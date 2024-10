Vale e Green Energy Park collaborano per sviluppare una catena di fornitura di idrogeno verde in Brasile per un grande hub futuro

Ludmila Nascimento, Director of Energy and Decarbonization at Vale (Photo: Business Wire)

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Vale e Green Energy Park (GEP), società europea integrata di idrogeno, hanno unito le forze per fornire soluzioni di decarbonizzazione per il settore globale dell'acciaio. Attraverso questa collaborazione, le società collaboreranno a studi di fattibilità per sviluppare un impianto produttivo di idrogeno verde che fornirà un Mega Hub futuro in Brasile, un complesso industriale specializzato nella realizzazione di prodotti in acciaio a basso tenore di carbonio. Questa iniziativa congiunta può fornire una piattaforma aperta per collaborazioni internazionali utilizzabile dalle acciaierie di tutto il mondo per rifornirsi e produrre ferro bricchettato a caldo (HBI) in Brasile e accelerare l'emergente industria dell'acciaio a basso tenore di carbonio.

Vale ha cercato attivamente partner per consentire la costruzione di Mega Hub in Brasile, allineata con il suo obiettivo strategico di promuovere il settore a basso tenore di carbonio del Paese. In questi hub industriali, Vale prevede di produrre agglomerati di minerali di ferro (pellet o bricchette), che serviranno da input per produrre HBI (un premateriale in acciaio a basse emissioni di carbonio) con idrogeno rinnovabile come agente riducente. L'accordo con GEP è un altro passo importante in questa direzione.

“ È una collaborazione vantaggiosa sia per il Brasile che per l'Europa”, afferma Ludmila Nascimento, Direttore di Energia e Decarbonizzazione presso Vale . “ Stiamo sfruttando i vantaggi competitivi del Brasile, come minerali di ferro di alta qualità e abbondante energia rinnovabile, per sviluppare potenzialmente le forniture di idrogeno verde, che consentiranno l'offerta di un HBI “verde” ad alto valore aggiunto alle aziende siderurgiche europee. Nel frattempo, stiamo promuovendo la nuova industrializzazione del Brasile, basata sull'economia a basse emissioni di carbonio, e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

“ Il sodalizio con Vale è un importante traguardo sul nostro percorso verso Net Zero. Siamo orgogliosi di collaborare con il più grande produttore al mondo di pellet a riduzione diretta per aiutare a decarbonizzare il settore siderurgico. La collaborazione tra le nostre aziende mira a portare la nostra tecnologia leader nel settore dell'idrogeno verde al cuore dei settori difficili da abbattere, offrendo una piattaforma altamente competitiva per la produzione di acciaio verde in Europa e in tutto il mondo”, ha commentato Bart Biebuyck, CEO di GEP. “ Insieme, siamo impazienti di accelerare l'industria dell'idrogeno verde in Brasile”.

Il settore siderurgico rappresenta circa l'8% del totale delle emissioni di carbonio nel mondo, principalmente a causa dell'uso di carbone negli altiforni. Le elevate emissioni di carbonio del settore siderurgico rappresentano un'enorme sfida per gli sforzi globali di ridurre le emissioni di gas effetto serra e ottenere un'economia a neutralità carbonica entro il 2050.

Per ogni tonnellata di acciaio prodotta negli altiforni, vengono emessi nell'atmosfera l'equivalente di circa 2,0 tonnellate di CO 2 . Al contrario, nel metodo a riduzione diretta, l'HBI prodotto con idrogeno verde come agente riducente quando fornito ai forni elettrici ad arco (Electric Arc Furnaces, EAF), riduce le emissioni di carbonio a a un equivalente di circa 0,4 tonnellate di CO 2 per tonnellata di acciaio prodotta, contando per tutte le emissioni lungo la catena del valore. Questo processo quindi risulta in una riduzione dell'80% nelle emissioni, consentendo la produzione di “acciaio verde”.

Vale e GEP, supportati dal programma europeo Global Gateway, collaboreranno inoltre a vari aspetti della catena del valore dell'idrogeno, come l'installazione di elettrolizzatori, la progettazione di impianti industriali per l'idrogeno verde e i suoi derivati, oltre ad altre applicazioni di idrogeno rinnovabile per la decarbonizzazione industriale.

Per abbattere i costi, Green Energy Park implementerà tecnologie di elettrolizzatori all'avanguardia su una piattaforma di produzione standardizzata. L'impianto per la produzione di idrogeno integrato di Green Energy Park comprende alcune tra i più avanzati progetti di ingegneria di processo, comprese strutture per lo stoccaggio e la gestione di idrogeno e i suoi derivati. Come tale, GEP contribuisce alle competenze di ingegneria avanzata e EPC (Engineering, Procurement and Construction, ovvero progettazione, approvvigionamento e costruzione) nel settore della gestione e dello stoccaggio di gas criogenico su scala mondiale, associato a infrastruttura dedicata e capacità di edilizia industriale.

Informazioni su Green Energy Park

Green Energy Park è una società integrata di idrogeno, che implementa uno dei più grandi progetti di impatto climatico al mondo. L'obiettivo dell'azienda è progettare, costruire e gestire un impianto per la produzione di idrogeno con ammoniaca e metanolo, i vettori preferiti di energia rinnovabile a lunga distanza. Da specialista della molecola, e per ottenere la leadership nei costi, GEP implementa tecnologie di produzione di idrogeno leader nel settore sulla sua piattaforma produttiva standardizzata su scala gigawatt. La missione di Green Energy Park è accelerare la transizione energetica e rendere l'economia a idrogeno una realtà.

Informazioni su Vale

Vale è una società mineraria globale che esiste per migliorare le vite e trasformare il futuro insieme. Uno dei maggiori produttori al mondo di minerali di ferro e nichel e un importante produttore di rame, Vale ha sede in Brasile e conduce attività in tutto il mondo. Le sue operazioni comprendono sistemi di logistica integrata, compresi circa 2.000 km di ferrovie, terminal marittimi e 10 porti distribuiti in tutto il mondo. Vale ambisce ad essere riconosciuta dalla società come un punto di riferimento nella sicurezza, il migliore operatore affidabile della categoria, un'organizzazione guidata dal talento, un leader nell'estrazione mineraria sostenibile e un faro per la creazione e la condivisione di valore.

