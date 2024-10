Lifezone Metals et la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) signent un protocole d’accord

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chris Showalter, PDG de Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM), a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’accord avec la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) (JOGMEC). Ce partenariat stratégique vise à soutenir les efforts de la JOGMEC pour obtenir des métaux plus propres pour l’industrie japonaise des batteries dans le cadre du projet Kabanga Nickel.

Le site de Kabanga est l’un des plus grands et des plus riches gisements de sulfure de nickel non exploités au monde, avec du cuivre et du cobalt comme sous-produits. En utilisant la technologie Hydromet de Lifezone, le projet devrait permettre de réduire considérablement les émissions par rapport aux méthodes de fusion traditionnelles.

M. Showalter a déclaré : « Kabanga est un gisement de nickel à haute teneur de classe mondiale et nous nous réjouissons de l’occasion qui nous est donnée de faire de la JOGMEC un partenaire stratégiquement aligné. Avec BHP comme partenaire pour le développement du projet, la Société Générale comme conseiller financier principal pour le processus de financement du projet, le soutien de la U.S. International Development Finance Corporation et du gouvernement de la Tanzanie, et maintenant cette coopération stratégique avec la JOGMEC – une agence administrative indépendante du gouvernement japonais axée sur l’énergie et les métaux –, nous constatons qu’il existe clairement une intention de faire avancer ce projet d’importance mondiale au bénéfice de tous les partenaires et de toutes les parties prenantes. »

Selon les termes du protocole d’accord, Lifezone collaborera avec la JOGMEC afin de faciliter l’approvisionnement en métaux venant de Kabanga, grâce à la part des droits de commercialisation détenue par Lifezone pour le marché en pleine croissance des batteries au Japon, garantissant une chaîne de valeur des métaux durable et traçable. Cette initiative est conforme à l’engagement de Lifezone et de la JOGMEC de promouvoir des pratiques minières responsables et de soutenir la transition mondiale vers l’énergie propre.

La JOGMEC envisagera d’apporter un soutien financier aux entreprises japonaises lorsqu’elle aura soumis une demande au programme de soutien financier du gouvernement japonais. Cet investissement potentiel souligne à quel point le projet Kabanga Nickel est important pour répondre à la demande croissante de l’industrie japonaise pour des métaux plus propres.

Le protocole d’accord n’est pas contraignant et n’impose aucune obligation à l’une ou l’autre des parties.

La JOGMEC est une agence administrative indépendante du gouvernement japonais dont la mission est d’assurer un approvisionnement stable et abordable en énergie et en ressources minérales afin de renforcer la base industrielle du Japon.

Le Japon est un partenaire du Minerals Security Partnership (MSP), qui vise à accélérer le développement de chaînes d’approvisionnement diversifiées et durables en minéraux énergétiques essentiels, en collaborant avec les gouvernements hôtes et l’industrie afin de faciliter un soutien financier ciblé et diplomatique pour des projets stratégiques tout au long de la chaîne de valeur. Les partenaires du MSP comprennent l’Allemagne, l’Australie, le Canada, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Norvège, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Suède et l’Union européenne (représentée par la Commission européenne).

La JOGMEC et l’U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sont toutes deux membres du réseau de financement du MSP récemment annoncé et le projet Kabanga Nickel a été reconnu comme un projet du MSP.

Si vous souhaitez recevoir les alertes de Lifezone Metals, veuillez vous inscrire ici.

Réseaux sociaux

LinkedIn | X | YouTube

À propos de Lifezone Metals

À Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est de fournir une production de métaux plus propre ainsi que leur recyclage. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies traditionnelles.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un des plus grands et des plus riches gisements de sulfure de nickel non exploités au monde. En y associant notre technologie Hydromet, nous nous efforçons de déverrouiller une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME (London Metal Exchange) pour les marchés mondiaux des métaux de batteries, afin de donner les moyens à la Tanzanie d’obtenir une pleine création de valeur et de devenir la prochaine meilleure source de nickel de catégorie 1.

Grâce à notre partenariat de recyclage du platine, du palladium et du rhodium aux États-Unis, nous travaillons à démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés de manière responsable, de manière plus propre et plus efficace que les méthodes conventionnelles de fusion et de raffinage.

www.lifezonemetals.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés faits dans les présentes ne sont pas des faits historiques, mais peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

En général, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les actions futures possibles ou présumées, les stratégies commerciales, les événements ou les résultats d'exploitation, et toutes les déclarations qui se réfèrent à des projections, prévisions ou autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnées de mots tels que « croire », « peut », « expression du futur », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « s'attendre à », « devrait », « expression du conditionnel », « planifier », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « perspectives »ou les négatifs de ces termes ou des variations de ceux-ci ou une terminologie ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques ; l’absence de ces termes ne signifie pas qu’un énoncé n’est pas prospectif. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y compris l’efficacité de la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prévisions de performances réelles. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne sont pas destinés à servir de garantie, d’assurance, de prévision ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité pour les investisseurs. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir, et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Lifezone Metals, et les résultats effectifs pourraient diverger de manière considérable. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter : les conditions économiques, politiques et commerciales générales, y compris, mais sans s'y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles ; l'inflation mondiale et l'augmentation des coûts des matériaux et des services ; la fiabilité des échantillonnages ; le succès de tout travail pilote ; les variations substantielles des coûts d'investissement et d'exploitation par rapport aux estimations ; les retards ou les échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres nécessaires au projet ; les changements dans la réglementation gouvernementale, la législation et les taux d'imposition ; l'inflation ; les fluctuations des taux de change et la disponibilité des devises étrangères ; les fluctuations des prix des matières premières ; les retards dans le développement des projets et d'autres facteurs ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre Lifezone Metals ; notre capacité à obtenir des capitaux supplémentaires, y compris l'utilisation du marché de la dette, les besoins en capital futurs et les sources et utilisations de trésorerie ; les risques liés au déploiement des activités de Lifezone Metals, l'efficacité de la technologie Hydromet et le calendrier des étapes commerciales prévues ; l’acquisition, le maintien et la protection de la propriété intellectuelle ; la capacité de Lifezone à atteindre ses projections et à anticiper les incertitudes (y compris les incertitudes économiques ou géopolitiques) liées à nos activités, opérations et performances financières, y compris : les attentes concernant la performance financière et commerciale, les projections financières et les indicateurs commerciaux ainsi que toute hypothèse sous-jacente ; les attentes concernant le développement des produits et technologies ainsi que le pipeline et la taille du marché ; les attentes concernant le développement des produits et technologies et le pipeline ; les effets de la concurrence sur les activités de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à exécuter sa stratégie de croissance, à gérer cette croissance de manière rentable et à retenir ses employés clés ; la capacité de Lifezone Metals à atteindre et maintenir la rentabilité ; l’amélioration des résultats d’exploitation et financiers futurs ; la conformité aux lois et réglementations applicables aux activités de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à continuer de se conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité de Lifezone Metals à maintenir la cotation de ses titres sur une bourse de valeurs nationale aux États-Unis ; notre capacité à respecter les lois et réglementations applicables ; à suivre les normes comptables, ou les lois et réglementations modifiées ou nouvelles s’appliquant à notre activité, y compris les réglementations sur la confidentialité ; et d’autres risques qui seront détaillés de temps à autre dans les dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut exister d’autres risques dont Lifezone Metals n'a pas connaissance ou que Lifezone Metals estime comme n'étant pas importants à l’heure actuelle, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs fournissent les attentes, les plans ou les prévisions de Lifezone Metals concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué. Lifezone Metals prévoit que les événements et les développements ultérieurs entraîneront des changements dans les évaluations de Lifezone Metals.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lifezone Metals à toute date postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou que l’un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, lesquels sont basés sur les informations dont nous disposons à la date à laquelle ils ont été formulés et doivent être lus dans leur intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent document. Dans tous les cas où des performances historiques sont présentées, veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur crédible de résultats futurs.

Sauf si la loi applicable l'exige autrement, nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs pour refléter des changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, des informations nouvelles, des données ou des méthodes, des événements futurs ou d'autres changements après la date de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.