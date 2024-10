C5 Capital s'associe à l'accélérateur ukrainien Brave1 pour faire avancer l'innovation de défense en Ukraine

WASHINGTON et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--C5 Capital, une société spécialisée en capital-risque et basée à Washington DC et à Londres, annonce un partenariat stratégique avec Brave1, le premier accélérateur ukrainien de technologies de défense. Cette collaboration soutiendra les start-ups technologiques innovantes ukrainiennes, en accélérant le développement et l'application de technologies critiques pour la défense de l'Ukraine contre l'agression russe.

Brave1 est à la tête de l'écosystème d'innovation ukrainien de défense. Depuis son lancement, l'accélérateur a évalué plus de 2 600 innovations de pointe de défense. Ce résultat remarquable a permis à l'Ukraine de s'imposer comme nouveau leader mondial en matière de technologie et d'innovation de défense.

Le partenariat de C5 Capital fournira le capital d'investissement et l'expertise stratégique nécessaires pour aider les fondateurs ukrainiens à développer et à faire évoluer leurs entreprises de défense, dont les innovations sont déjà testées et déployées sur le terrain.

« Le partenariat stratégique de C5 Capital avec Brave1 s'oriente vers l'autonomisation de fondateurs ukrainiens courageux, qui créent des entreprises innovantes pour défendre l'Ukraine et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, rien n'est plus important que de se combattre aux côtés des alliés », a déclaré Andre Pienaar, fondateur de C5 Capital.

« L'Ukraine est en passe de devenir leader mondial de l'innovation de défense et un moteur de la recherche et du développement. Ses start-ups technologiques de défense témoignent des efforts constants fournis pour défendre leur patrie. Nous avons l'intention d'apporter notre expertise en matière de développement et d'investissement dans les technologies innovantes pour la défense nationale afin de soutenir la victoire de l'Ukraine », a déclaré le contre-amiral Michael Hewitt, cofondateur et CEO d'IP3.

L'Ukraine : le nouveau hub d'innovation de défense

Le conflit en Ukraine a déclenché une vague d'avancées technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes autonomes. Souvent qualifiés de « guerre des algorithmes », les outils d'IA ont joué un rôle déterminant dans le traitement de vastes quantités de données sur le terrain, en permettant à l'Ukraine de réagir de manière plus rapide et plus efficace.

Brave1 joue un rôle crucial dans l'accélération du développement et du déploiement de ces technologies. En connectant entre elles les start-ups et les ressources essentielles, l'accélérateur transforme les concepts en systèmes opérationnels à un rythme accéléré.

Le besoin d'investissement privé

Brave1 a octroyé 7,5 millions de dollars de subventions aux start-ups et vise à augmenter le financement en 2024. Au cours des deux premières années de guerre, les start-ups ukrainiennes ont attiré plus de 20 millions de dollars d'investissements mondiaux.

« Le soutien de l'innovation dans les technologies de défense dépend essentiellement de l'investissement privé », a déclaré Natalia Kushnerska, responsable du projet Brave1. « Notre partenariat avec C5 marque une étape cruciale dans la création d'un écosystème résilient et innovant. Les technologies développées aujourd'hui en Ukraine détermineront l'avenir de la défense mondiale ».

Pour de plus amples informations sur cette alliance stratégique, veuillez lire l'article complet et l'interview publiés par National Security News : Ukraine Boosts Military Innovation to Confront Russian Hostilities Independently (L'Ukraine « booste » l'innovation militaire pour faire face aux frappes russes de manière indépendante).

À propos de C5 Capital :

C5 Capital (C5) est une société spécialisée en capital-risque qui investit dans la cybersécurité, l'espace et la sécurité énergétique. La stratégie d'investissement de C5 s'oriente vers les relations à long terme avec des fondateurs résilients qui partagent notre mission visant à améliorer la sécurité nationale et construire un avenir numérique sûr. C5 Capital est basé à Washington, DC et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.C5Capital.com.

À propos de Brave1 :

Brave1 est un cluster pour le développement des technologies de défense en Ukraine, créé par le ministère de la Transformation numérique, le ministère de la Défense, l'État-major général des Forces armées ukrainiennes, le Conseil national de sécurité et de défense, le ministère des Industries stratégiques et le ministère de l'Économie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : https://brave1.gov.ua/en/

