Propellant Digital et FlexTrade collaborent pour fournir aux équipes de négociation de titres à revenu fixe de T. Rowe Price des informations exploitables pré-trade

LONDRES ET AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (FlexTrade), un leader mondial des systèmes de gestion d'exécution et d'ordres multi-actifs, et Propellant Digital (Propellant), un fournisseur de technologies d'analyse de données de transparence et de trading, ont annoncé aujourd'hui que T. Rowe Price Associates, Inc. (T. Rowe) utilise désormais en production l'offre étendue de données de transparence sur les revenus fixes de Propellant via le système d'exécution d'ordres de FlexTrade, FlexFI.

La plateforme technologique de Propellant Digital aide les institutions financières à extraire de la valeur des volumes croissants de données de transparence en Europe et aux États-Unis dans l'environnement de trading obligataire de plus en plus électronique. Elle est utilisée par des banques internationales et régionales, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs quantitatifs, des plateformes de trading, des régulateurs et des associations professionnelles pour fournir des informations presque en temps réel sur le trading, les ventes, les risques, la recherche, l'intelligence de marché et la conformité.

Grâce à cette intégration, les équipes de trading de revenus fixes de T. Rowe Price peuvent consulter une base de données complète, en utilisant les analyses de Propellant, au sein du FlexFI Order Blotter. Cela inclut des données pré-trade, telles que l'activité de marché en temps réel, les prix historiques des transactions et les volumes de transactions agrégés. De plus, les équipes de T. Rowe Price bénéficieront directement de l'amélioration de la transparence introduite par l'UE et le Royaume-Uni, qui entrera en vigueur en 2025. En fournissant les informations de Propellant aux côtés d'autres sources de données internes et externes dans une seule interface, les utilisateurs pourront améliorer leurs stratégies de trading, rationaliser les flux de travail et prendre des décisions plus éclairées sans quitter le contexte de leur carnet d'ordres de trading de revenus fixes.

Vincent Grandjean, PDG de Propellant Digital, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec FlexTrade pour offrir la solution technologique innovante de Propellant à T. Rowe Price Associates, Inc. et à son équipe mondiale de revenus fixes. La nature étendue et sophistiquée de notre technologie d'analyse est unique sur le marché. Par conséquent, nous constatons une adoption rapide de notre solution dans l'industrie. Les informations que T. Rowe exploitera grâce à Propellant apporteront de la valeur à plusieurs domaines d'activité, mettant ainsi son équipe de trading en position d'optimiser son approche véritablement axée sur les données pour le trading obligataire. »

Matt Murphy, spécialiste du trading électronique de revenus fixes et de la structure de marché chez T. Rowe Price Associates, Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis d'être en production avec Propellant Digital, qui fournira à nos équipes de trading une source étendue de données pré-trade. L'un des moteurs de l'utilisation de FlexFI de FlexTrade en tant que système de gestion des ordres pour les revenus fixes est d'assurer que nos équipes de trading obligataire puissent intégrer de nouvelles sources de données pré-trade dans le carnet d'ordres pour obtenir la vue agrégée dont elles ont besoin pour naviguer dans un paysage de marché en constante évolution. Notre déploiement de la nouvelle offre d'analyse de Propellant illustre cet objectif, et nous sommes impatients de travailler avec eux au fur et à mesure que leur offre évoluera. »

Andy Mahoney, directeur général EMEA chez FlexTrade, a ajouté : « La capacité d'agréger plusieurs sources de données de marché, de tarification et de trading en une seule vue est l'un des principaux moteurs de l'adoption d'un système de gestion des ordres pour les revenus fixes. Avec des sources de données pré et post-trade de plus en plus riches, volumineuses et complexes, il devient désormais primordial que les Trading Desks obligataires adoptent un système de gestion des ordres pour les revenus fixes plutôt que de gérer ces données manuellement. Ce faisant, des offres innovantes comme celles de Propellant peuvent être rapidement intégrées via des API dans les flux de travail et la prise de décision. À l'avenir, la capacité technologique des entreprises à gérer efficacement les données dans les revenus fixes créera une distinction nette entre celles sur le marché avec un système de gestion des ordres pour les revenus fixes et celles sans. »

À propos de FlexTrade Systems

FlexTrade Systems est un fournisseur de solutions personnalisées d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres pour les institutions financières buy et sell-side. Grâce à des partenariats étroits avec certaines des entreprises les plus importantes, les plus complexes et les plus exigeantes du monde, nous développons des outils flexibles, des technologies et des innovations qui offrent à nos clients un avantage concurrentiel. Nos équipes d'ingénieurs réparties dans le monde entier se consacrent à une technologie adaptable et à une architecture ouverte pour développer des solutions de négociation très sophistiquées qui peuvent s'automatiser et s'adapter à vos stratégies commerciales.

À propos de Propellant Digital

Propellant Digital est une société technologique primée, spécialisée dans l'analyse de données sur les revenus fixes. Nos fondateurs sont des spécialistes de confiance en matière de transparence et de données commerciales, et ils sont enthousiastes à l'idée de rendre les marchés des obligations, des swaps et des FNB plus transparents.

Les institutions financières sont confrontées à la difficulté d'extraire de la valeur des volumes croissants de données de transparence européennes et américaines. Propellant fournit une technologie pratique et réactive qui convertit ces données en éléments exploitables. Nous aidons les banques internationales et régionales, les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs, les plateformes de négociation, les régulateurs et les associations sectorielles à analyser les données de transparence et de négociation en temps quasi réel. Notre plateforme unique d'analyse en ligne exploite le plus vaste ensemble de données sur les revenus fixes, fournissant aux utilisateurs les informations dont ils ont besoin pour améliorer les stratégies de trading, rationaliser les flux de travail et prendre des décisions de trading éclairées.

