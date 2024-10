J.B. Hunt et UP.Labs s’unissent pour créer le Logistics Venture Lab afin de cultiver la prochaine vague d’innovation dans le domaine de la logistique et du fret

BENTONVILLE, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Lors de l’UP.Summit, J.B. Hunt Transport Inc., l’un des plus grands fournisseurs de solutions pour la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord, et UP.Labs, un laboratoire d’innovation unique en son genre qui ouvre la voie à l’avenir du transport et de la mobilité, ont annoncé la création du Logistics Venture Lab (LVL).

Le laboratoire axé sur la logistique et le fret travaillera à lancer jusqu’à six startups au cours des trois prochaines années afin de relever les principaux défis stratégiques du secteur. Les startups, dont les premières devraient être lancées en 2025, seront inspirées par les possibilités d’améliorer l’efficacité et de résoudre les problèmes communs rencontrés par les fournisseurs dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises. Elles se concentreront sur des services clés de l’industrie comme le courtage, le transport dédié, le transport intermodal et le transport de charges complètes, entre autres.

« Depuis la naissance du transport intermodal moderne jusqu’aux plateformes numériques de mise en correspondance des marchandises, en passant par les technologies de sécurité émergentes, J.B. Hunt a toujours été axée sur les personnes, la technologie et les capacités, et depuis notre fondation en 1961, nous explorons un parcours d’innovation », a déclaré Shelley Simpson, PDG de J.B. Hunt. « Notre collaboration avec UP.Labs va nous permettre de poursuivre ce parcours en recherchant de nouvelles façons de perturber, d’adapter et d’accélérer l’industrie du transport. »

« Je suis ravi de collaborer avec J.B. Hunt, un chef de file de l’industrie du transport et de la logistique. Grâce au Logistics Venture Lab, nous allons lancer des startups ancrées dans le big data, l’IA générative et les technologies émergentes pour résoudre les problèmes de l’industrie avec certains des meilleurs entrepreneurs du monde », a confié pour sa part John Kuolt, fondateur et PDG d’UP.Labs. « Après notre collaboration réussie avec Porsche AG, Alaska Airlines et un partenaire commercial à l’identité non révélée, nous sommes ravis d’apporter notre modèle unique de laboratoire à un nouveau secteur des transports, celui de la logistique et du fret. »

UP.Labs est un laboratoire d’innovation et un élément central de l’écosystème UP.Partners, lequel comprend le fonds d’investissement spécialisé dans la mobilité UP.Ventures et le sommet annuel UP.Summit, un évènement qui rassemble 300 des esprits les plus novateurs de la planète qui repensent l’avenir des transports. UP.Labs croit fermement que le partenariat avec des entreprises leaders dans le domaine de la mobilité est le moyen le plus rapide d’avoir un impact sur les défis auxquels notre société est confrontée. Depuis sa création en 2022, UP.Labs a travaillé avec des partenaires commerciaux pour identifier leurs défis les plus pressants et lancer des startups créées par des entrepreneurs, des chefs de produit et des technologues chevronnées afin de développer des solutions transformatrices. Une fois que ces entreprises auront atteint leur maturité, les partenaires commerciaux auront la possibilité de les acquérir. J.B. Hunt est le quatrième partenariat commercial d’UP.Labs, dont la mission est d’amener l’innovation au premier plan de l’industrie du transport.

À propos d’UP.Labs

UP.Labs est un laboratoire d’innovation unique en son genre qui utilise un nouveau modèle commercial pour résoudre les problèmes de fond des plus grandes sociétés du monde dans le domaine de la mobilité. En réunissant des chefs d’entreprise, des investisseurs et des partenaires de classe mondiale, UP.Labs résout des problèmes industriels pour des entreprises qui disposent de l’envergure et des ressources nécessaires, mais qui ne peuvent pas le faire seules. Reconnaissant que le transport constitue le tissu sous-jacent de la société, UP.Labs utilise ces partenariats stratégiques pour développer rapidement des idées, construire et développer des startups perturbatrices qui transforment la façon dont nous déplaçons les personnes et les marchandises, et rendre ces déplacements plus propres, plus rapides et plus sûrs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://up.partners/labs/.

À propos d’UP.Partners

UP.Partners transforme le monde en mouvement en créant et en investissant dans des entreprises qui déplacent les personnes et les biens de manière plus propre, plus rapide, plus sûre et à moindre coût – que ce soit sur terre, dans les airs, en mer et dans l’espace. L’entreprise multistratégique atteint cet objectif grâce à son écosystème unique et vertueux qui inclut UP.Ventures, UP.Labs et UP.Summit. UP.Ventures investit dans des entreprises et des technologies qui ouvrent la voie à l’avenir de la mobilité, en collaboration avec certains des investisseurs et entrepreneurs les plus innovants de la planète. Lancé avec son partenaire phare Porsche, UP.Labs représente un laboratoire d’innovation unique en son genre, qui s’associe aux plus grandes entreprises du monde pour identifier les défis les plus urgents auxquels elles, ainsi que la société dans son ensemble, sont confrontées. L’UP.Summit est un évènement sur invitation uniquement organisé conjointement par Tom et Steuart Walton et Ross Perot Jr. à Bentonville (Arkansas) et à Dallas/Fort Worth (Texas) respectivement, réunissant les esprits les plus novateurs du monde pour repenser l’avenir des transports. Pour plus d’informations, visitez le site www.UP.partners et suivez-nous sur Twitter @UpPartnersVC ou LinkedIn.

À propos de J.B. Hunt

La vision de J.B. Hunt est de créer le réseau de transport le plus efficace d’Amérique du Nord. Les solutions de pointe de la société et son approche neutre en termes de modes de transport génèrent de la valeur pour les clients en éliminant le gaspillage, en réduisant les coûts et en améliorant la visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Grâce son à parc, qui est l’un des plus grands du pays et à l’apport de capacités tierces rendu possible par sa place de marché de fret numérique J.B. Hunt 360°®, J.B. Hunt est en mesure de répondre aux besoins d’expédition uniques de n’importe quelle entreprise, du premier kilomètre à la livraison finale, en passant par toutes les formes d’expéditions entre les deux. En investissant de manière disciplinée dans les fondements de son entreprise que sont les personnes, la technologie et les capacités, J.B. Hunt poursuit sa mission consistant à créer de la valeur à long terme pour ses employés, ses clients et ses actionnaires. J.B. Hunt Transport Services Inc. est une entreprise du classement Fortune 500, ainsi qu’une composante de l’indice S&P 500 et de l’indice Dow Jones Transportation Average. Ses actions sont cotées au NASDAQ sous le symbole JBHT. J.B. Hunt Transport Inc. est une filiale à 100 % de JBHT. Les services de la société comprennent le transport intermodal, dédié, réfrigéré, en charge complète, en charge partielle, en semi-remorque, à source unique, sur le dernier kilomètre, en transbordement et plus encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jbhunt.com.

À propos de l’UP.Summit

L’UP.Summit est un évènement annuel sur invitation uniquement rassemblant les plus novateurs de la planète qui repensent l’avenir des transports. Certains des investisseurs, entreprises et dirigeants les plus influents dans les domaines de la politique, de la défense, des transports et de la mobilité se réunissent chaque année au sommet dans le but de déplacer les personnes et les marchandises de manière plus propre, la plus rapide, la plus sûre qui soit et à moindre coût – que ce soit sur terre, dans les airs, en mer et dans l’espace. UP.Summit a été fondé en 2017 et est organisé conjointement par UP.Partners, Tom et Steuart Walton, et Ross Perot Jr.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.