Corpay Cross-Border wird zum offiziellen FX-Anbieter des Everton Football Club ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) global führend im geschäftlichen Zahlungsverkehr, gibt bekannt, dass Corpay’s Cross-Border eine Vereinbarung mit Everton FC abgeschlossen hat, einem der Gründer der Premier League. In Zukunft wird das Unternehmen als Official Foreign Exchange (FX) Supplier für Everton tätig.

Durch diese Partnerschaft ist Everton in der Lage, mithilfe der innovativen Lösungen von Corpay Cross Border im Alltagsgeschäft Währungsrisiken zu verringern. Darüber hinaus können sie über die preisgekrönte Plattform an einem einzigen Ort ihren globalen Zahlungsverkehr abwickeln.

„Das Corpay Cross-Border Team fühlt sich geehrt, sich nun als Official FX Supplier of Everton FC bezeichnen zu dürfen, einem der ältesten und erfolgreichsten Clubs im englischen Fußball,” sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. „Unser Ziel ist es, die Marke Corpay weltweit zu etablieren. Mit dieser Partnerschaft wird die Position von Corpay als bevorzugtes Unternehmen für Zahlungsverkehr und das Management von Zahlungsrisiken innerhalb der Premier League gefestigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Everton während der kommenden Saison und danach.”

Richard Kenyon, Chief Commercial and Communications Officer bei Everton, fügte hinzu: „Ich möchte allen bei Everton und bei Corpay Cross-Border danken, die an dieser langfristigen Partnerschaft mitgearbeitet haben.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Corpay und wir hoffen, auch sie profitieren von unserem historischen Jahr im Goodison Park und unserem Umzug in das wunderbare Stadion direkt am Wasser.”

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über den Everton Football Club

Als eines der 12 Gründungsmitglieder der Football League hat Everton mehr Saisons in England’s Topliga verbracht als jeder andere Club (121). Neun Mal wurden sie zu Champions.

Gegründet 1878 als St Domingo hat der Club auch fünf Mal den FA (Football Association) Cup gewonnen und konnte 1985 ebenfalls den prestigeträchtigen European Cup Winners’ Cup hinzufügen.

Während seiner 146-jährigen Geschichte festigte Everton seinen Ruf als familienfreundlicher Club mit stolzer Tradition, der gern liebevoll als 'The People’s Club’ bezeichnet wird. Gleichzeitig war Everton innovativ und sicherte sich damit die Position eines Vorreiters in diesem Sport. So baute er als erster Club ein Stadion, das ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnitten war, Goodison Park, eines der berühmtesten Stadien in England. Ab Sommer 2025 setzt der Club mit seinem Umzug in sein neues Stadium mit 52.888 Sitzen am Bramley-Moore Dock diese Tradition fort. So ist garantiert, dass die Wurzeln des Clubs im Norden Liverpools bleiben.

Als Pionier kann der Club auf eine lange Tradition zurückblicken: Everton war der erste Club, der seine Spieler mit der Nummerierung 1 bis 11 auf dem Shirt aufs Feld schickte, der Erste, der im Ausland spielte, der Erste, der in England Unterstände und Unterbodenheizung einführte, der Erste, dessen Match im TV übertragen wurde, der Erste, der regelmäßig Matchdays abhielt, der Erste, der seine Spieler mit Medaillen ehrte, als sie die Football League gewannen und der Erste, mit einem Spieler, Dixie Dean, der in einer einzigen Saison mehr als 60 Tore schoss.

*„Corpay” bezieht sich in diesem Dokument meist auf die Cross-Border Division of Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine komplette Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, ist hier verfügbar: https://www.corpay.com/compliance.

