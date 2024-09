Hoffmann Green signe un partenariat de co-promotion avec le Groupe Piscines Magiline, un des principaux acteurs du marché de la piscine

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat jusqu’à fin 2026 avec le Groupe Piscines Magiline, concepteur-fabricant de piscine et négociant de matériel du secteur de la piscine.

Piscines Magiline, acteur majeur du marché de la construction de piscines, est implanté dans la France entière ainsi que dans 26 pays grâce à près de 100 distributeurs. Basée à Troyes avec un site industriel de 10 000 m², l'entreprise se distingue par ses solutions brevetées et respectueuses de l'environnement. Membre de la communauté du Coq Vert, initiative collective en faveur de la transition écologique, elle s'engage activement dans cette démarche depuis plusieurs années.

Cet accord, signé jusqu’en 2026, vise la co-promotion des ciments 0% clinker d'Hoffmann Green au sein du vaste réseau international de concessionnaires, partenaires et distributeurs de Piscines Magiline pour la construction des coffrages de piscines. Ce partenariat favorisera la construction de piscines écoresponsables et s’inscrit pleinement dans la démarche RSE du Groupe, amorcée en 2021, qui met l'accent sur l'éco-conception de ses piscines et son engagement en faveur de la durabilité.

Dans la poursuite de l’extension des activités d’Hoffmann Green dans de nombreux secteurs tels que les énergies renouvelables ou les aménagements extérieurs, ce nouveau contrat de partenariat permet à Hoffmann Green de renforcer la diversification de ses activités et de contribuer activement à la décarbonation du secteur de la construction de piscines.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce partenariat avec le Groupe Piscines Magiline, s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de diversification de nos activités dans un contexte d’atonie du marché du logement neuf. Nous sommes honorés d’accompagner un acteur clé du secteur de la construction de piscines dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement vers la neutralité carbone. »

Hervé Ricard, Président Directeur Général du groupe Piscines MAGILINE ajoute : « Il y a quelques années, Piscines Magiline a fait de la RSE le pilier central de son projet d’entreprise, en se concentrant notamment sur l’éco-conception de ses piscines et équipements, favorisant durabilité et réduction de la consommation des ressources employées. L’utilisation de béton bas carbone, fabriqué à partir du ciment d’Hoffmann Green s’inscrit pleinement dans cette démarche. Le recours aux solutions d’Hoffmann Green nous permet ainsi de de réduire sensiblement l’empreinte carbone de nos structures tout en conservant leur haut niveau de qualité. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE PISCINES MAGILINE

Créée en 1994, Piscines Magiline s'est rapidement affirmée comme l'un des acteurs majeurs dans le domaine de la construction et de la rénovation de piscines enterrées, aussi bien en France qu'à l'international, avec une présence dans 26 pays. L'entreprise bénéficie d'une solide capacité de croissance sur un marché en plein essor, grâce à un outil industriel performant basé à Troyes et un concept technologique exclusif et protégé par 87 brevets. Piscines Magiline se distingue également par son engagement envers la qualité, attesté par l'obtention du Label Origine France Garantie, une certification unique sur ce marché. Son offre étendue englobe la construction, la rénovation, l'entretien, les équipements, les abris et les spas. Les défis futurs de Piscines Magiline sont ambitieux et stimulants : affirmer sa vision d'une piscine de nouvelle génération — intelligente, automatique, connectée et écologique — tout en s'engageant résolument dans une démarche RSE. L'entreprise travaille également à concevoir de nouveaux services pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Piscine Magiline dispose d’un réseau de 105 concessionnaires en France aux profils diversifiés.