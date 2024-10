Vale en Green Energy Park ontwikkelen samen een toeleveringsketen voor groene waterstof in Brazilië voor toekomstige megahub

Ludmila Nascimento, Director of Energy and Decarbonization at Vale (Photo: Business Wire)

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Vale en Green Energy Park (GEP), een geïntegreerd Europees waterstofbedrijf, hebben hun krachten gebundeld om oplossingen te bieden voor het koolstofvrij maken van de wereldwijde staalsector. Met dit partnerschap zullen de bedrijven haalbaarheidsstudies uitvoeren naar de ontwikkeling van een groene waterstofproductiefaciliteit die een toekomstige megahub in Brazilië zal bevoorraden, een industrieel complex dat gericht is op de productie van koolstofarme staalproducten. Dit gezamenlijke initiatief kan een open platform bieden voor internationale partnerschappen waarin mondiale staalbedrijven heet gebriketteerd ijzer (HBI) kunnen inkopen en produceren in Brazilië en de opkomende koolstofarme staalindustrie kunnen versnellen.

Vale is actief op zoek naar partners voor de bouw van megahubs in Brazilië, in lijn met zijn strategische doelstelling om de koolstofarme industrie van het land te promoten. In deze industriële hubs verwacht Vale ijzerertsagglomeraten (pellets of briketten) te produceren. Deze dienen als basismateriaal voor de productie van HBI (een staalpre-materiaal met lage koolstofuitstoot) met hernieuwbare waterstof als reductiemiddel. De overeenkomst met GEP is een volgende belangrijke stap in deze richting.

" Dit is een win-win partnerschap voor Brazilië en Europa," zegt Ludmila Nascimento, directeur Energie en Decarbonisatie bij Vale. “ We maken gebruik van de concurrentievoordelen van Brazilië, zoals ijzererts van hoge kwaliteit en overvloedige hernieuwbare energie, om potentieel groene waterstof te ontwikkelen. We kunnen dan een “groene” HBI met hoge toegevoegde waarde aan Europese staalproducenten leveren. Ondertussen stimuleren we de nieuwe industrialisatie van Brazilië, gebaseerd op de koolstofarme economie, en dragen we bij aan de strijd tegen klimaatverandering".

" De samenwerking met Vale is een belangrijke mijlpaal op onze reis naar netto nul. We zijn er trots op dat we kunnen samenwerken met de grootste producent van pellets met directe reductie ter wereld om de staalsector koolstofvrij te maken. Door de samenwerking tussen onze bedrijven willen wij onze toonaangevende groene waterstoftechnologie naar de kern van moeilijk te veroveren sectoren brengen, om zo een zeer concurrerend platform te bieden voor de groene staalproductie in Europa en de rest van de wereld," aldus Bart Biebuyck, CEO van GEP. " Samen kijken we ernaar uit om de groene waterstofindustrie in Brazilië te versnellen."

De ijzer- en staalindustrie is goed voor ongeveer 8% van de totale koolstofuitstoot in de wereld, vooral door het gebruik van kolen in hoogovens. De hoge koolstofuitstoot van de staalindustrie vormt een grote uitdaging voor de wereldwijde activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegen 2050 een koolstofneutrale economie te bereiken.

Voor elke ton staal die in hoogovens wordt geproduceerd, komt ongeveer 2,0 ton CO 2 -equivalent in de atmosfeer terecht. In de directe reductieroute daarentegen, vermindert HBI, geproduceerd met groene waterstof als reductiemiddel wanneer het wordt geleverd aan vlamboogovens, de koolstofemissies tot ongeveer 0,4 ton CO 2 -equivalent per ton geproduceerd staal, rekening houdend met alle emissies in de waardeketen. Door dit proces wordt de uitstoot dus met 80% vermindert, wat de productie van “groen staal” mogelijk maakt.

Vale en GEP, dat ondersteund wordt door het Global Gateway programma in Europa, zullen ook samenwerken aan verschillende aspecten van de waterstofwaardeketen, zoals het gebruik van elektrolysers, het ontwerp van industriële installaties voor groene waterstof en de derivaten ervan, evenals andere industriële decarbonisatietoepassingen van hernieuwbare waterstof.

Om de kosten te drukken zal Green Energy Park ultramoderne elektrolysertechnologieën implementeren op een gestandaardiseerd productieplatform. De geïntegreerde waterstofproductiefabriek van Green Energy Park beschikt over enkele van de meest geavanceerde procestechnische ontwerpen, waaronder opslag- en verwerkingsfaciliteiten voor waterstof en waterstofderivaten. GEP beschikt dus over diepgaande expertise op het gebied van engineering en EPC (Engineering, Procurement and Construction) voor de behandeling en opslag van cryogeen gas op wereldschaal, in combinatie met specifieke capaciteiten op het gebied van infrastructuur en industriële bouw.

Over Green Energy Park

Green Energy Park is een geïntegreerd waterstofbedrijf met een van de grootste ondernemingen ter wereld op het gebied van klimaatimpact. Het bedrijf heeft als doel het ontwerpen, bouwen en exploiteren van infrastructuur voor de productie van waterstof, waarbij ammoniak en methanol de voorkeursdragers voor hernieuwbare energie over lange afstanden zijn. Als specialist op het gebied van moleculen en om kostleiderschap te bereiken, implementeert GEP toonaangevende waterstoftechnologieën op zijn gestandaardiseerde productieplatform op gigawattschaal. Green Energy Park heeft als missie de energietransitie te versnellen en waterstofeconomie te realiseren.

Over Vale

Vale is een wereldwijd mijnbouwbedrijf dat bestaat om samen levens te verbeteren en de toekomst te veranderen. Het hoofdkantoor van Vale, een van 's werelds grootste producenten van ijzererts en nikkel en een belangrijke koperproducent, is gevestigd in Brazilië en is wereldwijd actief. Haar activiteiten omvatten geïntegreerde logistieke systemen, waaronder ongeveer 2.000 kilometer spoorwegen, zeeterminals en 10 havens verspreid over de hele wereld. Vale heeft de ambitie om door de samenleving te worden erkend als een benchmark in veiligheid, de best-in-class betrouwbare operator, een talentgedreven organisatie, een leider in duurzame mijnbouw en een referentie in het creëren en delen van waarde.

