Mastercard et Amazon Payment Services concluent un accord visant l'acceptation des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Mastercard and Amazon Payment Services team members at the signing event (Photo: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Mastercard et Amazon Payment Services ont signé un accord de partenariat commercial pluriannuel visant à numériser l'acceptation des paiements au Moyen-Orient et en Afrique, dans des pays tels que Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis.

Dans le cadre de cette collaboration, le principal prestataire de services de paiement (PSP) adoptera Mastercard Gateway – un point de contact unique pour le traitement des paiements – en tant que solution de paiement disponible dans 40 marchés de la région. L'intégration de la solution permettra aux commerçants d'offrir des transactions rapides, fluides et sécurisées, ainsi que des options de paiement pratiques aux clients.

En conformité avec l’accroissement rapide des paiements numériques, le partenariat bénéficiera à des milliers de marchands d’Amazon Payment Services, y compris les magasins d’Amazon en ligne pour les acheteurs dans les Émirats Arabes Unis et en Égypte. De plus, il offrira de nouvelles opportunités pour créer des synergies avec des entités telles que les télécommunications et les gouvernements afin d'améliorer leurs options de paiement, permettant aux clients de réaliser un taux de transaction plus rapide et plus sécurisé.

Selon l'indice Mastercard Payment Industry Insights, 95 % des consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique envisagent d'utiliser des méthodes de paiement émergentes, telles que les portables, la biométrie, les portefeuilles numériques, les codes QR et les paiements sans contact. De plus, 61 % des consommateurs éviteraient les entreprises qui n'acceptent pas les paiements électroniques, tandis que les banques de la région qui sont passées aux canaux numériques ont également vu la part des transactions numériques augmenter de 70 % à 90 % en environ deux ans.

« Nous sommes fiers de nous associer à Amazon Payment Services pour étendre la portée de l'acceptation des paiements et accélérer la numérisation des paiements grâce à des solutions innovantes », a déclaré Amnah Ajmal, Vice-présidente exécutive du Développement du marché chez Mastercard dans la région de l’Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les deux organisations ont également signé un accord d'innovation visant à développer des services Secure Card on File, Click to Pay et d'authentification par jeton afin de fournir aux marchands des options de paiement multi-rails et une expérience de paiement plus rapide aux clients finaux.

Peter George, Directeur général d'Amazon Payment Services dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Mastercard pour atteindre notre objectif commun qui consiste à façonner l'avenir des paiements en ligne dans la région. La mise en œuvre de Mastercard Gateway nous permettra d'étendre notre portée en tant que PSP et de réduire le fardeau de l'intégration, car la solution technologique avancée est connectée à tous les principaux acquéreurs dans le monde entier ».

Mastercard Gateway est une solution fiable qui offre une connexion unique pour aider les clients à accepter des paiements dans le monde entier et à se développer facilement sur de nouveaux marchés tout en les protégeant contre les risques et les fraudes. Alimentée par des solutions de paiement numérique sans friction, cette solution supprime la nécessité de saisir manuellement les données de carte et les mots de passe pour les acheteurs en ligne. En tant que l'une des plus grandes passerelles de la région, utilisée par de nombreux acteurs du secteur financier, elle permet à ses partenaires d'accepter un large éventail de transactions numériques, y compris toutes les principales marques de cartes et les options de paiement non-carte.

Amazon Payment Services continue à permettre les paiements en ligne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en soutenant plus de 4 000 marchands et entreprises dans la région. Les services de la société sont disponibles pour les entreprises aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Qatar, au Koweït, en Oman et au Bahreïn.

Source: AETOSWire