Suriname : TotalEnergies annonce la décision finale d’investissement pour le développement de GranMorgu sur le bloc 58

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), a rencontré aujourd’hui à Paramaribo Son Excellence Chandrikapersad Santokhi, président de la République du Suriname, et Annand Jagesar, CEO de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., pour annoncer la décision finale d’investissement du projet « GranMorgu » sur le bloc offshore 58.

GranMorgu signifie à la fois « nouvelle aube » et « mérou goliath » en Sranan Tongo, la langue locale du Suriname.

Un projet emblématique dans un bassin prolifique

Le projet GranMorgu développera les découvertes pétrolières des champs de Sapakara et Krabdagu, qui ont fait l’objet d’une campagne d’exploration et d’appréciation positive achevée en 2023. Ces champs sont situés à 150 kilomètres au large des côtes surinamaises et contiennent des réserves récupérables estimées à plus de 750 millions de barils.

Le projet comprend une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) d’une capacité de 220 000 barils par jour, reprenant les bases de design d’unités ayant fait leurs preuves. L’investissement total est estimé à environ 10,5 milliards de dollars et le démarrage de la production est prévu en 2028. Le FPSO de GranMorgu a été conçu pour permettre le raccordement futur de champs satellites qui lui permettront de prolonger la durée de son plateau de production.

TotalEnergies est l’opérateur du bloc 58, dont elle détient 50 % aux côtés d’APA Corporation (50 %). Staatsolie a annoncé son intention d’exercer son option pour entrer dans le projet de développement avec une participation jusqu’à 20 %. Les partenaires ont convenu que Staatsolie contribuera au projet à partir de la FID et finalisera sa participation avant juin 2025.

Déployer les meilleures technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Le projet de GranMorgu fait appel à de nombreuses technologies pour minimiser les émissions de GES, et présente une intensité d’émissions Scope 1 et 2 inférieure à 16 kg CO 2 e/bep grâce en particulier à :

Un FPSO entièrement électrique, sans aucun torchage de routine et doté des moyens de réinjection de l’intégralité du gaz associé dans les réservoirs.

Une consommation d’énergie optimisée grâce à une unité de récupération de la chaleur fatale et à un système de refroidissement à l’eau de mer plus efficace.

Un système permanent de détection et de mesure du méthane grâce à l’installation d’un réseau de capteurs.

Maximiser le contenu local au profit de l'économie et de la population du Suriname

Une part significative des investissements sera réalisée localement et contribuera à l’emploi local et au développement économique du Suriname. Paramaribo servira de centre principal pour les activités administratives, de support aux opérations et de logistique. Des entreprises locales contribueront à la logistique, la maintenance des puits et l’installation ainsi qu’aux opérations des systèmes sous-marins et du FPSO. Au global, le contenu local est estimé à plus de 1 milliard de dollars et plus de 6 000 emplois (2 000 directs et 4 000 indirects et induits) sont prévus être créés au Suriname.

En marge de l’annonce de la décision finale d’investissement, TotalEnergies et son partenaire APA ont signé un protocole d’accord avec le ministère surinamais de la Santé pour accompagner la réhabilitation de deux centres de maternité-pédiatrie à Paramaribo.

« J’ai grand plaisir à lancer aujourd’hui le projet GranMorgu aux côtés de nos partenaires APA et Staatsolie et je remercie l’État du Suriname pour son fort soutien », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « En ligne avec l’esprit pionnier de notre Compagnie, ce projet phare est le premier développement offshore dans le pays, et tire parti de notre riche expertise et capacité d’innovation dans l’offshore profond. Lancé un an seulement après la fin de la campagne d’appréciation, GranMorgu s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à accélérer la mise sur le marché des ressources et développer des projets pétroliers à bas coût et faibles émissions. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Staatsolie pour mener à bien ce projet de nature à transformer l’économie du Suriname. »

« Le Suriname et son peuple saluent et applaudissent la décision finale d'investissement de Total Energies et d'APA Corporation concernant le bloc 58 avec Staatsolie Suriname NV. Il s'agit d'un événement marquant et historique créant des opportunités et des perspectives de revenus significatives pour le Suriname qui attireront des investisseurs du monde entier », a déclaré Son Excellence Chandrikapersad Santokhi, président de la République du Suriname. « Cette décision majeure renforcera nos capacités et nos investissements nationaux et aura un impact considérable sur les opportunités de contenu local. Le Suriname s’engage dans un partenariat solide et loyal et attend de ce développement pétrolier et gazier offshore qu’il se déroule dans le respect des réglementations et des normes environnementales ».

« Cette FID est une étape historique dans l'industrie pétrolière et gazière du Suriname. Ce qui semblait être un rêve lointain est en train de devenir une réalité. Il s'agit de l'investissement le plus important jamais réalisé dans notre pays. Les négociations avec TotalEnergies ont été toujours constructives et nous les remercions pour la coopération permettant d'arriver à ce moment. Ce projet générera des revenus importants pour le Suriname et doit conduire à améliorer le niveau de vie de chaque citoyen surinamais. Nous sommes convaincus, au vu des mesures prises et des résultats obtenus par TotalEnergies, que le projet GranMorgu aura des performances opérationnelles et environnementales de premier ordre. Staatsolie se félicite avec l’ensemble de la société surinamaise de ce moment particulier », a déclaré Annand Jagesar, CEO de Staatsolie.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

