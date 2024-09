La Côte d'Ivoire donne un nouvel élan à l'économie numérique avec l'ouverture d'un centre de données Raxio

ABIDJAN, Côte d’Ivoire--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Raxio a inauguré aujourd'hui son centre de données ultramoderne concentrant les technologies modernes à Abidjan (Côte d'Ivoire), dénommé Raxio Côte d'Ivoire (CIV1). Il s'agit du cinquième centre de données qui vient s’ajouter à son portefeuille actuel et de la troisième ouverture consécutive cette année seulement. Certifié Tier III par l'organisme international Uptime Institute, Raxio entend jouer un rôle clé dans la croissance numérique du pays et de la région.

Le centre de données, connu sous le nom de CIV1, est le premier du pays à bénéficier de la certification Tier III et à être neutre en termes de connectivité et de services cloud. Son implantation dans la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest francophone encouragera la consommation de données et le développement de contenus locaux par les utilisateurs des services et outils numériques. Ce centre est doté des meilleures technologies disponibles et peut accueillir jusqu'à 800 racks avec une capacité totale de 3 MW de puissance électrique alimentant les équipements informatiques des clients.

Le lancement de cette infrastructure de pointe marque ainsi, l'entrée du groupe Raxio en Afrique de l'Ouest. En tant que centre régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, Raxio CIV1 est situé à une position stratégique au cœur de la région, pour desservir cette zone économique, qui, avec la réglementation favorise le stockage et la circulation des données des banques et autres institutions financières.

« L'inauguration de notre centre de données à Abidjan nous établit fermement en Afrique de l'Ouest, un environnement économique clé pour notre expansion continue », a déclaré Robert Mullins, PDG du groupe Raxio. « Abidjan est l'emplacement idéal pour les organisations et entreprises de la région économique qui souhaitent héberger leurs infrastructures de systèmes d’information critiques dans une infrastructure fiable et sécurisée. Nous sommes fiers de contribuer à la croissance de l’écosystème numérique de la Côte d'Ivoire et à confirmer son rôle de hub régional. »

Situé dans le Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie (VITIB), à environ 30 km du centre-ville d'Abidjan, Raxio CIV1 est soutenu par des connexions multiples pour l'alimentation électrique et la fibre optique, ainsi que par des équipements redondants ultramodernes, qui sont à la base de sa certification Tier III. Ce centre, qui fonctionnera 365 jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est situé à proximité des principales routes de réseaux fibre optique, offre une colocation de premier ordre et une excellente connectivité nationale et internationale, avec six fournisseurs de connectivité qui approvisionnent actuellement le centre en fibre optique. CIV1 hébergera également l’une des branches du point d'échange Internet du pays (CIVIX), assurant ainsi, une interconnexion à faible coût du trafic local et international dans un environnement neutre vis-à-vis des opérateurs.

Depuis ce site, Raxio CIV1 répondra aux besoins des clients de la capitale économique, Abidjan, et de l'ensemble de la région de l'UEMOA – dans des secteurs très variés tant au plan privé que public – à un moment où la transition numérique, la consommation de données et de contenus, ainsi que la connectivité à haut débit, connaissent une croissance inédite.

Durabilité Intégrée

Cette nouvelle infrastructure située au sein du parc technologique du VITIB inclut des sources d'alimentation électrique permettant à Raxio CIV1 d'intégrer des énergies renouvelables et de fournir ses services dans le respect des normes dans la durée. En conséquence, et comme pour tous ses centres de données, Raxio Côte d'Ivoire a été construit en tenant compte des règles et principes de durabilité, grâce à une conception intégrant l’optimisation de la consommation d’énergie ainsi que la mise en œuvre de processus respectueux de l'environnement. L'infrastructure est équipée de technologies de dernière génération qui assurent non seulement une efficacité opérationnelle maximale mais aussi des gains sur les impacts environnementaux. Les choix de conception et d'équipement de Raxio CIV1 sont adaptés aux conditions climatiques et environnementales locales, permettant de ce fait, à ce site d'atteindre des indicateurs d'efficacité énergétique (PUE) inégalés sur le continent africain.

« Chez Raxio, nous sommes extrêmement fiers d'être parmi les principaux acteurs, partenaires stratégiques de développement technologique, qui favorisent l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire », a déclaré Raphaël Konan, directeur général de Raxio Côte d'Ivoire. « Nous sommes impatients d'accueillir nos clients dans un environnement de centre de données conforme aux normes internationales, qui est également un exemple parfait de notre capacité à construire des sites durables et contributeur au développement du numérique de notre pays. »

Couverture panafricaine des centres de données

Raxio continue de maintenir une forte dynamique porter par le déploiement de son empreinte de centre de données au niveau panafricain. La demande de capacité de centre de données augmente non seulement parmi les entreprises locales et le secteur public, mais plus encore chez certains des plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, les opérateurs de réseaux de diffusion de contenus, sans oublier les opérateurs de réseaux mobiles, qui consolident leurs réseaux et leur présence en Afrique.

Avec la plus grande empreinte par rapport à tous les fournisseurs de centres de données sur le continent, la stratégie du groupe Raxio est de répondre à l'importante demande d'infrastructures de stockage de données de haute qualité et sécurisées dans toute l'Afrique, tout en facilitant l’implémentation de solutions pour remédier aux défis de la disponibilité et de l’accessibilité à la connectivité en Afrique subsaharienne. Depuis l'ouverture de son premier centre de données en Ouganda en 2021, Raxio s'est implantée cette année au Mozambique et en République démocratique du Congo. Le lancement de notre centre de données en Côte d'Ivoire correspond à l'ouverture de la cinquième infrastructure de Raxio, avec des implantations à venir en Angola et en Tanzanie.

À propos de Raxio Group

Raxio Group est le premier opérateur de centre de données de niveau III neutre vis-à-vis des opérateurs en Afrique. Nous nous engageons à fournir des services de colocation d’infrastructures IT et de guichet unique de connectivité de classe mondiale avec un engagement à soutenir la transformation numérique de l’Afrique grâce à la fourniture de solutions d’infrastructures d’hébergement de plateformes de données, efficices, sécurisé, de haute disponibilité, fiables et durables garantissant la continuité des activités, tout en soutenant et catalysant la croissance économique et l’inclusion numérique à travers le continent. Raxio Group dispose désormais d’installations opérationnelles en Ouganda, en Éthiopie, au Mozambique et en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, et sera bientôt opérationnel en Tanzanie et en Angola pour servir les besoins de nos clients et partenaires dans tous les secteurs d’activités et de l’administration publique. Nous élargissons de manière soutenue, notre présence et préparons la construction de plusieurs installations au cours des prochaines années. Nous établissons en conséquence, un réseau de centres de données interconnectés entre eux, apportant une réponse à la demande active déjà exprimée et latente à travers le continent africain.

