Zambon recorre ao Kinaxis para aumentar a transparência em toda a cadeia de suprimentos global

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a Zambon, uma empresa farmacêutica multinacional comprometida com a inovação da cura e do tratamento para melhorar a vida dos pacientes, escolheu a Kinaxis para ajudar a orquestrar a visibilidade e a transparência totais em sua vasta cadeia de suprimentos global.

Com 23 subsidiárias, presença de produtos em 87 países e instalações de fabricação espalhadas por três continentes, a complexidade da cadeia de suprimentos da empresa com sede na Itália exige uma abordagem exclusiva para equilibrar a oferta e a demanda.

Juntamente com suas três áreas terapêuticas históricas de foco em doenças do sistema respiratório, infecções do trato urinário e controle da dor, a Zambon expandiu seu portfólio nos últimos anos, introduzindo tratamentos importantes para Parkinson, Fibrose Cística e desenvolvendo um pipeline focado em doenças raras, como a Síndrome da Bronquiolite Obliterante (BOS) e a Bronquiectasia por Fibrose Não Cística (NCFB). Cada uma delas envolve uma abordagem de alto contato para equilibrar adequadamente os recursos de produção e os níveis de estoque com base em parâmetros logísticos distintos, incluindo prazos de entrega e estoque de segurança. O Kinaxis Maestro™, a única plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, permitirá que a empresa farmacêutica refine seus processos de planejamento de vendas e operações e obtenha um melhor controle sobre sua cadeia de suprimentos, mesmo durante períodos de volatilidade ou interrupção da demanda.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com a Kinaxis para nos ajudar a simplificar nossos processos de cadeia de suprimentos e aumentar a visibilidade em todas as nossas operações globais”, disse Andrea Paganelli, diretor global de operações industriais da Zambon. “Por mais de cem anos, temos sido guiados por um compromisso e responsabilidade contínuos de cuidar da saúde das pessoas e esse investimento dá continuidade a essa tradição para que nossos medicamentos essenciais sejam distribuídos com eficiência aos pacientes quando e onde eles precisarem”.

“Com uma variedade vertiginosa de partes interessadas, incluindo fabricantes, distribuidores, atacadistas, órgãos reguladores, médicos e farmácias, as cadeias de suprimento de medicamentos são as mais complexas possíveis”, disse Fabienne Cetre, vice-presidente executiva de vendas para a região EMEA da Kinaxis. “Apesar desses desafios, líderes experientes como Zambon sabem que um futuro estável, no qual os pacientes possam acessar seus medicamentos de forma consistente, é possível e, com o Kinaxis, eles podem tomar decisões mais informadas sobre seus negócios e, ao mesmo tempo, gerenciar proativamente os riscos de interrupções imprevistas”.

Com a adição do Zambon à sua crescente base de clientes, o Kinaxis continua a consolidar sua presença no setor de ciências da vida, que fornece os medicamentos de marca e genéricos dos quais inúmeros pacientes dependem. Gerenciando as complexidades da cadeia de suprimentos em biotecnologia, terapia celular e genética, dispositivos médicos, medicamentos de venda livre e muito mais, os clientes do Kinaxis incluem algumas das principais empresas farmacêuticas do mundo, como Dr. Reddy's, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers e Servier.

O software alimentado por IA da Kinaxis permite que as empresas orquestrem sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega na última milha. A tecnologia da Kinaxis ajuda as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 bilhões de dentes limpos a cada ano e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação recebam refeições nutritivas a cada ano.

