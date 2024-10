Alaska Airlines et UP.Labs lancent Odysee, une startup basée sur l'IA qui adopte une nouvelle approche d'optimisation des horaires.

BENTONVILLE, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Un an après avoir annoncé leur partenariat pour faire face aux problématiques commerciales par l'innovation, Alaska Airlines et UP.Labs ont officiellement annoncé leur première nouvelle startup, Odysee, lors de l'UP.Summit. Odysee, lancée avec 5 millions de dollars de financement d'amorçage dirigé par UP.Partners, se focalise sur l'utilisation d'une intelligence artificielle (IA) performante et d'une puissance de calcul pour éclairer les décisions en temps réel concernant les compromis dans la planification et la gestion de la logistique opérationnelle, en commençant par la planification des vols. La plateforme assurera une utilisation optimale de chaque appareil et de leurs interconnexions, permettant aux équipes d'optimiser plus efficacement l'une des parties les plus complexes de l'activité d'une compagnie aérienne.

Cette solution d'optimisation des horaires de vol, axée sur l'IA, marque une étape importante dans le projet qui a commencé lors de l'UP.Summit de l'année dernière. L'an dernier, les deux entreprises ont annoncé leur partenariat et ont défini une vision pour résoudre les principales problématiques stratégiques de l'industrie aéronautique en créant de nouvelles entreprises qui assurent un avenir radieux au secteur du transport et de la mobilité.

« Ce qui distingue Odysee, c'est sa capacité à aider les planificateurs de vols à évaluer les divers compromis liés aux modifications des horaires, leur permettant ainsi de faire des choix plus éclairés pour élaborer des horaires de vol complets », a déclaré Steve Casley, président-directeur général d'Odysee. « Notre équipe est enthousiaste quant à la puissance et aux bénéfices que cette technologie apportera à Alaska Airlines et à tous les futurs clients, ainsi que la possibilité de continuer à développer ses fonctionnalités. »

Odysee utilise une approche de recherche opérationnelle pour définir des horaires de vol et quantifier rapidement les impacts des changements sur les revenus, la rentabilité et la fiabilité. La plateforme peut exécuter des centaines de simulations en quelques secondes pour fournir des informations précises à l'échelle des vols et tester la robustesse d'un futur horaire. Cet outil permet d'évaluer plus d'options et de variables que l'esprit humain, donnant ainsi aux équipes l'occasion de prendre des décisions plus avisées.

« En tant que PDG et ancien COO, je sais que la configuration optimale des avions est un levier clé pour la fiabilité opérationnelle, une expérience de voyage exceptionnelle pour nos clients, et la maximisation des revenus », a déclaré Ben Minicucci, PDG d'Alaska Airlines. « Je suis ravi qu'Odysee, la première entreprise lancée grâce à notre partenariat avec UP.Labs, exploite l'intelligence artificielle pour aider nos équipes à positionner nos avions au bon endroit, au bon moment. »

Le partenariat entre UP.Labs et Alaska Airlines a été établi dans le cadre d'Alaska Star Ventures, la branche d'investissement d'Alaska Airlines, et s'inscrit dans l'engagement d'Alaska en faveur de l'innovation et de la durabilité. Au cours des trois prochaines années, ce partenariat permettra de lancer d'autres startups qui s'attacheront à résoudre des problèmes clés dans le domaine de l'aviation et de la mobilité.

UP.Labs est un laboratoire d'innovation et un élément central de l'écosystème UP.Partners, qui comprend également le fonds d'investissement dans la mobilité UP.Ventures et l'UP.Summit, un événement de mobilité uniquement sur invitation qui rassemble 300 des esprits les plus novateurs du monde qui repensent l'avenir des transports.

« Le lancement d'Odysee marque une étape décisive, réunissant les forces d'UP.Labs et d'Alaska Airlines pour créer une startup qui révolutionne la façon dont les horaires de vol sont établis, analysés et optimisés », a déclaré John Kuolt, fondateur et PDG d'UP.Labs. « En combinant notre expertise et notre vision commune, nous ouvrons la voie à de nouvelles opportunités, nous stimulons la croissance et nous établissons une nouvelle norme dans notre secteur. »

À propos d’Alaska Airlines

Alaska Air Group, Inc. est basée à Seattle et comprend les filiales Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Inc., Horizon Air et McGee Air Services. Avec notre récente acquisition de Hawaiian Airlines, nous desservons maintenant plus de 140 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Asie et dans le Pacifique. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, d'un service client remarquable, de l'excellence opérationnelle, de la performance financière et du développement durable. Alaska Airlines est membre de l'alliance oneworld. Avec oneworld et nos autres partenaires internationaux, nos clients ont plus de choix que jamais pour acheter, gagner ou échanger sur alaskaair.com à travers 30 compagnies aériennes et plus de 1 000 destinations dans le monde. Réservez un voyage dans le Pacifique avec Hawaiian Airlines sur hawaiianairlines.com. Pour en savoir plus sur Alaska Airlines et Hawaiian Airlines, rendez-vous sur news.alaskaair.com et newsroom.hawaiianairlines.com/blog. Le groupe Alaska Air est coté au New York Stock Exchange (NYSE) sous le nom de « ALK ».

À propos d’UP.Partners

UP.Partners change le monde du transport en créant et en investissant dans des entreprises qui déplacent les personnes et les marchandises de manière plus propre, plus rapide, plus sûre et à moindre coût — sur terre, dans les airs, sur mer et dans l’espace. La société à stratégie multiple atteint cet objectif grâce à son écosystème unique et vertueux englobant UP.Ventures, UP.Labs et UP.Summit. UP.Ventures investit dans des entreprises et des technologies pour assurer l'avenir de la mobilité, en collaborant avec certains des investisseurs et entrepreneurs les plus innovants au monde. Avec Porsche comme partenaire de lancement phare, UP.Labs est un laboratoire de capital-risque unique en son genre, s'associant avec les plus grandes entreprises mondiales pour identifier les problèmes les plus urgents auxquels elles, ainsi que la société en général, sont confrontées. L'UP.Summit est une expérience sur invitation seulement, co-organisée avec Tom et Steuart Walton et Ross Perot Jr., respectivement à Bentonville (ARKANSAS) et à Dallas/Ft. Worth (TEXAS). L’évènement réunit les esprits les plus brillants du monde pour repenser l'avenir des transports. Pour plus d’informations, visitez www.UP.partners ou suivez-nous sur Twitter @UpPartnersVC ou LinkedIn.

À propos d’UP.Labs

UP.Labs est un laboratoire d'innovation unique en son genre qui utilise un nouveau modèle d'entreprise pour résoudre les problèmes fondamentaux des plus grandes sociétés du monde dans le domaine de la mobilité. En réunissant des chefs d'entreprise, des investisseurs et des partenaires de classe mondiale, UP.Labs résout des problèmes industriels pour des entreprises qui ont l'envergure et les ressources nécessaires, mais qui ne peuvent le faire seules. Reconnaissant que le transport est la base de la société, UP.Labs utilise ces partenariats stratégiques pour concevoir, créer et développer rapidement des start-ups révolutionnaires qui impactent la façon dont nous transportons les gens et les biens afin d’être plus propres, plus rapides et plus sécuritaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://up.partners/labs/.

À propos d’UP.Summit

L'UP.Summit est un rassemblement annuel, sur invitation seulement, des esprits les plus novateurs du monde qui repensent l'avenir des transports. Certains des investisseurs, entrepreneurs et dirigeants les plus influents dans les domaines de la politique, de la défense, des transports et des entreprises de mobilité se réunissent chaque année à ce sommet dans le but de déplacer les personnes et les marchandises de manière plus propre, plus rapide, plus sûre et à moindre coût – au sol, dans les airs, en mer et dans l'espace. L’UP.Summit a été fondée en 2017 et est organisée conjointement par UP.Partners, Tom et Steuart Walton, et Ross Perot Jr.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.