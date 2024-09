Accenture et Oracle accompagnent AG2R LA MONDIALE dans la mise en œuvre d’une Plateforme de Pilotage Intégrée

PARIS--(BUSINESS WIRE)--AG2R LA MONDIALE, spécialiste français de la protection sociale et patrimoniale, collabore avec Accenture (NYSE : ACN) et Oracle (NYSE : ORCL) pour la transformation et la digitalisation de son pilotage intégré.

Le programme PPI - Plateforme de Pilotage Intégré - a été lancé et vise à mettre en place une solution technologique permettant aux différents métiers un meilleur suivi de leurs activités et une projection plus éclairée des différents indicateurs financiers.

Afin de répondre à ces objectifs, AG2R LA MONDIALE a choisi la solution Cloud Finance d’Oracle, connue pour sa plateforme SaaS unique offrant une large couverture fonctionnelle et une expérience utilisateur optimale. L’architecture mise en place est complétée par une couche d’intégration Oracle Integration Cloud Services.

Accenture réalise l’ensemble des travaux d’implémentation en s’appuyant sur son expertise des projets de transformation de grande envergure, sa méthodologie éprouvée de mise en œuvre des solutions Oracle ainsi que sa connaissance et son expérience des métiers de la finance dans le secteur de l’assurance.

Les différentes étapes de mise en production de la Plateforme de Pilotage Intégré (PPI) s’échelonneront jusqu’en 2026, avec l’ambition d’établir le budget dès juin 2025 dans la solution cible.

Pascal Gaston, Directeur Assurances et Fonctions Supports chez AG2R LA MONDIALE, déclare : « Le choix d’Oracle nous permet de mettre en place les meilleurs processus de travail et de bénéficier de la puissance du couplage entre l’ERP et l’EPM. Cette volonté forte de transformation, de simplification et d’innovation nous a conduit à retenir les équipes d’Accenture pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. »

Luca de Dominicis, Directeur Finances et Risques, déclare : « Le Groupe AG2R LA MONDIALE s’est significativement développé sur la dernière décennie. Pour accompagner ce développement, nous avons choisi de porter le pilotage du Groupe à un niveau d’intégration et d’industrialisation optimum, raison pour laquelle nous avons sélectionné cette solution pour la mise en œuvre de notre Plateforme de Pilotage Intégré. Cette plateforme nous permettra à la fois d’accroître notre compétitivité via l’amélioration du pilotage et d’améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs qui pourront utiliser un langage de pilotage commun au sein de l’ensemble des entités du Groupe. »

Laurent Gaultier, Directeur exécutif, responsable du secteur de l’assurance en France chez Accenture, souligne : « Accenture dispose d’un savoir-faire reconnu sur le marché : en tant qu’expert leader sur les transformations Finance et sur les ERPs, nous accompagnons nos clients depuis les phases de cadrage et jusqu’à la mise en production. Grâce à la solution pré-packagée AFTS - Accenture Finance Transformation Solution - dédiée au secteur de l’Assurance, la convergence vers le standard Oracle est grandement facilitée et l’expérience utilisateurs maximisée. Les ateliers de travail sont organisés autour de démonstrations contextualisées pour les populations finance, ce qui permet aux utilisateurs finaux de se projeter et de construire ainsi la cible finance du Groupe AG2R LA MONDIALE ».

« Nous sommes heureux d’accompagner AG2R La Mondiale dans sa transformation finance, qui fait partie intégrante du plan stratégique ‘Nouvelle donne’ de l’entreprise. Sur un marché en perpétuelle évolution et fortement régulé, Oracle Cloud ERP et Accenture vont apporter agilité et innovation continue à la direction financière. Grâce à une plateforme intégrée de gestion de la Finance, l’assureur pourra bénéficier d'une productivité améliorée et d’informations plus complètes lui permettant de prendre les meilleures décisions pour orienter efficacement sa croissance », ajoute pour conclure Stéphanie Achard, Vice President Applications chez Oracle France.

A propos d’AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500.000 entreprises au quotidien. Avec près de 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.

Site Internet : www.ag2rlamondiale.fr

A propos d’Oracle

Oracle offre des suites d’applications intégrées, ainsi qu’une infrastructure autonome et sécurisée dans Oracle Cloud. Pour en savoir plus sur Oracle (NYSE : ORCL), rendez-vous sur le site www.oracle.com/fr/

Marques déposées

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d’Oracle Corporation. NetSuite est la première entreprise cloud à être entrée dans la nouvelle ère du cloud computing.

A propos d’Accenture

Accenture est un leader mondial de services professionnels qui aide les plus grandes entreprises, gouvernements et autres organisations à construire leur noyau numérique, à optimiser leurs opérations, à accélérer la croissance de leur chiffre d’affaires et à améliorer les services aux citoyens, créant ainsi une valeur tangible à grande vitesse et à grande échelle. Nous sommes une entreprise axée sur le talent et l’innovation, qui compte près de 750 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd’hui au cœur du changement, et nous sommes l’un des leaders mondiaux dans la conduite de ce changement, avec de solides relations avec notre écosystème. Nous combinons notre force technologique et notre leadership dans les domaines du cloud, des données et de l’IA avec une expérience sectorielle inégalée, une expertise fonctionnelle et une capacité de service globale. Notre large gamme de services, de solutions et d’actifs dans les domaines de la stratégie et du conseil, de la technologie, des opérations, de l’industrie du Futur et d’Accenture Song nous permet d’obtenir des résultats concrets. Ces capacités, associées à notre culture du succès partagé et à notre engagement à créer de la valeur à 360°, nous permettent d’aider nos clients à se réinventer et à construire des relations durables et de confiance. Nous mesurons notre succès par la valeur 360° que nous créons pour nos clients, les uns pour les autres, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés.

Site Internet : www.accenture.fr

