NetApp s’associe à NVIDIA pour redéfinir le RAG d’entreprise et développer l’IA agentique

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société d’infrastructure de données intelligente, dévoile une vision générative avancée des données d’IA et des solutions intégrées de bout en bout qui associent les logiciels d’IA et l’informatique accélérée de NVIDIA à l’infrastructure de données intelligente de NetApp pour la génération augmentée de recherche d’entreprise (RAG) afin d’alimenter l’avenir des applications d’IA agentique.

Cela apportera de nouvelles capacités au système d’exploitation de stockage unifié NetApp ONTAP capable d’exploiter un nouvel espace de noms de métadonnées global NetApp visant à unifier les magasins de données pour les dizaines de milliers d’entreprises qui font confiance à NetApp pour leur infrastructure de données. Cela donne accès à des exaoctets de données d’entreprise stockées dans des clouds et des infrastructures sur site pour stimuler des capacités RAG qui peuvent mettre à profit l’ensemble du patrimoine de données des entreprises en accélérant les applications d’IA agentique de prochaine génération.

Cette solution réunit l’architecture éprouvée NetApp AIPod avec NetApp ONTAP et le plan de contrôle unifié NetApp BlueXP avec les microservices NVIDIA NeMo Retriever et NIM, qui font partie de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise.

« Pour alimenter les applications d’IA et réaliser des progrès transformateurs pour leur activité, les entreprises doivent exploiter le potentiel de leurs données », déclare Harv Bhela, directeur des produits chez NetApp. « L’association du moteur de gestion de données de NetApp et des logiciels d’IA de NVIDIA permet aux applications d’IA d’accéder en toute sécurité à de grandes quantités de données et de les exploiter, ouvrant ainsi la voie à une IA intelligente et agentique qui s’attaque à des défis commerciaux complexes et alimente l’innovation. »

« Les données sont fondamentales pour l’évolution de l’IA générative », déclare Manuvir Das, vice-président de l’Enterprise Computing chez NVIDIA. « En associant les logiciels NVIDIA AI et l’informatique accélérée à l’infrastructure de données intelligente de NetApp, les entreprises peuvent transformer leurs données en connaissances et les agents d’IA peuvent transformer ces connaissances en actions. »

Grâce aux nouvelles capacités d’IA de NetApp intégrées à NetApp AIPod, certifié pour l’infrastructure NVIDIA DGX BasePOD et les solutions NVIDIA OVX, et gérées par BlueXP, les clients de NetApp pourront facilement découvrir, rechercher et conserver des données sur site et dans le cloud public en fonction d’un ensemble de critères, tout en respectant les critères de gouvernance existants basés sur des règles.

Une fois la collecte de données établie par NetApp BlueXP, elle peut être connectée dynamiquement à NVIDIA NeMo Retriever, où l’ensemble de données sera traité et vectorisé pour être accessible aux déploiements GenAI de l’entreprise avec les contrôles d’accès et les garde-fous de confidentialité appropriés. Cela crée les bases d’un volant d’IA générative permettant d’alimenter les applications d’IA agentique de prochaine génération qui sont capables d’exploiter les données de manière autonome et sécurisée afin d’accomplir un large éventail de tâches pour prendre en charge le service client, les opérations commerciales, les services financiers et bien plus encore.

L’intégration de bout en bout met à profit les données de l’entreprise pour l’IA et adopte une approche responsable en préservant les garde-fous de sécurité et de politique tout au long du cycle de vie des données et des modèles d’IA. Cette intégration a d’abord été référencée comme une preuve de concept présentée par Jensen Huang lors de son discours d’ouverture du NVIDIA GTC 2024. Les clients pourront découvrir cette intégration GenAI sécurisée et conforme à NetApp INSIGHT dès aujourd’hui et il est prévu qu’elle soit présentée en avant-première technologique aux clients dans le courant de l’année.

NetApp a également entamé le processus de certification NVIDIA du stockage NetApp ONTAP sur la plateforme AFF A90 avec NVIDIA DGX SuperPOD, ce qui permettra aux entreprises d’exploiter des capacités de gestion de données de premier plan pour leurs plus grands projets d’IA. Cette certification vient compléter et renforcer la certification existante de NetApp ONTAP avec NVIDIA DGX BasePOD. NetApp ONTAP relève les défis de la gestion des données pour les grands modèles de langage, éliminant ainsi la nécessité de compromettre la gestion des données pour les charges de travail d’entraînement d’IA.

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d’infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l’efficacité par l’intermédiaire de l’observabilité et de l’IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

