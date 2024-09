Access Advance verwelkomt grote pc-fabrikanten in haar HEVC- en VVC Patent Pool

BOSTON en TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Access Advance (“Advance”) en ASUSTeK Computer Inc. (“Asus”) hebben vandaag bekendgemaakt dat de partijen een overeenkomst hebben bereikt waarbij Asus zich als licentienemer aansluit bij de HEVC Advance HEVC/H.265 Patent Pool en de VVC Advance VVC/H.266 Patent Pool. Hiermee komt er een einde aan de rechtszaak over essentiële patenten met betrekking tot de HEVC-standaard tussen Asus en diverse HEVC Advance-licentiegevers.

“Als wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van technologie die voortdurend innoveert om ongekende ervaringen te bieden die het leven van mensen overal verbeteren, blijft Asus investeren in R&D met haar team van 5000 interne R&D-experts. Daarbij hoort ook het leveren van een bijdrage aan mondiale technologienormen,” aldus Vincent Hong, General Counsel, ASUSTek Computer Inc. ,”De afgelopen maanden hebben het Asus-team en het Advance-team hard gewerkt om elkaars problemen te begrijpen en met elkaar samen te werken om deze problemen op te lossen. Ik ben blij dat we de geschillen nu achter ons kunnen laten en ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met het Advance-team, terwijl we doorgaan met het implementeren van de nieuwste op standaarden gebaseerde technologie om ons productaanbod te verbeteren.”

“Het verheugt ons Asus als een gewaardeerde licentienemer te mogen verwelkomen in de HEVC Advance en de VVC Advance Patent Pool en danken het Asus-team voor hun professionalisme en coöperatieve opstelling bij het bereiken van deze overeenkomst,” aldus Pete Moller, CEO van Access Advance. “Dit bevestigt nogmaals dat onze royaltytarieven, poolstructuur en voorwaarden, inclusief ons Duplicate Royalty-beleid, rechtvaardig, redelijk en niet-discriminerend zijn. Het is goed erop te wijzen dat Asus ook heeft besloten om licentienemer te worden van onze VVC-pool en gebruik te maken van onze Multi-codec Bridging Agreement (“MCBA”), die aanzienlijke kortingen biedt voor producten die zowel HEVC- als VVC-codecs bevatten. We zien VVC steeds vaker wordt toegepast in belangrijke productcategorieën, waaronder personal computers, en we zijn er trots op dat we de MCBA kunnen aanbieden om de marktacceptatie te stimuleren.”

“Naast Asus hebben we onlangs ook Acer verwelkomd als licentienemer van de HEVC Advance Patent Pool. Nu grote pc-fabrikanten zoals Acer en Asus, na Lenovo en Dell, licenties hebben verkregen, heeft een aanzienlijk deel van de pc-markt nu een licentie verkregen voor onze HEVC Advance Patent Pool. We hopen dat dit andere niet-gelicentieerde fabrikanten zal aanmoedigen om eveneens te profiteren van de voordelen die onze poollicenties en de MCBA bieden.”

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden.

Access Advance beheert momenteel de HEVC Advance Patent Pool waarmee ruim 24.000 patenten die essentieel zijn voor de H.265/HEVC-technologie in licentie kunnen worden gegeven, en de afzonderlijke en onafhankelijke VVC Advance Patent Pool waarmee essentiële patenten voor de VVC/H.266-technologie in licentie kunnen worden gegeven.

ASUS is een wereldwijde toonaangevend bedrijf op het gebied van technologie die 's werelds meest innovatieve en intuïtieve apparaten, componenten en oplossingen om ongekende ervaringen te bieden die het leven van mensen overal ter wereld verbeteren.

