Eaton’s Battery Configuration Switch enables the reduction of up to 12 components in a battery disconnect unit, simplifying the system and streamlining packaging and assembly. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Het intelligente energiebeheerbedrijf Eaton heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met Munich Electrification voor de ontwikkeling en marketing van de Battery Configuration Switch (BCS), een geavanceerde oplossing voor 400 volt/800 volt dual string batterijpakketten in elektrische voertuigen. Dit innovatieve, geïntegreerde, bi-stabiele apparaat voor herconfiguratie in serie of parallel zorgt ervoor dat voertuigen van 800 volt effectief kunnen opladen via een lader van 400 volt, terwijl het ook tal van voordelen biedt in vergelijking met traditionele oplossingen.

“Onze uitgebreide achtergrond maakt Eaton ideaal voor het ontwikkelen van geëlektrificeerde mobiliteitsoplossingen om deze veelbelovende nieuwe technologie te introduceren in samenwerking met Munich Electrification, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van geavanceerde batterijmanagementsystemen,” aldus Mark Schneider, president van Eaton's eMobility.

