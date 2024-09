Air Liquide investit 60 millions d'euros pour soutenir le développement de Wanhua Chemical Group en Chine

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) va investir près de 60 millions d'euros pour acquérir et exploiter une Unité de Séparation des gaz de l'Air (ASU) dans le cadre d'un contrat à long terme avec Wanhua Chemical Group (Wanhua), un leader mondial du secteur de la chimie, dans la ville de Yantai, en Chine. Dans ce contexte, Air Liquide va également construire, détenir et exploiter une nouvelle unité de production d'argon liquide sur cette ASU - construite par Air Liquide Ingénierie & Construction - pour servir les marchés de l'Industriel Marchand à Yantai et plus généralement dans la province de Shandong. Ce contrat à long terme, le premier signé par le Groupe avec Wanhua, permettra à Air Liquide de commencer à fournir des gaz industriels et médicaux dans la ville de Yantai et de renforcer sa présence dans la région de Shandong.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Air Liquide fournira de grandes quantités d'azote et d'oxygène à Wanhua. Cette ASU, qui devrait être opérationnelle fin 2024, permettra à Air Liquide de générer des synergies en fournissant également de l'azote, de l'oxygène et de l'argon aux marchés locaux de l'Industriel Marchand.

Ce partenariat permet à Air Liquide de commencer à fournir des gaz industriels et médicaux dans la ville de Yantai, la deuxième ville industrielle du Shandong. Le Groupe renforce ainsi sa présence déjà forte dans la province de Shandong, la troisième économie provinciale de Chine, où il détient et exploite déjà quatre ASU, une unité de production d'hydrogène, un centre de remplissage, ainsi qu'un centre de fabrication ultramoderne qui produit des ASU et des unités de production d'hydrogène.

Ronnie Chalmers, Directeur du groupe Air Liquide supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré : " Nous sommes fiers de devenir un partenaire stratégique de Wanhua, un groupe chimique d'envergure mondiale avec une forte présence en Chine et un rayonnement international. Ce contrat à long terme met en valeur l'expertise technologique et la compétitivité d'Air Liquide, mais également son excellence opérationnelle. Devenir un fournisseur de gaz industriels dans la ville de Yantai nous permettra non seulement de servir un nouveau partenaire dynamique mais aussi de nous développer sur de nouveaux marchés de l'Industriel Marchand et de la santé. Cette nouvelle entreprise contribuera à notre plan stratégique ADVANCE à l’horizon 2025. "

Liao Zengtai, Président de Wanhua Chemical Group, a ajouté : " Cette coopération avec Air Liquide renforce notre partenariat stratégique avec le Groupe, et nous permet de poser ensemble les fondations d’une nouvelle phase de développement destinée à porter de nombreux fruits à long terme.”

Air Liquide en Chine Air Liquide en Chine exploite plus de 120 usines et emploie près de 5 600 personnes. Fortement implanté dans les principales zones industrielles côtières, Air Liquide se développe désormais dans le centre, le sud et l'ouest du pays. Ses principales activités comprennent l'exploitation des gaz industriels et médicaux, les services de santé à domicile, l'ingénierie et la construction (conception, fabrication et installation d'unités de séparation des gaz de l'air et d'installations d'hydrogène), ainsi que les activités d'innovation.