Crayon redefine o desempenho da nuvem com tecnologia de processador inovadora

OSLO (Noruega)--(BUSINESS WIRE)--A Crayon, líder mundial em serviços e inovação de TI, anunciou hoje sua colaboração contínua com a AMD para revolucionar o desempenho da nuvem usando os processadores de servidor AMD EPYC™. Essa colaboração permite que as empresas obtenham níveis de eficiência sem precedentes ao otimizar os processadores físicos que alimentam sua infraestrutura de nuvem, proporcionando desempenho e economia de custos além da virtualização tradicional.

“ Como líder em otimização de custos, FinOps e gerenciamento de ativos de software (SAM), temos nos concentrado consistentemente em ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia e, ao mesmo tempo, reduzir custos”, disse Gudmundur Adalsteinsson, diretor de Receita da Crayon.

“ Nossas práticas avançadas de FinOps garantem que as organizações mantenham a responsabilidade financeira em ambientes de nuvem, fornecendo visibilidade e controle em tempo real sobre os gastos com a nuvem no Azure, AWS e GCP. Isso, combinado com nossa colaboração com a AMD, eleva ainda mais nossa missão. Com o estabelecimento do Crayon Cloud Performance Lab, garantimos que nossos clientes possam aproveitar ao máximo os processadores e as configurações mais ideais, especificamente ajustados às suas cargas de trabalho individuais, para melhorar o desempenho e reduzir os custos. Os processadores de servidor AMD EPYC oferecem desempenho de liderança para cargas de trabalho corporativas, de HPC e de IA com recursos avançados de segurança”, continuou.

A Crayon criou recentemente seu próprio Performance Lab, uma unidade especializada encarregada de realizar testes de desempenho em diferentes cargas de trabalho usando os processadores de servidor AMD EPYC. O laboratório utiliza scripts e processos de teste padrão para validar os resultados dos testes e fornecer aos clientes comparações detalhadas e precisas do desempenho da carga de trabalho em vários provedores de nuvem e sistemas operacionais para determinar as configurações ideais de nuvem. Os testes independentes do laboratório confirmam a eficiência excepcional dos processadores AMD, oferecendo aos clientes uma avaliação confiável das possíveis economias de custo e ganhos de desempenho.

Os testes rigorosos realizados validaram que os processadores de servidor AMD EPYC oferecem eficiência excepcional, ajudando a reduzir o consumo de energia necessário para cargas de trabalho de alto desempenho. As empresas podem economizar em sua propriedade de computação na nuvem considerando os processadores físicos subjacentes e indo além de uma abordagem puramente virtualizada. Isso torna a colaboração entre a Crayon e a AMD especialmente relevante para as organizações que buscam reduzir os custos operacionais e, ao mesmo tempo, maximizar a potência de seus ambientes de nuvem.

“ A capacidade de aproveitar todo o potencial dos processadores de servidor AMD EPYC é um divisor de águas para empresas que buscam reduzir o consumo de energia e aumentar o desempenho”, disse Blaine Noel, diretor sênior da AMD. “ Ao otimizar os recursos de computação na nuvem, combinados com um modelo de implementação tradicional no local, as empresas podem obter economias de custo significativas e modernizar sua infraestrutura.”

Essa colaboração marca uma etapa crucial na evolução da computação na nuvem, fornecendo às empresas as ferramentas necessárias para se manterem à frente em um cenário em rápida mudança. À medida que as cargas de trabalho se tornam cada vez mais complexas, a Crayon e a AMD estão liderando a tarefa de ajudar a garantir que os ambientes de nuvem estejam prontos para atender a essas demandas com eficiência.

Sobre a Crayon

Com sede em Oslo (Noruega), presença em 46 países e uma equipe especializada de 4 mil profissionais, a Crayon defende a otimização e a inovação de TI. Somos uma empresa centrada no cliente que proporciona retorno sobre o investimento em gastos com software e nuvem capacitando nossos clientes a adquirir e otimizar estrategicamente os investimentos em software, adotar tecnologias de nuvem e IA e impulsionar a inovação por meio de maior eficiência.

