Partenariat stratégique entre Adani Airport Holdings Limited et Thales pour améliorer les opérations et services aéroportuaires en Inde

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Adani Airport Holdings Limited (AAHL), le plus grand opérateur aéroportuaire privé en Inde, et Thales, leader mondial des technologies avancées, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour révolutionner les opérations aéroportuaires internationales d'AAHL et l'expérience passager à travers le pays. Dans le cadre de ce partenariat, Thales a déployé dès le début 2024 la solution Fly to Gate dans sept des aéroports2 gérés par AAHL en Inde, simplifiant et améliorant ainsi le parcours de millions de voyageurs. Prolongeant cette collaboration, AAHL a attribué à Thales un contrat supplémentaire pour déployer dans tous ses aéroports un centre de contrôle des opérations aéroportuaires (Airport Operations Center ou APOC) innovant, afin d'optimiser la gestion globale des aéroports et d'améliorer l'expérience des passagers en toute sécurité.

Les sept aéroports opérés par AAHL sont actuellement équipés de DigiYatra, soutenu par la solution Thales Fly to Gate, basée sur l’usage de la reconnaissance faciale comme vérificateur fiable de l'identité des passagers. Les passagers préenregistrés bénéficient ainsi d’un parcours fluide et sécurisé, de l'enregistrement à l'embarquement, sans qu’ils aient besoin de présenter de document d’identité ni de carte d’embarquement à chaque point de contrôle. Réduisant jusqu’à 30 % le temps de traitement des passagers dans ces aéroports, l’intégration de solutions biométriques responsables (Thales TrUE Biometrics) répond parfaitement à la vision du gouvernement d’une Inde plus numérique.

De plus, Thales a été sélectionné pour travailler sur la conception, l'intégration et la mise en œuvre d'une solution APOC de bout en bout pour tous les aéroports gérés par AAHL. Sa Plateforme Numérique Intelligente (Smart Digital Platform), basée sur le cloud, hébergera de manière centralisée toutes les applications nécessaires pour améliorer la gestion globale des aéroports, ainsi que la sécurité et l'expérience des passagers. Cette plateforme innovante collecte des données opérationnelles des aéroports provenant des sous-systèmes et capteurs intégrés, tout en respectant les normes de confidentialité. Ces données sont ensuite traitées à l'aide d'automatisation, d’analyse des données et d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) de confiance. Cette solution, qui sera bientôt déployée, anticipera et réduira les potentielles pénuries de ressources, augmentant ainsi la prévisibilité et l’efficacité globale des aéroports.

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Adani Airport Holdings Limited en apportant des solutions technologiques innovantes. Notre solution biométrique Fly To Gate pour DigiYatra et le centre de contrôle des opérations aéroportuaires (APOC) permettront à AAHL de rationaliser les opérations et garantir un voyage sécurisé et simplifié pour des millions de passagers. Ainsi, nous nous engageons collectivement à soutenir l'Inde dans sa vision de devenir le plus grand marché de l'aviation au monde d'ici 2047 », précise pour sa part Mr. Ashish Saraf, VP et directeur de Thales Inde.

1 DigiYatra is a Ministry of Civil Aviation, Govt. of India led initiative to make air traveller’s/ passenger’s journey seamless, hassle-free and Health-Risk-Free. The DigiYatra process uses the single token of face biometrics to digitally validate the Identity, Travel, Health or any other data that is needed for the purpose of enabling air travel.

2 Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru et Thiruvananthapuram.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées, spécialisé dans trois domaines d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial et Cybersécurité & Identité Numérique. Il développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus écologique et plus inclusif. Le groupe investit près de 4 milliards d'euros par an dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines d'innovation clés tels que l'IA, la cybersécurité, les technologies quantiques, les technologies cloud et la 6G. Thales compte près de 81 000 employés dans 68 pays. En 2023, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

A propos deThales en Inde

Présent en Inde depuis 1953, Thales a son siège à Noida et dispose d'autres bureaux et sites opérationnels répartis à Delhi, Bengaluru et Mumbai, entre autres. Plus de 2200 employés travaillent avec Thales et ses coentreprises en Inde. Depuis le début, Thales joue un rôle essentiel dans l'histoire de croissance de l'Inde en partageant ses technologies et son expertise dans les marchés de la Défense, de l'Aérospatiale et de la Cybersécurité & Identité Numérique. Thales possède deux centres de compétence en ingénierie en Inde : l'un à Noida, axé sur les activités de Cybersécurité & Identité Numérique, tandis que celui de Bengaluru se concentre sur les capacités d'ingénierie matérielle, logicielle et des systèmes pour les secteurs civil et de défense, répondant aux besoins mondiaux.

A propos de Adani Airport Holdings Limited

AAHL a été constituée en 2019 en tant que filiale à 100 % d'Adani Enterprises Ltd, la société phare du groupe Adani. Conformément à sa vision de devenir le leader mondial en matière d'infrastructure intégrée et de logistique de transport, le groupe Adani a fait son entrée dans le secteur des aéroports en se positionnant comme le plus offrant pour l'exploitation, la gestion et le développement de six aéroports : Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Jaipur, Guwahati et Thiruvananthapuram, et en signant des accords de concession avec l'Autorité de l'aviation civile de l'Inde pour tous les six aéroports. AAHL détient également 74 % de Mumbai International Airport Ltd, qui, à son tour, détient 74 % de Navi Mumbai International Airport Ltd. Avec huit aéroports dans son portefeuille de gestion et de développement, AAHL est la plus grande entreprise d'infrastructure aéroportuaire d'Inde, représentant 25 % des flux de passagers et plus de 30 % du trafic de fret aérien en Inde.

