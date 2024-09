elliquence et Implanet signent un partenariat exclusif pour la distribution aux États-Unis du scalpel ultrasonique Olea sur le marché de la chirurgie endoscopique du rachis

NEW YORK & BORDEAUX, France & CAMBRIDGE, England--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

elliquence LLC, société spécialisée dans les technologies chirurgicales mini-invasives avancées, et Implanet (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annoncent conjointement un accord stratégique pour la distribution sur le marché américain du scalpel osseux ultrasonique d’Implanet, Olea, dans la chirurgie endoscopique du rachis. Cette annonce intervient à l’occasion du Congrès annuel de la North American Spine Society (NASS), où les deux sociétés présentent leurs dernières technologies.

La plateforme Surgi-Max Ultra d’elliquence est largement reconnue pour son efficacité dans la dissection et la coagulation des tissus mous lors des procédures endoscopiques, tandis que la technologie Olea d’Implanet permet une coupe osseuse précise et efficace. En combinant la précision du scalpel osseux ultrasonique d’Implanet avec la plateforme de radiofréquence reconnue d’elliquence Surgi-Max Ultra et sa technologie bipolaire Trigger-Flex, les chirurgiens disposent désormais d’une synergie d’outils unique pour la gestion des tissus mous et osseux. L’intégration du scalpel ultrasonique permet une ablation osseuse plus sûre et mieux contrôlée, préservant les structures nerveuses et minimisant les dommages aux tissus mous, améliorant ainsi la précision et les résultats des interventions mini-invasives au niveau du rachis.

« Nous sommes honorés de collaborer avec des confrères partageant nos valeurs afin d’introduire notre technologie de lame endoscopique inédite auprès de la communauté chirurgicale », déclare Max Painter, Vice-Président et General Manager d’Implanet America. « Il est valorisant de s'associer à d'autres sociétés animées par l'innovation pour étendre la portée de cette technologie et offrir à la communauté chirurgicale des solutions révolutionnaires. »

« Ce partenariat confirme la valeur clinique de notre technologie », ajoute Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet. « Ce type de collaboration s’inscrit dans notre plan de développement à moyen terme annoncé à la mi-2023 ainsi que dans le cadre de notre partenariat avec SanYou Medical. Cela démontre notre capacité à commercialiser de nouvelles technologies avec une équipe récemment formée et pour autant expérimentée aux États-Unis. Grâce à cette équipe, nous serons en mesure de lancer de nouvelles gammes de produits grand public à court terme. »

À propos d’elliquence, LLC

elliquence, LLC est une entreprise de dispositifs médicaux basée à New York, spécialisée dans les technologies chirurgicales mini-invasives avancées. Forte de plus de 50 ans d'innovation, elliquence est mondialement reconnue pour sa plateforme de radiofréquence Surgi-Max Ultra, qui offre aux chirurgiens une précision inégalée dans la dissection des tissus mous et la coagulation. La mission de l’entreprise est de collaborer avec la communauté médicale pour développer des solutions de haute qualité et rentables, améliorant les résultats des patients tout en réduisant les risques et les temps de récupération postopératoires. Les technologies de pointe d’elliquence sont largement utilisées en chirurgie endoscopique du rachis, en orthopédie, en neurochirurgie et en gestion de la douleur. Reconnue pour repousser les limites de l’innovation chirurgicale, elliquence continue de mener la voie vers l'amélioration de l'efficacité et de la performance des procédures mini-invasives.

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,4 millions d’euros en 2023. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

