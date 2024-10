Dalla superficie alla struttura profonda del viso: IBSA Derma presenta la nuova frontiera del ripristino del tessuto adiposo in risposta all’invecchiamento cutaneo

IBSA Derma presents the new frontier of adipose tissue restoration in response to aging (Photo: Business Wire)

IBSA Derma presents the new frontier of adipose tissue restoration in response to aging (Photo: Business Wire)

IBSA Derma presents the new frontier of adipose tissue restoration in response to aging (Photo: Business Wire)

Milano--(BUSINESS WIRE)--Con il passare degli anni, il viso subisce un graduale e continuo processo di invecchiamento a carico non solo della pelle, ma di tutti i tessuti sottostanti con conseguente perdita di tono, elasticità, consistenza e volume. Siamo abituati a pensare che questo processo riguardi solo la parte superficiale, ma in realtà anche ciò che non vediamo invecchia1.

IBSA Derma, la Divisione di Medicina Estetica di IBSA, lancia un nuovo trattamento della rinomata linea Profhilo®, con una della più alte concentrazioni di acido ialuronico ad alto peso molecolare sul mercato.

Da sempre attenta alle esigenze delle pazienti e a valorizzarne la bellezza autentica, IBSA Derma ha sviluppato questa innovativa soluzione, presentata oggi in anteprima europea, per Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Polonia, durante una conferenza stampa tenutasi a Milano, non lontano dal cuore produttivo dell’azienda.

All’evento hanno partecipato alcuni dei più importanti specialisti in medicina estetica, tra cui la Dott.ssa Editta Buttura da Prato, il Dott. Arnaud Lambert, la Dott.ssa Beatriz Molina Sanchez, la Dott.ssa Natalia Ribé e la Dott.ssa Monika Nunberg Sawicka, che hanno discusso dell’impatto di questa innovazione nella pratica clinica.

Grazie alla sua esperienza consolidata nel campo della medicina estetica e nella ricerca di innovazioni tecnologiche all’avanguardia, con questo nuovo dispositivo IBSA ancora una volta va incontro alle esigenze delle pazienti e dei professionisti del settore, che prediligono trattamenti accessibili, veloci e personalizzati. Negli ultimi anni, infatti, sempre più persone si affidano a procedure di medicina rigenerativa, che punta ad offrire miglioramenti estetici attraverso un percorso di rigenerazione tissutale proponendo trattamenti su misura, costruiti sulle caratteristiche specifiche di ciascuna paziente. IBSA, leader mondiale nella produzione di acido ialuronico, è da tempo impegnata in questo campo, di cui si è fatta promotrice fin dal 2015 con la creazione della linea Profhilo®, frutto dello sviluppo della Nahyco® Technology. Questa rivoluzionaria tecnologia ha dato vita a un nuovo mondo dell'acido ialuronico, quello dei complessi ibridi cooperativi stabili composti da acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, stabilizzati da un processo termico brevettato senza l’uso di nessun agente chimico.2

“Con un’esperienza decennale nello sviluppo di trattamenti dedicati al viso e al corpo, IBSA continua ad innovare, offrendo soluzioni sempre più mirate che agiscono non solo sulla superficie della pelle, ma anche su strati e tessuti più profondi” – ha spiegato il Dott. Andrea Giori, Head of Research and Development di IBSA.

Questo trattamento innovativo si inserisce nella nuova piattaforma di comunicazione BEAUTY BEYOND STANDARDS di IBSA Derma, che vuole celebrare un ideale di bellezza autentica, allontanandosi da tutti gli stereotipi tradizionali e valorizzando ogni dettaglio che contraddistingue l’unicità della persona e che la rende, per questo, insostituibile. E, da vera promotrice della bellezza al di là delle convenzioni, IBSA Derma rinnova con questa nuova formulazione il suo impegno per svelare il capolavoro nascosto in ognuno di noi.

Infine, IBSA ha creato l’app gratuita Aging Discovery AR in cui, attraverso la realtà aumentata, gli utenti possono esplorare l’impatto del processo di invecchiamento sui diversi tessuti, avendo a disposizione un utile strumento di approfondimento che favorisce anche una migliore comunicazione tra medico e paziente.

IBSA Institut Biochimique SA

IBSA (Institut Biochimique SA) è una multinazionale farmaceutica svizzera fondata nel 1945 a Lugano. Oggi è presente con i suoi prodotti in oltre 90 Paesi in 5 continenti e ha 20 filiali dislocate in Europa, Cina e Stati Uniti. L’azienda ha un fatturato consolidato di 986 milioni di franchi e impiega oltre 2.300 persone fra sede centrale, filiali e siti produttivi. IBSA detiene 90 famiglie di brevetti approvati e altri in fase di sviluppo e un vasto portfolio di prodotti che permette di coprire 10 aree terapeutiche: medicina della riproduzione, endocrinologia, dolore e infiammazione, osteoarticolare, medicina estetica, dermatologia, uro-ginecologia, cardiometabolica, respiratoria, consumer health. È inoltre uno dei maggiori operatori a livello mondiale nell’area della medicina della riproduzione e uno dei leader mondiali nei prodotti a base di acido ialuronico. I pilastri su cui IBSA fonda la sua filosofia sono: Persona, Innovazione, Qualità e Responsabilità.

IBSA Derma

IBSA Derma è la divisione dermoestetica di IBSA. Expertise farmaceutica, know-how tecnologico e un innovativo e dinamico approccio al mercato sono le basi su cui IBSA Derma ha fondato la propria crescita anche nei mercati internazionali, anticipando le esigenze di medici e pazienti. L’approccio di IBSA Derma, con la gamma completa di prodotti Aliaxin®, Profhilo®, e Viscoderm®, si sviluppa sul concetto Hydrolift® Action. Grazie a un utilizzo innovativo dell’acido ialuronico Ultrapure, IBSA Derma celebra l'unicità e la bellezza autentica di ogni persona, allontanandosi da un mondo in cui la bellezza è standardizzata. IBSA Derma. Bellezza oltre gli standard.

____________________________________

1 Swift et al., The Facial Aging Process From the “Inside Out”, Aesthetic Surgery Journal 2021, Vol 41(10) 1107–1119

2 Humzah D, Molina B, Salti G, Cigni C, Bellia G, Grimolizzi F. Intradermal Injection of Hybrid Complexes of High- and Low-Molecular-Weight Hyaluronan: Where Do We Stand and Where Are We Headed in Regenerative Medicine? Int J Mol Sci. 2024 Mar 12;25(6):3216