Mahindra & Mahindra a choisi Kinaxis pour optimiser l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement, alors que son portefeuille automobile continue de croître

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de la gestion intégrée de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd’hui que Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), l’une des plus grandes entreprises automobiles de l’Inde, a choisi Kinaxis pour transformer ses capacités de planification de la chaîne d’approvisionnement automobile, afin de soutenir ses ambitions de croissance.

Grâce à Kinaxis, M&M bénéficiera d’une visibilité complète sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement automobile, lui offrant la flexibilité et l’agilité nécessaires pour s’adapter aux évolutions de la demande et des écosystèmes d’approvisionnement. Cela permettra également à son réseau de professionnels de la chaîne d’approvisionnement de franchir un nouveau palier en matière de performance et de prise de décision.

Présente à l’échelle mondiale, M&M propose une large gamme de véhicules à moteur thermique et de véhicules électriques, allant des VUS (véhicules utilitaires sport) aux utilitaires. Forte de ses 10 000 employés, M&M se trouve sur une trajectoire de croissance ambitieuse.

« L’adoption de la planification connectée des ventes et des opérations (S&OP) avec Kinaxis va, par essence, renforcer la transparence et la collaboration entre nos différents départements, améliorer la précision de nos prévisions de demande et d’offre, et faciliter la modélisation de scénarios complets. Ce processus optimisé favorisera l’efficacité et la réactivité dans la prise de décision au sein de nos forums interfonctionnels clés », a déclaré Rucha Nanavati, responsable de la transformation numérique chez la division automobile de M&M.

« Dans le monde incertain d'aujourd'hui, il est impératif de mener une transformation axée sur l'agilité pour surmonter les défis et garantir la réussite des entreprises », a déclaré Phillip Teschemacher, président de la région Asie-Pacifique (APAC) chez Kinaxis.« Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de M&M », ajoute-t-il.

Avec l’intégration de M&M à sa clientèle en pleine croissance, Kinaxis consolide sa position de leader dans le secteur de la mobilité, une industrie où la gestion de la chaîne d’approvisionnement est particulièrement complexe et exigeante. Ce domaine repose sur une coordination minutieuse entre de nombreux fournisseurs et la gestion de milliers de composants essentiels à la production. Kinaxis travaille déjà aux côtés de certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, tels que Volvo, Harley-Davidson, Ford, Subaru et General Motors, illustrant ainsi son expertise et sa reconnaissance dans ce secteur clé.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, rendez-vous sur Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial en gestion moderne des chaînes d’approvisionnement. Notre plateforme avancée, Maestro™, alimentée par l’intelligence artificielle, combine des technologies et des méthodes exclusives pour garantir une transparence et une agilité optimales à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, depuis la planification stratégique à long terme jusqu’à la livraison du dernier kilomètre. De grandes marques internationales nous font confiance pour leur offrir l’agilité et la prévisibilité nécessaires dans un contexte de volatilité et de perturbations constantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du groupe Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l’une des plus grandes et des plus respectées fédérations d’entreprises multinationales, avec 260 000 employés répartis dans plus de 100 pays. Le groupe occupe une position dominante en Inde dans les secteurs des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l’information et des services financiers, et il est le premier fabricant mondial de tracteurs en termes de volume. Mahindra est également fortement implanté dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’agriculture, la logistique, l’hôtellerie et l’immobilier.

Le groupe Mahindra met résolument l’accent sur le leadership mondial en matière de critères ESG, en promouvant la prospérité dans les zones rurales et en améliorant la qualité de vie urbaine. Son objectif est de générer un impact positif durable au sein des communautés et auprès de toutes ses parties prenantes, leur offrant ainsi l’opportunité de se développer et de s’épanouir.

Pour plus d'informations sur le groupe Mahindra, rendez-vous sur www.mahindra.com / X et Facebook: @MahindraRise/ Pour suivre les actualités du groupe Mahindra, abonnez-vous sur www.mahindra.com/newsroom

