Mahindra & Mahindra seleciona Kinaxis para impulsionar eficiências da cadeia de fornecimento para o crescente portfólio automotivo

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial em orquestração da cadeia de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que a Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), uma das principais empresas automotivas da Índia, selecionou a Kinaxis para ajudar a revolucionar suas capacidades de planejamento da cadeia de fornecimento automotivo com o objetivo de respaldar seus ambiciosos esforços de crescimento.

Com a Kinaxis, a M&M irá obter total transparência sobre sua cadeia de fornecimento automotivo de ponta a ponta, capacitando a empresa com a flexibilidade e agilidade para responder às mudanças nos ecossistemas de demanda e fornecimento, que proporcionam uma mudança radical no desempenho e em tomadas de decisão para sua rede de profissionais da cadeia de fornecimento.

Com uma ampla presença mundial, a M&M oferece uma ampla linha de veículos com motor de combustão interna e elétricos, incluindo SUVs e veículos comerciais. Ostentando uma força de trabalho com cerca de 10.000 funcionários, a M&M tem estado em uma agressiva trajetória de crescimento.

"A implementação da Sales & Operations Planning (S&OP) conectada com a Kinaxis irá levar, por design, a uma maior transparência e cooperação entre departamentos, aumentar nossa precisão de previsão de demanda e fornecimento, e facilitar a modelagem abrangente de cenários para impulsionar eficiências e tomadas de decisão com agilidade em fóruns multifuncionais importantes", disse Rucha Nanavati, Diretor de Transformação Digital do Setor Automotivo na M&M.

"A necessidade de uma transformação impulsionada pela agilidade para enfrentar os desafios e impulsionar o sucesso empresarial é imperativa no mundo incerto de hoje", disse Phillip Teschemacher, Presidente da Kinaxis na APAC. "Estamos na expectativa de trabalhar com a equipe da M&M."

Com a adição da M&M à sua crescente base de clientes, a Kinaxis continua consolidando sua posição de liderança dentro do setor de mobilidade, um dos setores mais complexos para planejamento de cadeia de fornecimento, devido às centenas de fornecedores e milhares de peças que compõem o processo de produção médio. Os clientes da Kinaxis incluem alguns dos principais fabricantes de veículos do mundo, como Volvo, Harley Davidson, Ford, Subaru e General Motors.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração da cadeia de fornecimento, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianual à entrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre o Mahindra Group

Fundado em 1945, o Mahindra Group é uma das maiores e mais admiradas federações multinacionais de empresas, com 260.000 funcionários em mais de 100 países. Ele desfruta de uma posição de liderança em equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tecnologia da informação e serviços financeiros na Índia, sendo a maior empresa de tratores do mundo em volume. Ele tem uma forte presença em energia renovável, agricultura, logística, hospitalidade e imóveis.

O Mahindra Group tem um foco claro em liderar o ESG a nível mundial, que permite a prosperidade rural e melhora a vida urbana, com a meta de impulsionar transformações positivas na vida de comunidades e partes interessadas para permitir que cresçam.

Saiba mais sobre o Mahindra Group em www.mahindra.com / X e Facebook: @MahindraRise/ Para atualizações, inscreva-se em www.mahindra.com/newsroom.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.