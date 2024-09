Utility Global lève 53 millions de dollars de financement de série C

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Utility Global, la société d'off-gas-to-value pionnière de sa technologie exclusive de production de gaz eXERO™ optimisée pour les industries à forte inertie, annonce aujourd'hui avoir levé 53 millions de dollars d'un financement continu de série C dirigé par OPG Pension Plan et rejoint par la multinationale sidérurgique ArcelorMittal S.A. (NYSE : MT), via son XCarb® Innovation Fund, aux côtés des investisseurs actuels Ara Partners et Aramco Ventures. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du cycle actuel de financement par actions de croissance d’Utility Global. ArcelorMittal et Utility Global ont également conclu un accord de collaboration pour développer une installation commerciale dans une ou plusieurs des aciéries intégrées d’ArcelorMittal. Ces investissements stratégiques clés et ces étapes de commercialisation démontrent une fois de plus l'approche technologique unique qu'Utility Global poursuit pour décarboniser des industries telles que l'acier, la mobilité du biogaz vers l'hydrogène, la production d'énergie, les produits chimiques et le raffinage, et d'autres secteurs à forte inertie de carbone.

Le produit de ce cycle permettra d’accélérer encore la commercialisation et les stratégies de commercialisation de la technologie eXERO éprouvée, brevetée et testée d’Utility Global. Avec l'achèvement réussi de son programme de démonstration dans une installation sidérurgique commerciale, qui a donné lieu au premier hydrogène produit à partir des effluents gazeux de haut fourneau dans un seul réacteur, la société s'est tournée vers des déploiements commerciaux. Plus précisément, les investissements se concentreront sur la conception finale et la production visant à déployer les premières unités commerciales en 2026, dans le cadre de la gamme de produits H2GenTM de la société. La technologie innovante d’Utility Global transformera l’acier, le biogaz en mobilité et d’autres industries en introduisant un nouveau moyen rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en produisant des carburants et des produits chimiques à faible intensité de carbone qui profitent à toutes les parties concernées.

« Nous avons un nombre croissant d’investisseurs de haut calibre qui soutiennent notre commercialisation. Les clients et les investisseurs recherchent des solutions rentables de décarbonisation sur site qui permettent de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie », déclare Claus Nussgruber, directeur général d'Utility Global. « Notre solution eXERO est la première du genre à convertir les gaz de procédé en hydrogène propre dans un seul réacteur, sur site, d’une manière rentable qui prolonge la durée de vie des actifs et des processus existants des clients, tout en réduisant considérablement les émissions. »

Le XCarb® Innovation Fund d’ArcelorMittal, lancé en 2021, investit dans des entreprises développant des technologies de pointe qui accéléreront la transition de l’industrie sidérurgique vers une fabrication d’acier neutre en carbone. Depuis son lancement, le fonds a engagé des investissements dans huit entreprises couvrant une gamme de technologies de décarbonation : les énergies renouvelables, le stockage d’énergie de longue durée, le captage et l’utilisation du carbone, la production d’hydrogène vert, l’énergie nucléaire, l’électrolyse d’oxyde fondu et la production de biochar.

En vertu de l’accord de collaboration, Utility Global déploiera une installation commerciale dans une ou plusieurs des aciéries intégrées d’ArcelorMittal, l’identification du site devant être annoncée à une date ultérieure.

Irina Gorbounova, directrice de l'ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund, déclare : « Pour les secteurs difficiles à décarboner comme l’acier, les technologies de décarbonation doivent être rentables et évolutives. La plateforme technologique eXERO d’Utility Global a le potentiel d’être les deux, ce qui en fait un investissement attrayant pour notre fonds pour l’innovation. Il s’agit d’un ajout bienvenu au vaste portefeuille d’investissements qui réside dans le fonds pour l’innovation, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler aux côtés de l’équipe de direction d’Utility Global pour soutenir la commercialisation de la technologie à mesure qu’elle mûrit. »

Ara Partners (Ara) continue d'être un investisseur majoritaire dans Utility Global. L’unique objectif d’Ara est de décarboner l’économie industrielle en comblant l’écart entre la propriété intellectuelle et les actifs réels. Ara a investi dans Utility Global en 2021 et continue de soutenir la trajectoire de croissance de l’entreprise alors qu’il se prépare aux déploiements d’unités commerciales. « Nous restons très favorables à Utility Global et à l’équipe de direction », déclare Cory Steffek, partner chez Ara et membre du conseil d’administration d’Utility Global. « Nous sommes très heureux d’ajouter ces deux investisseurs de marque à la marque Utility Global et nous attendons avec impatience la montée en puissance commerciale avec les deux sociétés. » Ara dispose d’un portefeuille d’environ 30 sociétés axées sur la décarbonation, ayant levé plus de six milliards de dollars depuis 2017.

Outre les investissements récents d'Ara Partners, OPG Pension Plan, ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund et Aramco Ventures, les investisseurs précoces incluent également Saint-Gobain.

TPH&Co., l'activité énergie de Perella Weinberg Partners, a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès d'Utility Global.

À propos d'Utility Global

Utility Global est une société off-gas-to-value basée à Houston, au Texas, pionnière dans la technologie de production de gaz eXERO™ pour débloquer rapidement un avenir abordable à faible émission de carbone au-delà de zéro émission nette. Utility Global a développé un réacteur propriétaire qui transforme des gaz industriels variables, sans utiliser d'électricité, en hydrogène de haute pureté et en un flux de CO2 concentré qui peut être facilement capté sur site à partir d'un seul emplacement rentable. L'hydrogène produit à partir de gaz sidérurgiques peut être recyclé dans le processus de fabrication de l'acier pour remplacer le coke, tandis que la pureté du flux de CO2 concentré simplifie considérablement et réduit le coût du captage ultérieur du carbone, une solution importante pour décarboner les processus de fabrication de l'acier existants. La mission de l’entreprise est de fournir des solutions technologiques de rupture qui surmontent les défis de durabilité hérités grâce à un moteur d’innovation inégalé et à une méthodologie de commercialisation rapide.

Pour de plus amples renseignements à propos d'Utility Global, veuillez visiter www.utilityglobal.com.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société mondiale de capital-investissement et d'investissement dans les infrastructures axée sur la décarbonation industrielle. Fondé en 2017, Ara Partners cherche à construire et à développer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficience énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture. La société opère à partir de bureaux à Houston, Boston, Washington, D.C., et Dublin. Ara Partners a clôturé son troisième fonds de capital-investissement en décembre 2023 avec plus de 2,8 milliards de dollars d'engagements en capital. Au 30 juin 2024, Ara Partners avait environ 6,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations sur Ara Partners, rendez-vous sur www.arapartners.com.

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est l’une des principales entreprises sidérurgiques et minières intégrées au monde, avec une présence dans 60 pays et des activités de fabrication d’acier primaire dans 15 pays. La société est le plus grand producteur d'acier d'Europe, l'un des plus importants des Amériques, et il est de plus en plus présent en Asie grâce à sa coentreprise AM/NS India.

ArcelorMittal vend ses produits à une gamme diversifiée de clients, y compris les industries de l'automobile, de l'ingénierie, de la construction et des machines, et a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 68,3 milliards de dollars, produit 58,1 millions de tonnes métriques d'acier brut et 42,0 millions de tonnes de minerai de fer.

Notre objectif est de produire des aciers plus intelligents pour les personnes et la planète. Les aciers fabriqués à l'aide de procédés innovants qui consomment moins d'énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts. Des aciers plus propres, plus solides et réutilisables. Des aciers pour l'infrastructure des énergies renouvelables qui soutiendront les sociétés à mesure qu'elles se transformeront au cours de ce siècle. Avec l'acier comme cœur de métier, nos talents inventifs et une culture entrepreneuriale, nous soutiendrons le monde dans ce changement.

ArcelorMittal est coté sur les bourses de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

Pour de plus amples renseignements à propos d'ArcelorMittal, veuillez visiter https://corporate.arcelormittal.com/.

À propos d'Aramco Ventures

Aramco Ventures est la branche capital-risque d’Aramco, la première entreprise énergétique et chimique entièrement intégrée au monde. Basé à Dhahran avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, les programmes de capital-risque stratégique d'Aramco Ventures investissent à l'échelle mondiale dans des startups et des entreprises à forte croissance dotées de technologies d'importance stratégique pour sa société mère, Aramco, soutenant principalement sa décarbonation opérationnelle, ses nouvelles activités de carburants à faible teneur en carbone et ses initiatives de transformation numérique. Aramco Ventures exploite également Prosperity7, le programme d’investissement dans les technologies disruptives de la société.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aramco.com/en.

À propos de Saint-Gobain

Chef de file mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du secteur de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

Pour de plus amples renseignements à propos de Saint-Gobain, veuillez visiter www.saint-gobain.com/en.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.