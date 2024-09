Standard Foods arbeitet mit Rimini Street zusammen, um ein KI-gestütztes Projekt zur prädiktiven Datenanalyse zu finanzieren

Standard Foods Partners with Rimini Street to Fund AI-Powered Predictive Data Analytics Project (Graphic: Rimini Street)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein AWS-Partner, gab heute bekannt, dass die Standard Foods Corporation Rimini Support™ für SAP ausgewählt hat, um erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, die Supportqualität für seine geschäftskritischen SAP-Systeme zu verbessern und IT-Ressourcen für Projekte umzuverteilen, die die Rentabilität steigern und das Wachstum des führenden taiwanesischen Lebensmittelherstellers und -vertreibers fördern.

Jerry Lee, IT-Leiter bei Standard Foods, sagte: „Rimini Street hat unsere jährlichen Supportkosten sofort halbiert und dafür gesorgt, dass unsere SAP-Systeme besser laufen als je zuvor. Dank der erzielten Effizienzsteigerungen kann sich mein IT-Team darauf konzentrieren, Daten zur Verbesserung von Umsatzprognosen zu nutzen und unseren Partnern und Händlern Vorteile zu verschaffen. Rimini Street wird für Standard Foods einen entscheidenden Wandel bewirken.“

Besserer Software-Support ermöglicht mehr Fokus auf Dateninitiativen

Auf der Suche nach besserem Software-Support erhielt Standard Foods von mehreren IT-Partnern und Branchenkollegen die Empfehlung, Rimini Street in Betracht zu ziehen.

„Was mich an Rimini Street am meisten beeindruckt hat, war, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Systeme im Detail kennenzulernen und unsere Vision zu verstehen“, sagte Lee. „Was bei SAP manchmal Wochen dauerte, ist im Vergleich zu der Schnelligkeit des Supports, den Standard Foods von Rimini Street erhält, wirklich etwas anderes“, so Lee. Er fügte hinzu: „Die Kombination aus schnellen Reaktionen und fachkundigen Lösungen hat es uns ermöglicht, unsere Investitionen in KI und maschinelles Lernen zu erhöhen, aber mit weniger Personal, das benötigt wird, um diese Systeme auf Hochtouren laufen zu lassen.“

„Mit Rimini Street benötigen wir nur drei Mitarbeiter, um die fünf von uns verwendeten SAP-Module zu unterstützen, und wir behalten die volle Funktionalität bei“, so Lee. Dadurch kann das IT-Team von Standard Foods an strategischen Projekten arbeiten, wie z. B. der Umstellung von SAPs BI-Berichten auf Power BI und Cloud-basiertes maschinelles Lernen für die Datenanalyse. Durch die Integration von KI in Echtzeitdaten hat Standard Foods die Entscheidungsfindung in seiner gesamten Lieferkette verbessert.

„Die Vorhersage der Bestellmenge ist für Hersteller eine ständige Herausforderung, und ein Rechenfehler in der Lieferkette kann sich auf die Rentabilität auswirken“, so Lee. „Durch die Ausführung verschiedener Modelle mit Echtzeitdaten und KI-Tools können wir sowohl die Bestellempfehlungen verfeinern als auch die Beschaffungsprozesse verbessern.“

Flexibilität und Kontrolle über die IT-Roadmap verringern den Druck beim S/4HANA-Upgrade

Als SAP ECC-Shop ist Standard Foods einer der vielen SAP-Kunden, die nach 2027 keinen Herstellersupport mehr für ihre ECC-Plattform erhalten werden. Aber sie lassen sich von diesem Zeitplan nicht beunruhigen, da sie seit der Partnerschaft mit Rimini Street die volle Kontrolle über ihre IT-Roadmap haben.

„Derzeit hat der Umstieg auf S/4HANA keine Priorität und wir sehen ihn auch nicht als strategischen Schritt für unser Unternehmen. Die Rendite ist einfach nicht da. Vielleicht werden wir das in Zukunft in Betracht ziehen, aber im Moment werden wir uns auf Innovation, Wachstum und Rentabilität konzentrieren“, so Lee.

„Einer der Bereiche, in denen KI in der Lieferkette eine große Wirkung hat, ist die Bedarfsprognose. Laut Branchenanalysten können KI-basierte Prognosetechniken, die Echtzeit- und multivariate Datenquellen einbeziehen, Prognosefehler im Vergleich zu herkömmlichen zeitreihenbasierten Methoden um bis zu 50 % reduzieren“, so Tyler Munger, Vizepräsident für Analytik bei Rimini Street. „Viele unserer Fertigungskunden arbeiten mit Rimini Street zusammen, um Ressourcen in KI-gestützte Verbesserungen zu investieren, die ihnen bei der Erreichung ihrer Umsatz- und Gewinnziele helfen.“

Mit Rimini Street kann Lee beruhigt sein, da er weiß, dass sein Team bei der Weiterentwicklung seiner IT-Roadmap rund um die Uhr auf SAP-Expertise mit durchschnittlichen Antwortzeiten von weniger als 2 Minuten zugreifen kann. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Standard Foods, seine Mission, einen gesunden Lebensstil zu fördern, durch die Nutzung von Daten zur Optimierung der Betriebsabläufe fortzusetzen.

Erfahren Sie mehr über die Geschäftsziele, die Standard Foods durch die Partnerschaft mit Rimini Street erreicht hat, hier.

Entdecken Sie das vollständige Portfolio von Rimini Street an äußerst reaktionsschnellen, vertrauenswürdigen und bewährten Support-, Managed Services-, Sicherheits-, Integrations-, Observability-, Professional Services- und Rimini ONE™-End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP- und Oracle-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

