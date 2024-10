Baladna Signs Agreement with Algerian National Investment Fund for Dairy and Milk Powder Production and MoU for Infant Milk Project (Photo: AETOSWire)

ALGIERS, Algeria--(BUSINESS WIRE)--In uno sviluppo importante mirato a rafforzare la collaborazione tra il Qatar e l'Algeria in agricoltura e nell'industria, Baladna Trading and Investment W.L.L., un'azienda controllata di Baladna Q.P.S.C., ha firmato un accordo tra azionisti con l'Algerian National Investment Fund. L'accordo, firmato il 19 settembre 2024, apre la strada per realizzare un progetto integrato per la produzione di latticini e latte in polvere nel sud dell'Algeria, destinato a diventare una delle imprese agricole più grandi della regione.

Inoltre, Baladna ha stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero per l'Industria e la Produzione farmaceutica dell'Algeria per esplorare la fattibilità di un progetto per la produzione di latte per neonati.

