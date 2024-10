L'Organisation de la coopération numérique et la Ligue arabe signent un protocole d’entente pour accélérer la transformation numérique et le développement économique

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

NEW YORK, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--L'Organisation de la coopération numérique (OCN), une organisation multilatérale mondiale engagée à permettre à tous d’atteindre la prospérité numérique en accélérant la croissance inclusive de l'économie numérique, a signé un mémorandum d'entente (MDE) avec la Ligue des États arabes (LEA). L’accord vise la coopération entre les deux parties pour le développement d'une économie numérique inclusive et durable.

Le MDE a été signé par S.E. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, et S.E. Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l'Organisation de la coopération numérique, à New York le 23 septembre, en marge de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies.

Par le biais du MDE, l'OCN et la LEA coopéreront pour accélérer l'économie numérique inclusive et durable, et travailleront ensemble pour renforcer les relations, échanger des expériences et des informations, et accélérer la croissance de la transformation numérique et du développement économique. Les domaines spécifiques de cette coopération comprennent le développement du marché numérique ; l'alignement des politiques et de la législation dans les domaines de l'économie numérique ; ainsi que l'innovation, la recherche et le développement.

L'OCN et la LEA coopéreront également dans le domaine des politiques liées à l'économie numérique, soutiendront l'innovation et promouvront l'IA éthique. Dans le domaine de l'innovation, de la recherche et du développement, les deux entités collaboreront sur des recherches et des études conjointes visant à favoriser la croissance de l'économie numérique. Elles échangeront également des connaissances pour combler le fossé numérique en améliorant les infrastructures numériques, la gouvernance numérique, les compétences numériques et la sensibilisation numérique.

S.E. Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l'OCN, a déclaré : « Notre mission consiste à élever la coopération, la compréhension mutuelle et la coordination entre nos États membres tout en favorisant la collaboration avec les pays et entités non membres. Nous visons à garantir à chaque nation, entreprise et individu une chance équitable de prospérer dans une économie numérique inclusive, transfrontalière et durable. En tant que plus ancienne organisation intergouvernementale régionale, la Ligue des États arabes joue un rôle crucial dans l'unification de la vision de la région pour l'avenir numérique. Ce MDE marque une étape importante qui vise à promouvoir le développement social et économique durable dans les États membres de l'OCN. Nous aspirons à travailler en étroite collaboration pour autonomiser les entrepreneurs ainsi que les petites et moyennes entreprises, les aidant à grandir et à prospérer ».

Pour sa part, S.E. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la LEA, a souligné : « Il est fondamental que la région arabe suive le rythme des changements technologiques rapides qui façonnent l'avenir de l'économie mondiale. Cela implique d'investir dans l'infrastructure numérique, de renforcer l'éducation technologique et l'innovation, et de garantir un accès généralisé aux outils et services numériques. Avec l'OCN, nous développerons des politiques numériques dans l'économie numérique et soutiendrons l'innovation et l'utilisation responsable de l'IA.

Signer ce protocole d'accord souligne notre engagement commun à transformer la technologie en un outil essentiel pour lutter contre la pauvreté, renforcer la sécurité et favoriser le développement durable dans les États membres de la LEA ».

Le MDE fait suite à une réunion au Caire tenue entre l’OCN et la LEA en mai 2024, au cours de laquelle les deux entités se sont engagées à renforcer leur coopération.

Pour plus d'informations sur l’OCN, veuillez consulter les liens suivants :

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire