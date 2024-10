HGrégoire et Le Prix du Gros unissent leur force

SAINT-EUSTACHE, Québec--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire, chef de file dans le secteur automobile nord-américain, annonce aujourd'hui une alliance stratégique avec Le Prix du Gros afin de redéfinir l'expérience client. HGrégoire devient ainsi un partenaire majeur du groupe, permettant une synergie accrue et une vision commune pour l’avenir du marché automobile.

Cette alliance réunit les forces de ces deux leaders du marché pour offrir une expérience client encore plus remarquable, stimuler l'innovation technologique et accroître les opportunités de croissance, aussi bien pour les employés que pour les concessionnaires.

Ce partenariat permettra à Le Prix du Gros de profiter de la technologie avancée, du réseau et de l’expertise de HGrégoire, offrant aux clients un plus vaste choix de véhicules neufs et d’occasion. De plus, tous les directeurs généraux des concessions franchisées Le Prix du Gros deviendront copropriétaires, participant directement aux opérations et au potentiel de croissance à long terme.

« HGrégoire a constamment su innover dans le domaine de la technologie, de l’expérience client et de l’approvisionnement, et ce, en ayant toujours à cœur l’intérêt du client, explique Benoît Dusablon, président du Prix du Gros. Le parcours remarquable de HGrégoire reflète nos valeurs et notre vision. Je suis convaincu que ce nouveau modèle sera favorable à nos directeurs généraux, à notre personnel et aux clients de toutes nos succursales, et qu'il créera de grandes perspectives de croissance et d'innovation futures. »

HGrégoire s'engage à travailler en étroite collaboration avec Benoît Dusablon et son équipe afin de poursuivre sa croissance à travers ses concessions, en répondant aux besoins des consommateurs et en intégrant de nouveaux concessionnaires partenaires au réseau.

« Tous les membres de l’équipe HGrégoire éprouvent un profond sentiment de respect envers Benoît, son équipe élargie et ses autres partenaires qui, comme lui, ont consacré leur carrière à répondre aux besoins de la clientèle, ajoute John Hairabedian, président de HGrégoire. En combinant nos forces et en accueillant de nouveaux partenaires, nous serons prêts à répondre aux besoins évolutifs de la communauté de cette région clé du Québec. »

Au total, le Québec compte 11 concessionnaires Le Prix du Gros alors que 35 concessionnaires HGrégoire sont répartis à travers le Québec et les É.-U.

À propos de Le Prix du Gros

Fondé en 2001 par la famille Dusablon, le groupe Le Prix du Gros a connu un essor fulgurant au fil des ans. Aujourd'hui, forte de 11 concessionnaires distincts, la bannière figure parmi les plus importants réseaux de véhicules neufs et d'occasion au Québec. Doté d'un des plus grands parcs de véhicules neufs et d'occasion et disposant d'un service à la clientèle exceptionnel, Le Prix du Gros est sans conteste un joueur qui se démarque avec brio au sein de l'industrie automobile. Pour en savoir plus, visitez leprixdugros.com.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe d'amateurs d'auto passionnés, HGrégoire exploite des concessions au Québec et aux É.-U., offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez hgregoire.com.