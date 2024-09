Crayon redéfinit les performances du cloud grâce à une technologie avancée de processeur

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Crayon, un leader mondial dans les services relatifs aux TI et à l'innovation, a annoncé aujourd'hui la poursuite de sa collaboration avec AMD pour révolutionner les performances du cloud en utilisant les processeurs de serveurs AMD EPYC™. Cette collaboration permettra aux entreprises d'atteindre des niveaux d'efficacité sans précédent en optimisant les processeurs physiques qui composent leur infrastructure cloud, ce qui se traduira par des performances et des économies supérieures à celles de la virtualisation traditionnelle.

« En tant que spécialiste de l'optimisation des coûts, des FinOps et de la gestion des actifs logiciels (SAM), nous nous sommes toujours efforcés d'aider nos clients à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques tout en réduisant les coûts », a déclaré Gudmundur Adalsteinsson, Chief Revenue Officer de Crayon.

« Nos pratiques avancées de FinOps garantissent que les organisations maintiennent une responsabilité financière dans les environnements cloud, offrant une visibilité et un contrôle en temps réel des dépenses cloud sur Azure, AWS et GCP. Cela, combiné à notre collaboration avec AMD, élève encore plus notre mission. Avec la création du Crayon Cloud Performance Lab, nous nous assurons que nos clients puissent profiter pleinement des processeurs et des configurations les plus appropriés, adaptés spécifiquement à leurs charges de travail individuelles, afin d'améliorer les performances et de réduire les coûts. Les processeurs de serveurs AMD EPYC offrent des performances de pointe pour les charges de travail des entreprises, du HPC et de l'intelligence artificielle, avec des fonctionnalités de sécurité avancées », a-t-il poursuivi.

Crayon a récemment établi son propre Performance Lab, une unité dédiée aux tests de performances sur différentes charges de travail en utilisant les processeurs de serveurs AMD EPYC. Le laboratoire utilise des scripts de test et des processus standard pour valider les résultats des tests et fournir aux clients des comparaisons détaillées et précises des performances des charges de travail sur différents fournisseurs de cloud et systèmes d'exploitation, afin d’identifier les meilleures configurations cloud. Les tests indépendants du laboratoire confirment l'efficacité exceptionnelle des processeurs AMD, offrant aux clients une évaluation fiable des économies potentielles et des gains de performance.

Les tests rigoureux du Performance Lab ont validé que les processeurs de serveurs AMD EPYC sont extrêmement performants et ils réduisent la consommation d'énergie nécessaire pour des charges de travail à haute performance. Les entreprises peuvent économiser sur leur infrastructure cloud en prenant en compte les processeurs physiques sous-jacents et en dépassant une approche purement virtualisée. Cela rend la collaboration entre Crayon et AMD particulièrement pertinente pour les organisations cherchant à réduire les coûts opérationnels tout en maximisant les performances de leurs environnements cloud.

« La possibilité d'exploiter tout le potentiel des processeurs pour serveurs AMD EPYC change la donne pour les entreprises qui cherchent à réduire leur consommation d'énergie et à augmenter leurs performances », a déclaré Blaine Noel, Senior Director chez AMD EPYC. « En optimisant les ressources en cloud computing, combinées à un modèle de déploiement traditionnel sur site, les entreprises pourront réaliser d'importantes économies et moderniser leur infrastructure. »

Cette collaboration est une étape cruciale dans l'évolution du cloud computing, car elle fournit aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Les charges de travail devenant de plus en plus complexes, Crayon et AMD jouent un rôle majeur en veillant à ce que les environnements cloud soient prêts à satisfaire ces exigences de manière optimale.

À propos de Crayon

Basé à Oslo, en Norvège, avec une présence mondiale dans 46 pays et une équipe motivée de 4 000 professionnels, Crayon est un champion de l'optimisation et de l'innovation dans le domaine des technologies de l'information. Nous sommes une entreprise au service du client qui fournit un retour sur investissement sur les dépenses liées aux logiciels et au cloud en donnant à nos clients les moyens d'acquérir et d'optimiser avec stratégie leurs investissements dans le domaine des logiciels, d'adopter les technologies du cloud et de l'IA, et de favoriser l'innovation grâce à une meilleure efficacité.

