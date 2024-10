MT Group bouwt een verwarmingsinstallatie van 60 MW bij de LNG-terminal van Brunsbüttel in Duitsland

Mindaugas Zakaras, CEO of MT Group (picture by Judita Grigelyte, VZ)

VILNIUS, Litouwen--(BUSINESS WIRE)--MT Group, een EPC-aannemer die zich bezighoudt met strategische energie- en industriële infrastructuurprojecten in heel Europa, heeft een grootschalige bouwovereenkomst getekend met de energieontwikkelaar Gasfin Development (Gasfin). Het contract omvat de bouw en installatie van een verwarmingsinstallatie van 60 MW voor Gasfin die geïnstalleerd moet worden bij de FSRU-terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) van Brunsbüttel, die wordt beheerd door het staatsbedrijf Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) in Duitsland.

" Dit project past perfect bij de langetermijnstrategie van MT Group om voorop te lopen in de energietransformatie van Europa. Door onze uitgebreide ervaring in het leveren van complexe LNG-projecten te benutten, ondersteunen we niet alleen de energieonafhankelijkheid van Duitsland, maar versterken we ook onze toewijding aan het bouwen van moderne, duurzame energie-infrastructuur in de regio. De succesvolle uitvoering van dit project voor Gasfin zal aantonen dat MT Group in staat is om te voldoen aan de meest veeleisende technische en operationele normen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan ons portfolio," aldus Mindaugas Zakaras, CEO van MT Group.

Het doel van de nieuwe verwarmingsinstallatie is om de hervergassing van LNG in de drijvende LNG-terminal te garanderen, waardoor de efficiëntie en algehele prestaties worden verbeterd. Onder dit contract zal MT Group algemene bouw- en mechanische werkzaamheden uitvoeren, inclusief de installatie en inbedrijfstelling van technologische apparatuur, elektrische en automatiseringssystemen, en zal het toezicht houden op het gehele bouwproces. MT Group is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden, waarbij de bouw gepland staat om te beginnen in 2024.

MT Group is een toonaangevende EPC-aannemer in kritieke energie- en industriële infrastructuurprojecten in heel Europa met zijn expertise die zich uitstrekt tot de ontwikkeling, engineering en constructie van faciliteiten voor hernieuwbare energie, waterstof en koolstofafvang. Dit plaats het bedrijf in de voorhoede van duurzame technische oplossingen.

Het bedrijf is ook een van de oprichters van een van de grootste ondernemingen op het gebied van hernieuwbare energie ter wereld: Green Energy Park Global, die wat van de meest kosteneffectieve groene waterstof op gigawattschaal gaat produceren. Daarmee wordt voldaan aan de behoeften van sectoren die moeilijk koolstofuitstoot kunnen terugdringen, zoals transport en energie in Europa en elders in de wereld.

