Vivendi conclut des accords de financement structurés pour couvrir l’éventuel remboursement de sa dette obligataire

Vivendi (Paris:VIV) annonce avoir conclu des accords de financement lui permettant de couvrir les éventuels besoins de remboursement de sa dette obligataire. Vivendi devrait procéder à ce remboursement dans l’hypothèse où le projet de scission du Groupe, dont l’étude de faisabilité a été annoncée le 13 décembre dernier, serait poursuivi puis approuvé à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Des accords bilatéraux de financements structurés prévoyant la conclusion de produits dérivés à dénouement purement monétaire portant sur une partie des titres Universal Music Group (UMG) ont été conclus avec cinq banques pour une valeur nominale de 2 milliards d’euros. Ces accords bénéficieront notamment de nantissements d’actions détenues par Vivendi dans UMG, Telefonica, Telecom Italia et MediaForEurope et peuvent être soumis à des appels de marge.

Ces financements, arrivant à échéance en septembre 2026 et prorogeables d’un an, permettraient à Vivendi de disposer des fonds pour mettre en œuvre le remboursement de sa dette obligataire, conformément aux termes et conditions des obligations concernées, dans les meilleurs délais suivant l’approbation du projet de scission par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et, en tout état de cause, avant la date d’effet de la scission du Groupe.

La mise à disposition des fonds au titre de ces accords bilatéraux de financements structurés emporterait annulation des engagements disponibles dans le cadre du contrat de crédit renouvelable syndiqué de Vivendi et de ses huit contrats de crédit renouvelable bilatéraux.

Les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe sur son projet de scission sont toujours en cours (cf. communiqué de presse Vivendi du 22 juillet 2024). Il est rappelé qu’en cet état, et conformément à la loi, aucune décision de mise en œuvre de ce projet n’a été ni ne peut être prise, et qu’aucune suite, même potentielle, ne peut être présumée relativement à ce projet.

Si ce projet devait se poursuivre à l’issue de cette procédure d’information et de consultation, une décision pourrait être prise à la fin du mois d’octobre 2024 en vue de le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait se tenir au mois de décembre 2024. En pareil cas, cette opération devrait encore recueillir l’approbation des deux tiers des voix des actionnaires.

A propos de Vivendi

Vivendi est un leader mondial dans les contenus, les médias et la communication. Groupe Canal+ est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus audiovisuels sur tous les continents. Lagardère est le troisième groupe mondial de l’édition grand public et de l’éducation, et un acteur international majeur du commerce en zone de transport. Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde avec une présence dans plus de 100 pays. Vivendi est également présent notamment dans la presse magazine (Prisma Media) et les jeux vidéo (Gameloft). Groupe engagé, Vivendi contribue à construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. En décembre 2023, Vivendi a lancé l’étude d’un projet de scission où Canal+, Havas et Louis Hachette Group, une société regroupant les actifs dans l’édition et la distribution, deviendraient des entités indépendantes cotées en Bourse. www.vivendi.com

Avertissements importants

