LTIMindtree consolide son partenariat avec Currys

Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree and Andy Gamble, CIO, Currys (Photo: Business Wire)

LONDRES et MUMBAI (Inde)--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologies et solutions numériques, a renforcé son partenariat avec Currys, l’un des principaux détaillants britanniques de produits et services technologiques, afin de transformer l’ expérience des clients de détail omnicanal en s’appuyant sur les plateformes Salesforce Service Cloud, Commerce Cloud et MuleSoft. Ce partenariat a été récompensé par le Salesforce Partner Innovation Award lors de l’événement Dreamforce 2024 à San Francisco, aux États-Unis.

Les principales solutions mises en œuvre dans le cadre de cette transformation comprennent la migration du site Web vers Salesforce Commerce Cloud, le lancement d’une application client en magasin sur Experience Cloud et la mise en œuvre de Service Cloud pour le service après-vente.

Andy Gamble, directeur des systèmes d’information de Currys , a déclaré : « Notre collaboration avec LTIMindtree a permis à nos équipes d’offrir des expériences exceptionnelles à nos collègues et clients. Grâce à notre nouvelle plateforme omnicanal complètement transformée, nous sommes en mesure d’améliorer nettement notre efficacité opérationnelle, d’accélérer la prestation de nos services et de stimuler l’innovation pour favoriser la croissance future de notre entreprise. »

Srinivas Rao, vice-président exécutif et directeur commercial de LTIMindtree, a déclaré : « Notre collaboration avec Currys témoigne des capacités de LTIMindtree dans le domaine de la vente au détail. Nous avons réussi à offrir une expérience d’achat omnicanal de premier ordre et franchi ainsi une étape importante qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance en répondant aux besoins uniques de chaque client. Nous sommes déterminés à aider nos clients à exploiter des technologies numériques qui stimulent l’innovation et la productivité. »

Depuis le début de ce partenariat en 2021, Currys et LTIMindtree ont réorganisé l’écosystème intégré du commerce et de l’assistance au détaillant. En exploitant la puissance de la plateforme Salesforce et un ensemble plus large d’applications, Currys a considérablement amélioré l’expérience client, rationalisé les opérations en magasin et augmenté la satisfaction des employés. Le Prix Salesforce récompense l’esprit de collaboration au cœur de ce partenariat qui innove en continu pour répondre aux défis commerciaux actuels tout en établissant de solides fondations pour les compétences futures.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises dans tous les secteurs d'activité de repenser les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine ainsi que la technologie permettant d'obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Grâce à plus de 81 000 entrepreneurs professionnels talentueux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une entreprise du groupe Larsen & Toubro, résout les difficultés commerciales les plus complexes et assure une transformation adaptée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.ltimindtree.com

À propos de Currys plc

Currys plc est l’un des principaux détaillants omnicanal de produits et services technologiques. Nous opérons en ligne et via nos 719 magasins dans 6 pays. Nous aidons chacun à profiter de technologies extraordinaires, quelle que soit la modalité d’achat qu’il préfère.

Nous opérons sous le nom de Currys au Royaume-Uni et en Irlande, et de Elkjøp dans les pays nordiques. Leader sur chacun de ces marchés, nous employons 24 000 collaborateurs compétents et dévoués. Notre gamme complète de services et d’assistance permet à nos clients de découvrir, de choisir, d’acquérir la technologie la mieux adaptée à leurs besoins, tout au long de leur vie. Le Groupe dispose d’installations de réparation ultraperformantes à Newark, au Royaume-Uni, d’un bureau d’approvisionnement à Hong Kong et d’un vaste réseau de distribution assurant une livraison rapide et efficace dans les magasins et à domicile.

Notre ambition d’aider chacun à profiter de technologies d’exception repose sur un objectif social clair. Nous croyons en la puissance de la technologie pour améliorer la vie, aider les gens à rester connectés, productifs, en bonne santé et à se divertir. Nous sommes là pour aider tout le monde à profiter de ces avantages et, avec notre envergure et notre expertise, nous sommes particulièrement bien placés pour y parvenir.

Nous sommes à l’avant-garde de la réparation, du recyclage et de la réutilisation des technologies et nous allongeons ainsi leur durée de vie. Nous réduisons l’impact environnemental de nos opérations et de notre chaîne de valeur et nous parviendrons au zéro émission nette d’ici 2040. Nous offrons à nos clients des produits qui les aident à économiser de l’énergie, à réduire leurs déchets et à diminuer leur consommation d’eau, et nous travaillons en partenariat avec des organisations caritatives pour apporter les avantages d’une technologie de pointe à ceux qui, sinon, en seraient exclus.

