De organisatie voor digitale samenwerking en de Liga van Arabische Staten ondertekenen een MoU om de digitale transformatie en economische ontwikkeling te versnellen

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

NEW YORK, Verenigde Staten--(BUSINESS WIRE)--De Digital Cooperation Organization (DCO), een wereldwijde multilaterale organisatie die zich inzet voor digitale welvaart voor iedereen door de inclusieve groei van de digitale economie te versnellen, ondertekende een memorandum van overeenstemming (MoU) met de Liga van Arabische Staten (LAS) om samen te werken aan de ontwikkeling van een inclusieve en duurzame digitale economie.

De MoU-ondertekening werd op 23 september ondertekend door Z.E. Ahmed Aboul Gheit, secretaris-generaal van de Liga van Arabische Staten, en Z.E. Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de organisatie voor digitale samenwerking in New York, in de marge van de 79e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Via het MoU zullen de DCO en LAS samenwerken om de inclusieve en duurzame digitale economie te versnellen, samen te werken om de relaties te verbeteren, ervaringen en informatie uit te wisselen en de groei van digitale transformatie en economische ontwikkeling te versnellen. Specifieke samenwerkingsgebieden zijn onder meer de ontwikkeling van digitale markten; afstemming in beleid en wetgeving op het gebied van de digitale economie; en innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

De DCO en LAS zullen ook samenwerken aan beleid met betrekking tot de digitale economie, innovatie ondersteunen en ethische AI bevorderen. Op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling zullen de twee entiteiten samenwerken aan gezamenlijk onderzoek en studies die gericht zijn op het bevorderen van de groei van de digitale economie. Ze zullen ook kennis uitwisselen om de digitale kloof te overbruggen door digitale infrastructuur, digitaal bestuur, digitale vaardigheden en digitaal bewustzijn te verbeteren.

Z.E. Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de DCO, zei: "Het is onze missie om de samenwerking, het wederzijds begrip en de coördinatie tussen onze lidstaten te verbeteren en de samenwerking met derde landen en entiteiten te bevorderen. We willen ervoor zorgen dat elke natie, elk bedrijf en elk individu een eerlijke kans heeft om te gedijen in een inclusieve, grensoverschrijdende en duurzame digitale economie. Als de oudste regionale intergouvernementele organisatie speelt de Liga van Arabische Staten een cruciale rol bij het verenigen van de visie van de regio voor de digitale toekomst. Dit MoU markeert een belangrijke stap in het bevorderen van duurzame sociale en economische ontwikkeling in DCO-lidstaten. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken om zowel ondernemers als kleine en middelgrote ondernemingen te helpen groeien en gedijen."

Z.E. Ahmed Aboul Gheit, secretaris-generaal van de LAS, zei: "Het is van fundamenteel belang dat de Arabische regio gelijke tred houdt met de snelle technologische veranderingen die de toekomst van de wereldeconomie vormgeven. Dit omvat investeringen in digitale infrastructuur, het verbeteren van technologisch onderwijs en innovatie en het zorgen voor brede toegang tot digitale tools en diensten. Met de DCO zullen we digitaal beleid in de digitale economie ontwikkelen en innovatie en het verantwoord gebruik van AI ondersteunen. Het ondertekenen van het MoU onderstreept onze gedeelde inzet voor het gebruik van technologie als een cruciaal instrument bij het bestrijden van armoede, het verbeteren van de veiligheid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de lidstaten van LAS."

Het MoU volgt op een bijeenkomst in Caïro tussen de DCO en LAS in mei 2024, waar beide entiteiten zich ertoe verbonden hun samenwerking te verbeteren.

Bron: AETOSWire