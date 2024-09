La Digital Cooperation Organization e la Lega degli Stati arabi firmano un protocollo d'intesa per accelerare la trasformazione digitale e lo sviluppo economico

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

NEW YORK, Stati Uniti--(BUSINESS WIRE)--La Digital Cooperation Organization (DCO), un'organizzazione multilaterale globale impegnata a favorire la prosperità digitale per tutti mediante l'accelerazione della crescita inclusiva dell'economia digitale, ha firmato un protocollo d'intesa con la Lega degli Stati arabi (LAS) per collaborare allo sviluppo di un'economia digitale inclusiva e sostenibile.

Il protocollo d'intesa è stato firmato dal Segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, e dalla Segretaria generale della Digital Cooperation Organization, Deemah AlYahya, a New York, il 23 settembre, parallelamente alla 79a Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Attraverso il protocollo d'intesa, la DCO e la LAS collaboreranno per promuovere l'economia digitale inclusiva e sostenibile, coopereranno per migliorare le relazioni, favorire lo scambio di esperienze e informazioni e accelerare la crescita della trasformazione digitale e dello sviluppo economico. Le specifiche aree di cooperazione includono lo sviluppo del mercato digitale e l'allineamento delle politiche e della legislazione nei settori dell'economia digitale, nonché l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo.

La DCO e la LAS collaboreranno inoltre nell'ambito di politiche relative all'economia digitale, al sostegno dell'innovazione e alla promozione dell'IA etica. Per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, le due realtà collaboreranno a ricerche e studi congiunti volti a promuovere la crescita dell'economia digitale. Inoltre, verranno scambiate e confrontate conoscenze per colmare il divario digitale, migliorando l'infrastruttura, la governance, le competenze e la consapevolezza in ambito digitale.

Deemah AlYahya, Segretaria generale della DCO, ha dichiarato: "La nostra missione è quella di promuovere la cooperazione, la comprensione reciproca e il coordinamento tra i nostri Stati membri, promuovendo al contempo la collaborazione con paesi ed entità non membri. Miriamo a garantire che ogni nazione, azienda e individuo abbia un'equa possibilità di prosperare in un'economia digitale inclusiva, transfrontaliera e sostenibile. In qualità di prima organizzazione intergovernativa regionale, la Lega degli Stati arabi svolge un ruolo fondamentale nell'unificare la visione della regione per il futuro digitale. Questo protocollo d'intesa segna un passo significativo nella prmozione dello sviluppo sociale ed economico sostenibile in tutti gli Stati membri della DCO. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per potenziare gli imprenditori e le piccole e medie imprese, favorendone la crescita e lo sviluppo".

Ahmed Aboul Gheit, Segretario generale della LAS, ha affermato: "È fondamentale che la regione araba tenga il passo con i rapidi cambiamenti tecnologici che stanno plasmando il futuro dell'economia globale. Ciò include l'investimento in infrastrutture digitali, il miglioramento dell'istruzione e dell'innovazione tecnologica e la garanzia di un accesso diffuso a strumenti e servizi digitali. Con la DCO, svilupperemo politiche digitali per l'economia digitale e sosterremo l'innovazione e l'uso responsabile dell'IA.

La firma del protocollo d'intesa sottolinea il nostro impegno condiviso per un utilizzo positivo della tecnologia come strumento decisivo per combattere la povertà, migliorare la sicurezza e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutti gli Stati membri della LAS".

Il protocollo d'intesa fa seguito a un incontro tra la DCO e la LAS tenutori a Il Cairo nel maggio 2024, in cui entrambe le entità si sono impegnate per un miglioramento della loro cooperazione.

