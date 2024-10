Vale et Green Energy entrent en partenariat pour développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène vert au Brésil pour le futur méga hub

Ludmila Nascimento, Director of Energy and Decarbonization at Vale (Photo: Business Wire)

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Vale et Green Energy Park (GEP), une société européenne intégrée d'hydrogène, ont uni leurs forces pour fournir des solutions de décarbonation au secteur sidérurgique mondial. Grâce à ce partenariat, les entreprises travailleront sur des études de faisabilité pour développer une installation de production d'hydrogène vert afin de fournir un futur méga hub au Brésil, un complexe industriel destiné à la fabrication de produits en acier à faible teneur en carbone. Cette initiative conjointe peut fournir une plate-forme ouverte pour des partenariats internationaux dans lesquels les entreprises sidérurgiques mondiales peuvent s'approvisionner et produire du fer briqueté à chaud (HBI) au Brésil et accélérer l'émergence de l'industrie sidérurgique à faible teneur en carbone.

Vale recherche activement des partenaires pour permettre la construction de méga hubs au Brésil, conformément à son objectif stratégique de promouvoir l’industrie bas carbone du pays. Dans ces pôles industriels, Vale prévoit de produire des agglomérats de minerai de fer (pellets ou briquettes), qui serviront d'intrant pour produire du HBI (un prématériau en acier à faibles émissions de carbone) avec de l'hydrogène renouvelable comme agent réducteur. L'accord avec GEP constitue une nouvelle avancée de taille dans cette direction.

« Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant pour le Brésil et l’Europe », déclare Ludmila Nascimento, directrice de l'énergie et de la décarbonisation, Vale. « Nous tirons parti des avantages concurrentiels du Brésil, tels que le minerai de fer de haute qualité et l’abondante énergie renouvelable, pour développer potentiellement l’approvisionnement en hydrogène vert, ce qui permettra d’offrir aux aciéries européennes un HBI 'vert' à forte valeur ajoutée. En parallèle, nous favorisons la nouvelle industrialisation du Brésil, fondée sur une économie à faible intensité de carbone, et contribuons à la lutte contre le changement climatique. »

« Le partenariat avec Vale est une étape majeure dans notre transition vers le zéro émission nette. Nous sommes fiers de travailler avec le plus grand producteur de granulés de réduction directe au monde pour aider à décarboniser le secteur de l'acier. La collaboration entre nos entreprises vise à placer notre technologie de pointe de l’hydrogène vert au cœur des secteurs difficiles à réduire, en offrant une plateforme hautement compétitive pour la production d’acier vert en Europe et dans le monde », déclare Bart Biebuyck, CEO de GEP. « Nous nous réjouissons à la perspective d’accélérer ensemble l’industrie de l’hydrogène vert au Brésil. »

L’industrie sidérurgique représente environ 8 % des émissions mondiales totales de carbone, principalement en raison de l’utilisation du charbon dans les hauts fourneaux. Les émissions élevées de carbone de l'industrie sidérurgique représentent un défi majeur pour les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à parvenir à une économie neutre en carbone d'ici 2050.

Pour chaque tonne d'acier produite dans les hauts fourneaux, environ 2,0 tonnes d'équivalent CO 2 sont rejetées dans l'atmosphère. Dans la voie de la réduction directe, le HBI produit avec de l'hydrogène vert comme agent réducteur lorsqu'il est fourni aux fours électriques à arc (EAF), réduit les émissions de carbone à environ 0,4 tonne d'équivalent CO 2 par tonne d'acier produite, comptabilisant les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce processus se traduit donc par une réduction des émissions de 80 %, permettant la production d’« acier vert ».

Soutenus par le programme européen « Global Gateway », Vale et GEP collaboreront également sur divers aspects de la chaîne de valeur de l’hydrogène, tels que le déploiement d’électrolyseurs, la conception d’installations industrielles pour l’hydrogène vert et ses dérivés, ainsi que d’autres applications industrielles de décarbonation de l’hydrogène renouvelable.

Pour réduire les coûts, Green Energy Park mettra en œuvre des technologies d'électrolyseurs de pointe sur une plateforme de production normalisée. L'usine de production intégrée d'hydrogène de Green Energy Park comprend certaines des conceptions d'ingénierie de processus les plus avancées, y compris des installations de stockage et de manutention de l'hydrogène et de ses dérivés. À ce titre, GEP apporte une expertise approfondie en ingénierie et en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) dans le domaine de la manutention et du stockage de gaz cryogénique à l'échelle mondiale, combinée à des infrastructures dédiées et à des capacités de construction industrielle.

À propos de Green Energy Park

Green Energy Park est une société d'hydrogène intégrée, mettant en œuvre l'une des plus grandes entreprises d'impact climatique au monde. L’objectif de l’entreprise est de concevoir, de construire et d’exploiter des infrastructures de production d’hydrogène à l’aide d’ammoniac et de méthanol, les vecteurs d’énergie renouvelable longue distance de choix. Spécialiste des molécules, GEP met en œuvre des technologies d’hydrogène de pointe sur sa plateforme de production standardisée à l’échelle des gigawatts afin d’assurer la maîtrise des coûts. La mission de Green Energy Park est d'accélérer la transition énergétique et de faire de l'économie de l'hydrogène une réalité.

À propos de Vale

Vale est une société minière mondiale qui a vocation à améliorer le quotidien et à transformer l'avenir ensemble. L'un des plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer et de nickel et un important producteur de cuivre, Vale a son siège au Brésil et opère dans le monde entier. Ses opérations comprennent des systèmes logistiques intégrés, dont environ 2 000 kilomètres de voies ferrées, des terminaux maritimes et dix ports aux quatre coins du globe. Vale ambitionne d'être reconnu par la société comme une référence en matière de sécurité, l'opérateur le plus fiable de sa catégorie, une organisation axée sur les talents, un chef de file en matière d'exploitation minière durable et une référence dans la création et le partage de valeur.

