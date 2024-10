Gradiant lancia ProtiumSource: la soluzione d'acqua più completa e pronta per elettrolizzatori, pensata per i produttori di idrogeno verde

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant, un fornitore globale di soluzioni per il trattamento avanzato delle acque di processo e reflue, oggi ha annunciato il lancio di ProtiumSource, la prima soluzione completa al mondo per la fornitura di acqua pronta per l'elettrolizzatore. ProtiumSource consente ai produttori di concentrarsi sull'idrogeno verde senza preoccuparsi della fornitura dell'acqua.

L'idrogeno, l'elemento più abbondante dell'universo, è un componente essenziale della transizione del pianeta verso un futuro a zero emissioni di carbonio, offrendo un'alternativa ai combustibili fossili in mercati industriali come la produzione di fertilizzanti a base di ammoniaca, i settori dell'acciaio e delle sostanze chimiche, dell'energia e dei trasporti. L'idrogeno verde viene prodotto con zero emissioni di carbonio, rendendolo una materia prima per uso industriale altamente desiderabile. Tuttavia il suo potenziale come risorsa interamente rinnovabile è completo solo se l'acqua utilizzata per la sua produzione è anch'essa sostenibile. ProtiumSource di Gradiant offre ai produttori la soluzione di cui hanno bisogno per soddisfare la promessa di idrogeno verde fornendo acqua altamente pura pronta per l'elettrolizzatore con il minimo consumo energetico, interamente alimentata da energia rinnovabile.

ProtiumSource è il risultato di una collaborazione tra le competenze ultradecennali nell'acqua ad alta purezza di H+E Group e l'innovazione di The Gradiant Labs, per soddisfare le esigenze urgenti dei produttori di idrogeno verde ed eccellere in tutti i contesti operativi.

Vediamo alcuni vantaggi di PortiumSource di seguito

Indipendente dall'acqua di alimentazione - fornisce acqua altamente pura pronta per l'elettrolizzatore da qualsiasi fonte di alimentazione, compresa acqua marina, acqua salmastra e acque reflue trattate, rendendolo altamente adattabile ai contesti operativi con accesso limitato ad acqua di alimentazione di alta qualità

- fornisce acqua altamente pura pronta per l'elettrolizzatore da qualsiasi fonte di alimentazione, compresa acqua marina, acqua salmastra e acque reflue trattate, rendendolo altamente adattabile ai contesti operativi con accesso limitato ad acqua di alimentazione di alta qualità Zero liquid discharge – affronta la sfida di gestire la salamoia riciclando tutta l'acqua con l'opzione di ridurre lo scarico a minimo o a zero dei liquidi

– affronta la sfida di gestire la salamoia riciclando tutta l'acqua con l'opzione di ridurre lo scarico a minimo o a zero dei liquidi Efficienza leader nel settore - la premiata tecnologia di Gradiant RO Infinity with CFRO offre prestazioni migliori della categoria con minimi consumi energetici, riducendo i requisiti di capitale generale per l'infrastruttura di energia rinnovabile

- la premiata tecnologia di Gradiant RO Infinity with CFRO offre prestazioni migliori della categoria con minimi consumi energetici, riducendo i requisiti di capitale generale per l'infrastruttura di energia rinnovabile Costi totali del ciclo di vita più bassi - da acqua di alimentazione ad alta purezza che supera i requisiti specifici per tutti i sistemi di elettrolizzatori, estendendo la loro vita utile e riducendo CAPEX, OPEX e i costi totali del ciclo di vita

ProtiumSource utilizza le tecnologie di trattamento dell'acqua più efficienti al mondo in un sistema interamente integrato, equilibrato a tre fasi, che Gradiant adatta alle esigenze di produttività di qualsiasi impianto di produzione di idrogeno:

Fase 1 - Depurazione dell'acqua - impiega le premiate tecnologie Pretreatment, Selective Contaminant Extraction e RO Infinity di Gradient per rimuovere la gamma completa di contaminanti organici e inorganici da qualsiasi acqua di alimentazione

- impiega le premiate tecnologie Pretreatment, Selective Contaminant Extraction e RO Infinity di Gradient per rimuovere la gamma completa di contaminanti organici e inorganici da qualsiasi acqua di alimentazione Fase 2 - Produzione di acqua di alimentazione pronta per l'elettrolizzatore - sfrutta le conoscenze dell'acqua ultrapura e l'esperienza nelle tecnologie IX, EDI e UV di H+E per fornire acqua pronta per l'elettrolizzatore che supera le specifiche dell'industria

- sfrutta le conoscenze dell'acqua ultrapura e l'esperienza nelle tecnologie IX, EDI e UV di H+E per fornire acqua pronta per l'elettrolizzatore che supera le specifiche dell'industria Fase 3 - Sistema integrato di gestione della salamoia per ZLD - utilizzando la nostra premiata tecnologia RO Infinity con CFRO per ricavare acqua da salamoia nelle fasi di pretrattamento ed alta purezza per lo scarico zero dei liquidi

"Gradiant crede nella promessa di un'economia basata sull'idrogeno e comprende che produrre la migliore acqua possibile pronta per l'elettrolizzatore è essenziale al fine di consentire all'idrogeno verde di raggiungere il suo pieno potenziale. Con l'introduzione di ProtiumSource, stiamo eliminando un grande ostacolo alla produzione di idrogeno verde come fonte di energia interamente rinnovabile", ha dichiarato Prakash Govindan, COO di Gradiant. "ProtiumSource è l'unica soluzione completa di acqua per alimentazione disponibile ai produttori di idrogeno verde, offrendo loro acqua ad alta purezza pronta per l'elettrolizzatore da qualsiasi acqua di alimentazione, con la massima efficienza, e senza implicazioni di scarichi".

"La nostra soluzione ProtiumSource per i produttori di idrogeno verde è la testimonianza dell'adattabilità delle tecnologie delle tecnologie essenziali di base di Gradiant per risolvere sfide vitali per la società", ha affermato Siva Kumar Kota, Responsabile della tecnologia. "Il nostro portafoglio di tecnologie brevettate consente a Gradiant di sviluppare rapidamente soluzioni rivoluzionarie, come ProtiumSource, per soddisfare le esigenze idriche dei produttori di idrogeno verde".

Dopo rigorosi test, ProtiumSource è ufficialmente pronto per il commercio e Gradiant sta già annoverando nuovi clienti partner.

About Gradiant

Gradiant , aDifferent Kind of Water Company , offre una gamma completa di soluzioni end-to-end diversificate e proprietarie per il trattamento avanzato delle acque di processo e reflue. L’azienda si avvale delle migliori menti nel settore idrico per garantire un servizio completo che possa rispondere anche alle esigenze più critiche delle industrie fondamentali come semiconduttori, farmaceutico, alimenti e bevande, litio e minerali di importanza critica, e delle energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono i volumi di acqua utilizzata e delle acque reflue scaricate, recuperando risorse preziose e trasformando le acque reflue in acqua potabile. La società, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e si avvale di oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visita il sito gradiant.com.

