Renouvelables : TotalEnergies met en service ses plus grandes centrales solaires avec batteries aux États-Unis

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a mis en service Danish Fields et Cottonwood, deux centrales solaires géantes avec stockage par batteries situées dans le sud-est du Texas. Ces nouveaux projets, d’une capacité combinée d’1,2 GW, font partie d’un portefeuille de plus de 4 GW d’actifs renouvelables en opération ou en construction au Texas.

Danish Fields est la plus grande centrale solaire de TotalEnergies aux États-Unis, avec une capacité de 720 mégawatts crête (MWc) et 1,4 million de panneaux photovoltaïques. Danish Fields possède également un système de stockage par batteries de 225 MWh fourni par Saft, la filiale batteries de TotalEnergies.

70% de la capacité solaire de Danish Fields est adossée à des contrats de vente d’électricité à long terme (CPPA) signés avec des acteurs industriels comme Saint-Gobain, avec un mécanisme d’upside sharing indexé sur les prix du marché.

Les 30 % restants soutiendront la décarbonisation des sites industriels de TotalEnergies dans la région de la côte du Golfe. Outre Myrtle Solar, mise en service en 2023, et Hill 1 actuellement en construction, ces trois centrales solaires couvriront les besoins en électricité des sites industriels de TotalEnergies à Port Arthur et La Porte, au Texas, ainsi qu’à Carville, en Louisiane.

Cottonwood a une capacité de 455 MWc et est constitué de plus de 847 000 panneaux photovoltaïques. Le site intègre également 225 MWh de stockage par batteries fourni par Saft, dont la mise en service est prévue en 2025. La production d’électricité de Cottonwood est adossée à des contrats CPPA signés à long-terme avec LyondellBasell et Saint-Gobain afin d’accompagner leurs efforts de décarbonation. Ces contrats disposent d’un mécanisme d’upside sharing indexé sur les prix du marché.

« La mise en service de Danish Fields et Cottonwood sur le marché en forte croissance d’ERCOT illustre la capacité de TotalEnergies à fournir une électricité renouvelable compétitive au service des objectifs de décarbonation de nos clients, mais aussi des nôtres », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies. « Grâce à ces projets, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre notre stratégie sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production d’électricité jusqu’au client, afin d’atteindre notre objectif de rentabilité de 12% pour notre secteur d’activité Integrated Power. »

TotalEnergies et le marché de l’électricité aux États-Unis

TotalEnergies est l’un des plus grands développeurs d’énergies renouvelables aux États-Unis, grâce à son portefeuille de centrales solaires à grande échelle, de sites de stockage, de production solaire décentralisée B2B sur site, et de projets éoliens terrestres et offshore. La Compagnie vise à atteindre une capacité brute combinée de 10 GW d’ici 2025 et plus de 25 GW à horizon 2030. TotalEnergies a également réalisé l’acquisition de trois centrales à gaz totalisant 1,5 GW de capacité de production d’électricité flexible au Texas.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À mi 2024, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 24 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

