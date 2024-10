SEPHORA et Rare Beauty by Selena Gomez lancent la deuxième édition de la campagne Make A Rare Impact en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--SEPHORA et Rare Beauty by Selena Gomez ont annoncé aujourd’hui le retour de la campagne Make A Rare Impact en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale et renouvelé l’engagement de SEPHORA à reverser 100%* des ventes mondiales de produits Rare Beauty au Rare Impact Fund le 10 octobre. La Journée mondiale de la santé mentale, qui a lieu chaque année le 10 octobre, a pour but de sensibiliser l’opinion mondiale aux problèmes de santé mentale et de mobiliser les efforts en faveur de la santé mentale.

Mettant à profit le succès du premier partenariat en 2023, la campagne de cette année verra une fois de plus SEPHORA reverser 100%* de ses ventes de produits Rare Beauty le 10 octobre au Rare Impact Fund, y compris les ventes SEPHORA en magasin et en ligne sur 27 marchés, ainsi que dans les rayons SEPHORA des magasins Kohl’s aux États-Unis.

Fondé en 2020 par Selena Gomez, fondatrice et créatrice de Rare Beauty, le Rare Impact Fund a pour mission de mobiliser 100 millions USD en faveur des organisations qui facilitent l’accès des jeunes aux services de santé mentale et à l’éducation dans le monde. Dans le cadre de cet engagement, Rare Beauty by Selena Gomez reverse directement 1% de ses ventes au Rare Impact Fund, et le Rare Impact Fund collecte des fonds supplémentaires avec le soutien de fondations philanthropiques, de particuliers, d’entreprises partenaires comme SEPHORA et de la communauté Rare Beauty. Actuellement, le Rare Impact Fund soutient 26 organisations qui facilitent l’accès des jeunes aux services de santé mentale et à l’éducation sur cinq continents.

« Je suis extrêmement heureuse de la poursuite de notre partenariat avec SEPHORA pour la Journée mondiale de la santé mentale », a déclaré Selena Gomez, fondatrice et créatrice de Rare Beauty et du Rare Impact Fund. « Lorsque j’ai lancé le Rare Impact Fund, mon objectif était de faciliter l’accès des jeunes aux services de santé mentale et à l’éducation – des avantages dont je rêvais moi-même dans ma jeunesse. Les troubles mentaux sont l’un des problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les jeunes aujourd’hui et un partenaire comme SEPHORA joue un rôle déterminant dans la concrétisation de cette mission, non seulement en étant convaincu de son bien-fondé, mais en apportant sa contribution à des fonds indispensables à l’accroissement des ressources de santé mentale pour les jeunes qui en ont besoin. »

Soulignant la force pérenne du partenariat, Scott Friedman, PDG de Rare Beauty, a ajouté : « Depuis le lancement de Rare Beauty en 2020, SEPHORA est un véritable partenaire qui défend la vision de Selena : redéfinir le discours sur la beauté et donner la priorité à l’acceptation de soi. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes ravis de poursuivre nos efforts de collecte de fonds avec SEPHORA pour aider le Rare Impact Fund à sauver des vies. »

« C’est avec une grande fierté que nous renouvelons notre partenariat exceptionnel avec Rare Beauty et le Rare Impact Fund. Chez Sephora, nous sommes motivés par notre objectif de promouvoir un monde d’inspiration et d’inclusion où chaque personne peut célébrer sa beauté. Nous sommes fiers d’avoir bâti une communauté de marques engagées qui partagent cette vision et agissent conformément à leurs valeurs. L’engagement de Rare Beauty en faveur de la santé mentale illustre parfaitement la façon dont la beauté peut faire la différence, et nous nous engageons à faire de cette initiative un succès sur nos marchés », a déclaré Guillaume Motte, PDG de Sephora.

Facilités par l’empreinte mondiale de SEPHORA, les dons* seront dirigés vers 27 marchés où SEPHORA est présent, à savoir l’Australie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, la RAS de Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, Singapour, l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Ensemble, Rare Beauty et SEPHORA se consacrent à promouvoir une culture d’appartenance et célèbrent ce qui fait de chacun de nous une personne unique. La campagne Make A Rare Impact met l’accent sur l’engagement commun à favoriser l’inclusion et à éradiquer la stigmatisation entourant la santé mentale.

« Sephora veut que chacun de ses magasins soit un espace accueillant et sûr pour tous, et nous sommes fiers de tirer parti de la puissance de notre marque et de notre réseau mondial de magasins et de canaux numériques pour soutenir le Rare Impact Fund et sa mission. Le partenariat a remporté un grand succès l’an dernier et nous espérons avoir un impact encore plus important cette année grâce à la puissance de notre communauté mondiale enthousiaste », a déclaré Deborah Yeh, directrice du marketing mondial de SEPHORA.

Elyse Cohen, vice-présidente Impact social et Inclusion chez Rare Beauty et présidente du Rare Impact Fund, a déclaré : « Unir nos forces avec SEPHORA pour la campagne Make A Rare Impact pour la deuxième année consécutive témoigne de nos valeurs communes et de notre ferme volonté de poursuivre nos efforts en faveur de la santé mentale des jeunes. Nous sommes fiers de nous associer à SEPHORA dont le soutien a permis au Rare Impact Fund de réaliser d’importants progrès ayant un impact sur une moyenne annuelle de plus d’un million de jeunes et de plus d’un millier de systèmes éducatifs à travers le monde. »

Pour plus d’informations sur le Rare Impact Fund, visiter le site : rareimpactfund.org.

* À concurrence de 200 000 EUR en Asie du Sud-Est, en Océanie et en Inde de la part de Sephora en tant qu’entité commerciale ; et de 50 000 dollars de Hong Kong à Hong-Kong.

À PROPOS DE SEPHORA

Sephora, première marque mondiale de vente au détail de produits de beauté, emploie 52 000 collaborateurs passionnés opérant sur 34 marchés. La Société connecte les clients et les marques de soins de beauté au sein de la communauté de beauté la plus réputée et la plus dynamique au monde. Nous servons une communauté très engagée de centaines de millions de passionnés de la beauté à travers notre réseau omnicanal mondial de plus de 3 000 magasins et produits phares emblématiques, ainsi que sur nos plateformes numériques et de commerce électronique. Dans chacun de nos points de vente, nous offrons des expériences personnalisées, immersives et harmonieuses. Avec notre sélection de près de 500 marques et notre propre label, Sephora Collection, nous proposons la gamme la plus exclusive et la plus diversifiée de produits de beauté, adaptés aux besoins de tous nos clients, du parfum au maquillage, en passant par les soins capillaires, les soins de la peau, entre autres, car nous réimaginons constamment le monde des produits de beauté.

Depuis notre création en 1969 à Limoges (France), puis en tant que filiale du groupe LVMH depuis 1997, nous révolutionnons le secteur de la vente au détail de produits de beauté. Aujourd’hui, nous continuons à briser les codes pour accomplir notre mission : transformer la façon dont le monde perçoit la beauté et révéler l’extraordinaire qui repose en chacun de nous.

À PROPOS DU RARE IMPACT FUND

Le Rare Impact Fund a été lancé par Selena Gomez dans le cadre de son action en faveur de la santé mentale. Un pour cent de toutes les ventes de Rare Beauty by Selena Gomez est reversé au Rare Impact Fund. Le Rare Impact Fund collecte des fonds supplémentaires auprès de fondations philanthropiques, de particuliers, d’entreprises partenaires et de la communauté Rare Beauty. Le Rare Impact Fund soutient les organisations qui facilitent l’accès des jeunes aux services de santé mentale. Le Rare Impact Fund est un projet dont le budget est financé par le Hopewell Fund, un organisme de bienfaisance public réglementé par l’art. 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code des États-Unis. Pour plus d’informations sur le Rare Impact Fund, visiter le site : rareimpactfund.org.

À PROPOS DE RARE BEAUTY

Selena Gomez, fondatrice et créatrice de Rare Beauty, pense que chaque personne est unique et spéciale. Cependant, trop de gens se laissent duper par des attentes irréalistes, donc impossibles à réaliser, en matière de beauté. Rare Beauty consiste à célébrer ce que vous êtes et ce qui vous rend différente : un maquillage fait pour que vous vous sentiez bien sans cacher ce qui vous rend unique. Nous utilisons le maquillage pour composer des dialogues positifs sur la beauté, l’acceptation de soi et la santé mentale. Nous voulons non seulement que chaque personne se sente bien dans sa peau, mais aussi que toutes les personnes soient plus authentiquement connectées les unes aux autres et qu’elle se sentent moins seules dans ce monde. Les produits Rare Beauty sont disponibles chez SEPHORA et à l’adresse RareBeauty.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.