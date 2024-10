NetApp étend sa collaboration avec Google Cloud pour fournir un stockage de données pour l'infrastructure cloud distribuée

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructures de données intelligentes, annonce ce jour l'expansion de son partenariat stratégique avec Google Cloud via l'intégration du stockage de données unifié et des services intelligents dans l'architecture Google Distributed Cloud. Cette intégration permet aux organisations, en particulier dans le secteur public et les industries réglementées, de tirer parti d'une infrastructure prête pour l'IA tout en maintenant des normes élevées de sécurité et une conformité réglementaire stricte.

Les organisations hautement réglementées telles que celles des administrations publiques, de la fabrication, des télécommunications et de la vente au détail veulent stimuler l'innovation en exploitant l'IA, mais les réglementations émergentes telles que la souveraineté des données et les lois sur la confidentialité des consommateurs créent de nouveaux défis pour les organisations alors qu'elles modernisent leurs charges de travail informatiques. Ces organisations doivent s'assurer qu'elles protègent et gouvernent leurs données de manière appropriée pour relever ces défis. La collaboration de NetApp avec Google Cloud pour fournir le stockage de données de base pour les offres Google Distributed Cloud permet aux organisations d’innover en toute confiance et de gérer les données efficacement, en permettant la conformité et en soutenant le développement d’applications dans un environnement sécurisé.

Google Distributed Cloud étend l’infrastructure et les services cloud des clients là où ils en ont besoin, y compris les centres de données sur site et les périphéries de réseau. Cela permet aux clients de tirer parti de la technologie et des applications du cloud, y compris des capacités d’IA, tout en conservant un contrôle accru sur leurs environnements informatiques en rapprochant le cloud du lieu où leurs données sont générées ou en créant des environnements protégés par un air gap pour limiter ou éliminer les connexions extérieures. L'infrastructure de données intelligente de NetApp améliore encore ces environnements avec ses solutions NetApp ONTAP® et StorageGRID qui donnent aux clients un meilleur contrôle sur leurs données pour faire évoluer efficacement leurs charges de travail et tirer parti de l'IA, tout en aidant à maintenir la sécurité et la conformité réglementaire. Google Distributed Cloud tire également parti de ces capacités pour prendre en charge ses propres services, y compris les bases de données, l'IA et l'analyse.

« En travaillant ensemble, Google Distributed Cloud et NetApp mettent l'innovation IA à portée de main, alors même que les organisations doivent faire face à de nouvelles exigences réglementaires qui rendent la sécurité et la conformité des données plus difficiles », déclare Cesar Cernuda, président de NetApp. « NetApp est un partenaire de confiance pour les organisations à la recherche de solutions de gestion des données innovantes et conformes. Grâce à des solutions pilotées par l’infrastructure de données intelligente NetApp, Google Distributed Cloud peut proposer des solutions prêtes pour l’IA adaptées au secteur public et aux industries réglementées. »

Grâce à cette collaboration, les clients peuvent réduire leur dépendance à l'égard de solutions disparates dans leur cloud, leur centre de données et leurs environnements périphériques grâce à une conformité et une sécurité renforcées. Cette approche réduit la complexité et augmente l'agilité, permettant aux clients de déployer et de gérer plus facilement des solutions cloud distribuées pour suivre les tendances émergentes et répondre aux changements dans leur environnement d'exploitation.

« Notre partenariat avec NetApp sur Google Distributed Cloud nous a permis de fournir aux clients une plateforme permettant aux organisations de bénéficier d'un traitement localisé, d'une évolutivité rapide pour répondre à l'évolution des demandes et d'une sécurité renforcée », déclare Sameet Agarwal, directeur général et vice-président du stockage chez Google Cloud. « Ces capacités permettent aux organisations des secteurs réglementés de répondre efficacement à leur besoin d’innovation fondée sur les données lorsqu’elles exploitent des technologies émergentes telles que l’IA. »

Ressources complémentaires

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d’infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l’efficacité par l’intermédiaire de l’observabilité et de l’IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.