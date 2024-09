Faire revivre l’histoire avec le spectacle Shadowdock sur le lieu de naissance du Titanic

Shadowdock dans le cadre de l’agenda Belfast 2024. Créé par Henry Sykes et Three’s Theatre Company. Éclairage par Conal Clapper et Alan Mooney et musique originale par Katie Richardson. Vidéo © Redcap productions

Shadowdock dans le cadre de l’agenda Belfast 2024. Créé par Henry Sykes et Three’s Theatre Company. Éclairage par Conal Clapper et Alan Mooney et musique originale par Katie Richardson. Vidéo © Redcap productions

BELFAST, Irlande du Nord--(BUSINESS WIRE)--L’emblématique cale sèche Thompson (Thompson Dry Dock) de Belfast, connue comme le « berceau du Titanic », s’est animée d’un spectacle de son et de lumière en ce mois de septembre, à l’occasion d’une production immersive visant à mettre en valeur le patrimoine maritime de la ville. Pour la première fois, la cale a accueilli l’évènement « Shadowdock » dans le cadre de Belfast 2024, une célébration d’un an axée autour des thèmes centraux « les gens, le lieu et la planète ». Des centaines de visiteurs ont participé à un voyage audiovisuel, explorant l’histoire et l’avenir de Belfast lors de cet évènement culturel inaugural au niveau de la cale.

Construite entre 1903 et 1905, la cale sèche Thompson à Belfast, en Irlande du Nord, a joué un rôle essentiel dans l’industrie de la construction navale au début du 20ᵉ siècle. Cette cale sèche a été conçue dans le cadre de l’expansion du chantier naval Harland & Wolff de Belfast, l’un des plus importants au monde à l’époque, pour accueillir d’énormes paquebots transatlantiques, notamment le RMS Titanic et son jumeau, le RMS Olympic. Une fois achevée, cette cale sèche fut la plus grande et la plus avancée de son genre. Avant son malheureux voyage inaugural de 1912, le Titanic a été placé dans la cale sèche pour son aménagement et ses dernières retouches, ce qui a valu à la cale le titre de « berceau du Titanic ».

Bien qu’elle ne serve plus à la construction navale depuis la fin des années 1960, la cale est restée un symbole du riche patrimoine industriel de Belfast. Elle est depuis devenue un élément clé du quartier du Titanic, le Titanic Quarter, aujourd’hui réaménagé, qui célèbre l’héritage maritime de la ville. Le musée Titanic Belfast, situé à proximité, commémore le chantier naval et l’histoire du Titanic, tandis que la cale constitue aujourd’hui une attraction touristique populaire au sein du Maritime Mile.

La cale sèche Thompson subsiste comme un monument de l’époque de la construction navale et les activités artisanales à Belfast faisaient des chantiers Harland & Wolff un chef de file mondial de l’industrie navale.

Créé par le designer Henry Sykes et la Three’s Theatre Company, le spectacle de jeux de lumière envoûtant a été produit par Conal Clapper et Alan Mooney. Le paysage sonore enchanteur du spectacle, composé par la compositrice primée Katie Richardson, a ajouté à l’expérience sensorielle.

« L’idée était de voir les choses sous un angle différent. C’est pourquoi nous proposons deux façons de regarder le spectacle, soit en haut, soit en bas de la cale », a déclaré le directeur artistique, Harry Sykes. « Vous pouvez regarder les lumières depuis le haut de la cale et profiter de l’ambiance sonore enchanteresse grâce à des haut-parleurs, ou vous pouvez vous plonger plus profondément dans l’histoire avec des écouteurs en descendant 40 pieds sous le niveau de la mer, dans la cale elle-même, et en marchant à travers les lumières, créant des ombres, le tout formant une expérience totalement immersive. »

Gary Lightbody, de la Lightbody Foundation, a ajouté : « Shadowdock ne raconte pas seulement l’histoire de l’héritage oublié de l’incroyable ville de Belfast, mais pose également des questions sur notre avenir. Nous sommes fiers d’aider à donner une tribune aux talents locaux qui sont à l’origine de cette expérience. Franchement, qui pourrait ne pas apprécier un spectacle en plein air aussi différent, avec une toile de fond aussi magnifique ? »

L’évènement Belfast 2024, élaboré en collaboration avec les habitants, les travailleurs, les artistes et les organisations culturelles de la ville, propose un programme de célébrations culturelles tout au long de l’année. L’initiative a été conçue pour renforcer la capacité créative de la ville et approfondir sa compréhension des identités, des relations et de sa place dans le monde.

Shadowdock a été commandité par Belfast 2024 par l’intermédiaire du Belfast City Council, avec le soutien du National Lottery Heritage Fund, de la Lightbody Foundation et du Maritime Belfast Trust. Parmi les autres partenaires figurent Titanic Distillery, Catalyst et le Maritime Belfast Trust.

