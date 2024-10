Le commutateur de configuration de batterie d’Eaton assure une flexibilité optimale pour la recharge des véhicules électriques

Eaton’s Battery Configuration Switch enables the reduction of up to 12 components in a battery disconnect unit, simplifying the system and streamlining packaging and assembly. (Photo: Business Wire)

Eaton’s Battery Configuration Switch enables the reduction of up to 12 components in a battery disconnect unit, simplifying the system and streamlining packaging and assembly. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Eaton, une entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l’énergie, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Munich Electrification pour le développement et la commercialisation du commutateur de configuration de batterie (CCB), une solution avancée destinée aux packs de batteries de 400 volts/800 volts à double chaîne dans les véhicules électrifiés. Ce dispositif innovant, intégré et bistable, permet la reconfiguration parallèle/série. Il permet ainsi aux véhicules de 800 volts de se recharger efficacement via un chargeur de 400 volts, tout en offrant de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles.

« Chez Eaton, nous tirons parti de notre vaste expérience dans le développement de solutions de mobilité électrifiée pour introduire cette nouvelle technologie prometteuse en partenariat avec Munich Electrification, qui se spécialise dans la conception de systèmes de gestion de batteries de pointe », a déclaré Mark Schneider, président de la division eMobility d’Eaton. « De nombreux véhicules de 800 volts sont déjà sur le marché, mais beaucoup de stations de recharge ne peuvent fournir que du courant de 400 volts. Le commutateur de configuration de batterie (CCB) offre ainsi aux consommateurs une flexibilité de charge, puisqu’il permet l'accès à un réseau élargi de chargeurs à courant continu », ajoute-t-il.

Conçu pour les applications automobiles, les véhicules utilitaires légers et les véhicules tout-terrain (UTV), le commutateur de configuration de batterie (CCB) d’Eaton intègre jusqu’à 12 composants en une seule unité de déconnexion, simplifiant ainsi le système tout en optimisant l’emballage et l’assemblage. En outre, le CCB réduit la résistance de contact, ce qui améliore l’efficacité et les performances globales du système en minimisant le nombre de points de contact requis par rapport aux contacteurs traditionnels.

Pour garantir le respect des normes de sécurité renforcées pour les véhicules électriques (VE), le commutateur de configuration de batterie (CCB) est équipé d’un verrouillage mécanique qui prévient les courts-circuits du pack dus à des pannes, des bogues logiciels ou des dysfonctionnements des contacteurs. De plus, le CCB maintient des conditions stables même lorsque l’unité de contrôle électronique perd de l’énergie. Sa conception bistable optimise l’efficacité lors des opérations normales en éliminant le courant de maintien requis par un contacteur traditionnel. Enfin, il offre une résilience accrue contre les défauts de basse tension en garantissant un état sûr face à une large gamme de scénarios de défaillance potentiels.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Eaton pour lancer cette technologie révolutionnaire développée par notre équipe de recherche et développement exceptionnelle », a déclaré Uwe Wiedemann, directeur général de Munich Electrification. « L’héritage d’innovation de Munich Electrification dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, allié à l’expertise d’Eaton en matière de commutation électrique et de fabrication automobile, nous permet de relever ensemble les plus grands défis auxquels font face nos clients », ajoute-t-il.

Informez-vous sur la technologie CCB d'Eaton et sur d'autres solutions d'électrification des véhicules.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des gens partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les centres de données, les services publics, les marchés industriels, commerciaux, de construction de machines, résidentiels, aérospatiaux et de mobilité. Nous sommes guidés par notre engagement à faire des affaires correctement, à opérer de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie ─ aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les sources d'énergie renouvelables, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents de la gestion de l'énergie dans le monde et nous construisons une société plus durable pour les gens d'aujourd'hui et les générations à venir.

Fondée en 1911 et cotée à la Bourse de New York depuis plus d’un siècle, Eaton a déclaré un chiffre d’affaires de 23,2 milliards de dollars en 2023 et sert des clients dans plus de 160 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Munich Electrification

Munich Electrification se positionne comme un leader incontournable dans le domaine des solutions innovantes de gestion des batteries, avec un ADN axé sur le développement de systèmes de gestion et d’électronique durables. L’entreprise adopte des méthodes de pointe en matière de développement logiciel et électronique, et s’appuie sur l’expertise approfondie de professionnels passionnés issus de 24 pays, qui ont déjà travaillé avec des constructeurs automobiles de renom. Fort d’un engagement indéfectible envers l’innovation et d’une volonté de repousser les limites du possible, Munich Electrification aspire à devenir le fournisseur de choix dans le secteur de l’automobile électrifiée, et au-delà.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.