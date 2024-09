Standard Foods nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu sfinansowania projektu w zakresie predykcyjnej analizy danych wspomaganej AI

Standard Foods Partners with Rimini Street to Fund AI-Powered Predictive Data Analytics Project

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner AWS, poinformował dzisiaj, że firma Standard Foods Corporation wybrała rozwiązanie Rimini Support™ dla SAP, które umożliwi jej osiągnięcie istotnych oszczędności, poprawę jakości wsparcia kluczowych systemów SAP oraz przekierowanie zasobów informatycznych do realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia rentowności i umożliwienia wzrostu tego wiodącego producenta i dystrybutora żywności z Tajwanu.

– Wybór Rimini Street od razu obniżył nasze roczne koszty obsługi o połowę i przyczynił się do optymalizacji pracy naszych systemów SAP. Dzięki zyskanej w ten sposób efektywności mój zespół informatyków może skoncentrować się na wykorzystywaniu danych do poprawy szacunków wielkości sprzedaży i zwiększenia korzyści dla naszych partnerów i dystrybutorów. Będzie to prawdziwy przełom dla Standard Foods, możliwy dzięki Rimini Street – powiedział Jerry Lee, dyrektor ds. IT w Standard Foods.

Lepsze wsparcie w zakresie oprogramowania pozwala w większym stopniu skoncentrować się na inicjatywach dotyczących danych

Na etapie poszukiwań lepszego dostawcy wsparcia w zakresie posiadanego oprogramowania wielu partnerów informatycznych oraz innych podmiotów z branży zdecydowanie poleciło Standard Foods rozważenie oferty Rimini Street.

– Najbardziej w Rimini Street zaimponował mi czas, jaki poświęcono na drobiazgowe poznanie naszych systemów i zrozumienie naszej wizji – powiedział Lee. – Mając na uwadze, że rozstrzyganie niektórych kwestii z SAP potrafiło ciągnąć się tygodniami, Standard Foods jest pod ogromnym wrażeniem terminowości wsparcia świadczonego przez Rimini Street. Połączenie szybkości reakcji ze specjalistycznymi rozwiązaniami umożliwiło nam zwiększenie inwestycji w AI oraz uczenie maszynowe, a przy tym nie musimy już angażować tyle personelu w bieżącą obsługę tych systemów, by mogły pracować na pełnych obrotach.

– Dzięki wsparciu Rimini Street potrzebujemy tylko trzech osób do obsługi pięciu używanych przez nas modułów SAP, by cieszyć się ich pełną funkcjonalnością – powiedział Lee. Umożliwiło to firmie Standard Foods uwolnienie potencjału personelu informatycznego, by mógł skoncentrować się na pracy nad strategicznymi projektami, takimi jak przejście od raportów SAP BI do Power BI i uczenia maszynowego opartego na chmurze na potrzeby analizy danych. Dzięki integracji sztucznej inteligencji z danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym Standard Foods zyskała możliwość lepszego podejmowania decyzji w całym łańcuchu dostaw.

– Prognozowanie ilości materiałów do zamówienia jest zawsze wyzwaniem dla producentów, a niewłaściwe kalkulacje w łańcuchu dostaw mogą mieć wpływ na poziom zysków – zauważył Lee. – Dzięki wykorzystywaniu szeregu różnych modeli z danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym oraz narzędziami AI możemy nie tylko udoskonalić zalecenia dotyczące zamówień, ale również usprawnić procesy zaopatrzeniowe.

Elastyczność i kontrola planu działań informatycznych zmniejsza presję na aktualizację do wersji S/4HANA

Jako sklep oparty na SAP ECC, Standard Foods jest jednym z wielu klientów SAP, którzy po 2027 r. utracą wsparcie dostawcy oprogramowania w zakresie platformy ECC. Nie jest to jednak żaden powód do obaw, ponieważ klienci ci mogą zachować pełną kontrolę nad pracą posiadanych systemów informatycznych dzięki partnerstwie z Rimini Street.

– Obecnie przejście do S/4HANA nie jest naszym priorytetem i nie uważamy tego za strategiczny krok w ramach naszej działalności. Nie przyniesie nam to należytego zwrotu z inwestycji. Być może w przyszłości rozważymy tę opcję, lecz na chwilę obecną koncentrujemy naszą uwagę i działania na innowacjach, rozwoju i rentowności – powiedział Lee.

– Jednym z obszarów łańcucha dostaw, na które sztuczna inteligencja ma największy wpływ, jest prognozowanie zapotrzebowania. Według analityków branżowych techniki prognozowania w oparciu o AI uwzględniające dane otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz źródła danych obejmujące wiele zmiennych mogą ograniczyć błędne prognozy nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi metodami opartymi na szeregach czasowych – powiedział Tyler Munger, wiceprezes ds. analityki w Rimini Street. – Wielu z naszych klientów z sektora produkcji nawiązuje współpracę z Rimini Street, pragnąc przekierować zasoby na inwestycje w usprawnienia wspomagane AI przyczyniające się do zwiększenia przychodów i zysków.

Dzięki Rimini Street Lee może bez obaw rozwijać dalsze plany w zakresie przedsięwzięć informatycznych firmy – jego zespół ma dostęp do specjalistów w zakresie SAP przez całą dobę, w każdy dzień tygodnia i we wszystkie dni roku, którzy reagują średnio w czasie poniżej 2 minut. To strategiczne partnerstwo umożliwia Standard Foods kontynuację misji, jaką jest promowanie zdrowego trybu życia z wykorzystaniem danych do optymalizacji działań.

Więcej informacji na temat celów biznesowych, jakie firma Standard Foods mogła osiągnąć dzięki współpracy z Rimini Street można znaleźć tutaj.

Poznaj pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP i Oracle, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5600 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach X (wcześniej Twitter), Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

