markom luksusowym jeszcze szerszy zasięg i ukierunkuje ich ofertę na klientów luksusowych z całego świata dzięki wyrazistej selekcji i oryginalnym źródłom inspiracji; oraz będzie współdzielić infrastrukturę, w tym platformę technologiczną Mytheresa, oraz stosować jednakowe najlepsze praktyki operacyjne, aby ułatwić zwiększenie efektywności przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnych tożsamości poszczególnych marek.

aby stworzyć jedną grupę o trzech wyróżniających się segmentach marek: MYTHERESA, NET-A-PORTER i MR PORTER, która: Wydzielenie działu towarów przecenionych – obejmującego YOOX i THE OUTNET, wiodących dostawców umożliwiających zakup luksusowych towarów po obniżonych cenach w internecie – z działu towarów luksusowych, aby umożliwić wdrożenie uproszczonego i wydajniejszego modelu operacyjnego sprzyjającego wzrostowi i rentowności.

– obejmującego YOOX i THE OUTNET, wiodących dostawców umożliwiających zakup luksusowych towarów po obniżonych cenach w internecie – z działu towarów luksusowych, aby umożliwić wdrożenie uproszczonego i wydajniejszego modelu operacyjnego sprzyjającego wzrostowi i rentowności. Wycofanie działu marki własnej YNAP po zakończeniu migracji sklepów internetowych Richemont Maison wspomaganych technologią YNAP do wybranych platform własnych.

– Ogromnie cieszę się z dzisiejszej informacji. Poprzez zawarcie tej transakcji Mytheresa pragnie stworzyć wybitną, wielomarkową grupę luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu ogólnoświatowym. MYTHERESA, NET-A-PORTER i MR PORTER będą oferować zróżnicowany, lecz wzajemnie uzupełniający się zestaw towarów luksusowych różnych marek opracowywany w drodze starannej selekcji, czerpiąc inspirację z wielu źródeł i przy zapewnieniu niezrównanej obsługi klienta. Wszystkie trzy marki będą współdzielić istotną część infrastruktury, wykorzystując synergię i efektywność, lecz przy zachowaniu odmiennej tożsamości każdej z nich. Segment towarów przecenionych skorzysta na wydzieleniu go z działu towarów luksusowych i zastosowaniu znacznie prostszego modelu operacyjnego stymulującego wzrost i zyski. Uważamy, że ta transakcja zapewni istotną wartość dodaną naszym udziałowcom, partnerom poszczególnych marek, a przede wszystkim klientom z górnego segmentu rynku – powiedział Michael Kliger, dyrektor generalny Mytheresa.

– Cieszymy się, że YNAP znajdzie się w tak dobrych rękach. Jako zaufany partner wielu wiodących marek towarów luksusowych na świecie, YNAP słynie z pionierskich usług na rzecz zamożnych klientów, dopełnionych charakterystycznymi, inspirującymi komentarzami redakcyjnymi. Mytheresa jest doskonale przygotowana, by w dalszym ciągu nieprzerwanie zachwycać klientów i partnerów z całego świata, wykorzystując mocne strony obu firm – powiedział Johann Rupert, prezes Richemont.

Aspekty finansowe

Po finalizacji transakcji Richemont sprzeda YNAP na rzecz Mytheresa z pozycją gotówkową w wysokości 555 mln EUR i bez zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt przy zamknięciu transakcji, w zamian za 33% w pełni rozwodnionego1 kapitału zakładowego Mytheresa w dniu zamknięcia wraz z emisją udziałów będących przedmiotem uzgodnienia. Richemont zapewni 6-letnią odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln EUR w celu sfinansowania ogólnych kosztów korporacyjnych YNAP, w tym kapitału obrotowego.

Po finalizacji transakcji Richemont zyska prawo nominacji członka oraz obserwatora do rady nadzorczej Mytheresa.

Zamknięcie transakcji, które według oczekiwań ma nastąpić w pierwszej połowie roku kalendarzowego 2025, podlega spełnieniu zwyczajowych warunków finalizacji, w tym uzyskaniu zgód organów odpowiedzialnych za ochronę konkurencji.

Transakcja nie wymaga uzyskania zgody udziałowców Richemont ani Mytheresa, ani nie jest od tego zależna.

Udziały Richemont w Mytheresa będą objęte rocznym zakazem sprzedaży udziałów po finalizacji transakcji, a następnie kolejnym rocznym ograniczeniem ich zbywalności.

W wyniku transakcji Richemont przewiduje odpis aktualizujący aktywa netto YNAP w wysokości ok. 1,3 mld EUR, która to wartość obejmuje również środki pieniężne pozostawione w YNAP po zamknięciu transakcji. Wartość ta może ulec zmianie do dnia finalizacji transakcji ze względu na szereg zmiennych, takich jak w szczególności cena udziałów Mytheresa, kurs wymiany USD/EUR, wartość aktywów netto i pozycji zobowiązaniowych YNAP w dniu realizacji transakcji.

Informacje na temat telekonferencji

Mytheresa zorganizuje telekonferencję w celu omówienia transakcji o godz. 8:00 czasu wschodniego.

Informacje o Mytheresa

Mytheresa to jedna z wiodących, wielomarkowych luksusowych platform cyfrowych, której oferta dociera do 130 krajów. Założona jako butik w 1987 r., Mytheresa uruchomiła platformę internetową w 2006 r. i dziś oferuje odzież konfekcjonowaną, obuwie, torebki i akcesoria damskie, męskie i dziecięce, jak również produkty z dziedziny lifestyle oraz wyszukaną biżuterię. Wysoce wyselekcjonowana oferta nawet 250 marek koncentruje się na ofercie prawdziwie kojarzącej się z luksusem, stawiając na produkty marek takich jak Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino i nie tylko. Unikatowe doświadczenie cyfrowe Mytheresa opiera się na zdecydowanej koncentracji na zamożnych nabywcach towarów luksusowych, ekskluzywnej ofercie produktów i treści, wiodących platformach technologicznych i analitycznych oraz wysokiej jakości obsłudze klienta. Notowana na NYSE spółka w roku obrotowym 2024 odnotowała 913,6 mln EUR GMV (całkowita wartość wszystkich towarów sprzedanych w e-sklepie w określonym czasie), co stanowi wzrost o +7 proc. w porównaniu z rokiem obrotowym 2023. Więcej informacji na stronie https://investors.mytheresa.com/.

Informacje o Richemont

Richemont kształtuje przyszłość. Unikatowe portfolio firmy obejmuje prestiżowe domy mody (Maisons), które wyróżnia kunszt i kreatywność. Richemont dąży do pielęgnacji swoich Maisons oraz ich działalności, umożliwiając ich rozwój i rentowność w odpowiedzialny, zrównoważony sposób w perspektywie długoterminowej.

Richemont prowadzi działalność w trzech segmentach: salony biżuteryjne obejmujące produkty marek Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels i Vhernier; specjalistyczna produkcja zegarków obejmująca produkty marek A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis i Vacheron Constantin; oraz inne, głównie salony mody i akcesoriów obejmujące produkty marek Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar, w tym G/FORE, Purdey, Serapian oraz Watchfinder & Co. Ponadto Richemont obsługuje marki NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX oraz dział OFS.

Akcje serii „A” spółki Richemont są notowane na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange – podstawowej giełdzie, na której notowane są akcje przedsiębiorstwa, a także są ujęte w indeksie giełdowym spółek notowanych na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („SMI”) prezentującym wiodące akcje spółek. Akcje serii „A” spółki są również przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Johannesburgu, na której akcje przedsiębiorstwa notowane są równolegle.

Informacje o YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP to wiodący sprzedawca internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów luksusowych oraz artykułów modowych, który może się poszczycić oryginalną ofertą obejmującą wielomarkowe sklepy internetowe z artykułami sezonowymi NET-A-PORTER i MR PORTER, a także wielomarkowe sklepy internetowe oferujące artykuły pozasezonowe YOOX i THE OUTNET.

Dzięki unikatowej pozycji w sektorze internetowej sprzedaży towarów luksusowych charakteryzującym się znaczącym tempem wzrostu YNAP posiada bazę klientów liczącą około 4 mln klientów dokonujących dużych wydatków oraz 900 mln odwiedzających z całego świata. Grupa posiada biura i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Japonii, w Chinach kontynentalnych i SRA Hongkong. Realizuje dostawy do ponad 170 krajów świata.

1 W pełni rozwodniony kapitał zakładowy Mytheresa obejmuje wyemitowane i znajdujące się w obrocie akcje oraz nabyte i nienabyte warunkowe jednostki udziałowe / jednostki udziałowe uzależnione od osiąganych wyników z uwzględnieniem prawdopodobieństwa oraz programy akcji pracowniczych.

