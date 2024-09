TotalEnergies : Norvège : les installations de Northern Lights sont prêtes à stocker du CO2

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires Equinor et Shell annoncent l’achèvement des installations de réception et de stockage du CO 2 de la Joint-Venture Northern Lights en Norvège. Ces installations comportent un terminal de réception des cargaisons de CO 2 , un pipeline sous-marin de 100 km permettant de transporter le CO 2 vers le site de stockage offshore et des installations sous-marines d’injection destinées à assurer le stockage sécurisé et permanent du CO 2 dans un réservoir situé à 2 600 mètres sous le fond marin.

Northern Lights est maintenant prête à recevoir et stocker de manière permanente le CO 2 émis par les industriels européens. Le début des opérations est prévu pour 2025. Le développement des services de transport et de stockage de CO 2 est l’un des leviers indispensables pour réduire les émissions et constitue une solution de décarbonation réaliste pour l’industrie européenne.

Northern Lights est le premier projet commercial de transport et de stockage de CO 2 au monde. La première phase du projet, soutenue par l’Etat norvégien, a une capacité de 1,5 Mt CO 2 /an, entièrement réservée par des clients en Norvège et en Europe continentale. Des études sont en cours pour faire passer la capacité de Northern Lights à plus de 5 Mt CO 2 /an dans une seconde phase.

« La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape importante, qui nous remplit de fierté et d'espoir pour l'avenir. C'est un moment de fierté non seulement pour Northern Lights en tant qu'entreprise, mais aussi pour la Norvège et pour le déploiement du captage et du stockage du carbone (CCS) dans le monde », a déclaré Terje Aasland, Ministre norvégien de l'Energie.

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre projet visant à démontrer que le CCS est une option fiable pour atteindre les objectifs climatiques. En matière de captage et de stockage de carbone, le monde entier a les yeux rivés sur la Norvège. Depuis le début de la construction, nous avons reçu plus de 10 000 visiteurs, venus de plus de cinquante pays. Aujourd’hui, nous célébrons l’achèvement des installations avec les habitants de la ville qui nous accueille, Øygarden, ainsi que le ministère norvégien de l’Énergie et nos principales parties-prenantes dont les décideurs politiques et les partenaires industriels de la chaîne CCS. Tous ont joué un rôle essentiel dans la réussite de Northern Lights et du CCS en Europe », a déclaré Tim Heijn, Directeur général de la joint-venture Northern Lights.

« Nous sommes fiers de célébrer aujourd’hui l’achèvement des installations de Northern Lights », a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business – Neutralité Carbone de TotalEnergies. « Que de chemin parcouru depuis notre premier partenariat avec l’Etat norvégien, Equinor et Shell, en 2017. Cette étape majeure marque la disponibilité des infrastructures pour le stockage le CO 2 et nous nous réjouissons de recevoir dès 2025 les premiers volumes émis par des clients industriels dans des secteurs difficiles à décarboner. Cela apportera une contribution puissante à la décarbonation de l’industrie européenne. »

« C'est une journée importante, aussi bien pour Equinor que pour la joint-venture Northern Lights et ses partenaires Shell et TotalEnergies. Nous sommes fiers que le projet Northern Lights, qui fait partie de la chaîne de valeur Longship, soit désormais achevé et prêt à recevoir du CO 2 . Il s'agit d'une étape importante dans notre travail visant à établir une chaine de valeur du CCS en Europe », a déclaré Grete Tveit, Directeur Low Carbon Solutions d’Equinor.

« Le captage et le stockage du carbone ont un rôle essentiel à jouer pour aider la société à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Parallèlement aux efforts visant à éviter et à réduire les émissions, le CCS constituera un outil essentiel pour soutenir la démarche de décarbonation de nos clients, en particulier ceux dont les industries sont plus difficiles à décarboner. Je me réjouis que les installations de Northern Lights soient désormais prêtes à recevoir du CO 2 provenant de sites industriels de toute l'Europe. Pour Shell, il s'agit d'un élément important de l'offre intégrée que nous proposons à nos clients », a déclaré Anna Mascolo, Directrice de Shell Low Carbon Solutions.

À propos de Northern Lights

Northern Lights est une joint-venture détenue à égalité par TotalEnergies, Equinor et Shell. Elle développe la première infrastructure de transport transfrontalier et de stockage de CO 2 au monde. En fournissant ce service de transport et de stockage du CO 2 , Northern Lights permet d’atténuer les émissions industrielles ne pouvant être évitées et accélère ainsi le processus de décarbonation de l’industrie européenne. Forte de plus de 25 ans d’expérience du stockage de CO 2 sur le plateau continental norvégien, Northern Lights se situe à l’avant-garde du développement des technologies de captage et de stockage de carbone (CCS). L’entreprise assurera le transport du CO 2 liquéfié depuis le site de captage jusqu’à un terminal de réception à terre, situé dans l’ouest de la Norvège, puis, via un pipeline, jusqu’à un réservoir à 2 600 mètres sous le fond marin, où il sera stocké de façon permanente. Le CCS est une solution indispensable à la lutte contre le dérèglement climatique, capable de décarboner l’industrie et de réduire ou supprimer les émissions industrielles de CO 2 . www.norlights.com

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour les émissions résiduelles, la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien positionnée pour permettre une décarbonation importante du secteur industriel européen, notamment grâce à des projets comme Northern Lights en Norvège, Aramis aux Pays-Bas et Bifrost au Danemark.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

